Штати розглядають можливість запровадження повного ембарго на торгівлю з РФ, - Мінфін США
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США в рамках нових санкцій проти РФ через розв'язану Росією війну проти України та продовження нарощування військових дій не виключають можливість повного ембарго на торгівлю з РФ.
Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
США "все ще розглядають повне торгове ембарго та блокування доступу РФ до міжнародних водних шляхів".
Заступник міністра фінансів зазначив, що США, зокрема, обговорюють заборону на імпорт із Росії нікелю, урану та титану, а також заборону на "криптоактиви російських структур".
Топ коментарі
+11 Наталия П
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+10 Тиамитоксам
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+10 Bob Fayn
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СССР во первых был страной. А ние подобием
Во вторых такого раздолбайство и в помине не было (ну пока Генсеком не стал один русский чювак)
В третьих СССР так то работал много с кем. И страной изгоем не была
Можно ещё много чего добавить. Максиму это уровень революционной россии
Бакс взмывает в небо, на рубли какашку
Изредка роняя; русич, слез не лей!
Срок придет - за доллар, мятую бумажку,
Ты получишь трое сотен новеньких рублей!
.
Припев:
И улыбка,
Без сомненья,
Вдруг коснется Ваших глаз
И уверенность
В мудрость Путина
Не покинет больше Вас!
.
Соловьев и Норкин лишь об Украине
Целый день долдонят и других нет тем.
Русич, аплодируй, это означает:
Кроме наглой Украины, нет в РФ проблем!
.
Припев.
Ты пол- бакса жалких тратить можешь в сутки,
Словно нигериец или эфиоп.
Ты богат, как денди, русич; плодит жуткий
Слух о бедности российской вражий агитпроп!
.
Припев.
Если под ногами газ течет в «Гейропу»,
Но дрова для печки нужно нарубить,
Это означает: вопреки Госдепу
Контрибуцию Украйне сможем заплатить!
.
Припев.
Если Кожугетыч в цинке выслал сына,
Русич, он ошибся, ты ему не верь!
Твой живой сыночек, ведь на Украине
У солдат российских бравых вовсе нет потерь!
.
Припев.
Коль напором санкций ты лишен работы
И готов калекам попы подтирать,
Ждут тебя с контрактом русских полчищ роты,
Так их численность упала, что япона мать!
.
Припев.
Коль в родимом граде стали два завода
И воруют люди (надо как-то жить),
Не печалься, русич, это ненадолго,
Нужно только полстолетья как-то перебыть.
.
Припев.
Если фээсбэшник, пользуясь законом,
Твой отжать желает в центре града дом,
Не печалься, русич, ты же раб с дипломом.
Спать удобно ночью в яме или под плетнем!
.
Припев.
Пусть пиндос грозится заковать нас в цепи,
Чтоб бомбить нас сверху, шлет возок на Марс,
Мы гиперракету из навоза слепим -
Будет ползать на коленях офигевший Маск.
.
Припев.
Путин русским солнцем с Спасской башни светит,
Ум и совесть мира, молод и силен.
Правит он Россией, срок придет - планетой
Будет три тысячелетья скрепно править он!
.
Припев.
Коль твоя «Приора» вся в грязи и в тине,
По стальному днищу кочки громко бьют,
Русич, не печалься: по родной трясине
НАТО танковые клинья точно не пройдут!
.
Припев.
Если от колбаски русской брюхо мутит,
Но продукт «гейропский» ковш и траки мнут,
Не печалься, русич; ведь Великий Путин
Без сомненья, лишь российский ест в Кремле продукт!
.
Припев.
Если на заводе месяц нет зарплаты,
Говорит директор: "Будет жизнь сложней!",
Не печалься, русич; в Украине «Грады»
Озаряют небо взлетом заводских рублей!
.
Припев.
Если мост бетонный смыло наводненье,
Ищет брод иль лодку мокрый пилигрим,
Не ругайся, русич: Путина веленье
Весь поток воды излишней переправит в Крым!
.
Припев.
Если зимний ветер повалил опоры,
Целый месяц тока в избах сельских нет -
Ты не шли, крестьянин, Путину укоры:
Это значит, что платежки не придут за свет!
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Припев.
Если из-за санкций нужное лекарство
Для больной дочурки днем искать с огнем,
На пороге, русич, ты Путиноцарства:
Скоро в Рай мы с Президентом вместе попадем!
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Припев.
Если крышу дома охватило пламя
И его, как факел, речка Обь несет,
Не печалься, русич; это означает:
Десять тысяч рэ свят Путин перешлет на счет!
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Припев.
Добавление куплетов во славу Великой России и Великого Путина приветствуется. Приветствуется также исполнение песни под музыку.