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Штати розглядають можливість запровадження повного ембарго на торгівлю з РФ, - Мінфін США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Штати розглядають можливість запровадження повного ембарго на торгівлю з РФ, - Мінфін США

США в рамках нових санкцій проти РФ через розв'язану Росією війну проти України та продовження нарощування військових дій не виключають можливість повного ембарго на торгівлю з РФ.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

США "все ще розглядають повне торгове ембарго та блокування доступу РФ до міжнародних водних шляхів".

Заступник міністра фінансів зазначив, що США, зокрема, обговорюють заборону на імпорт із Росії нікелю, урану та титану, а також заборону на "криптоактиви російських структур".

Також читайте: Вимагаємо негайного виключення РФ зі складу Ради Європи, - Шмигаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Не рассматривайте, а применяйте! Это надо было делать вчера.
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14.03.2022 19:32
+10
...вот крипту забанить - это было бы супер!.....
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14.03.2022 19:31
+10
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14.03.2022 19:37
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14.03.2022 19:30 Відповісти
Я там в СРСР - Больше санкций - хороших и разных !
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14.03.2022 19:30 Відповісти
Ну нет

СССР во первых был страной. А ние подобием
Во вторых такого раздолбайство и в помине не было (ну пока Генсеком не стал один русский чювак)
В третьих СССР так то работал много с кем. И страной изгоем не была

Можно ещё много чего добавить. Максиму это уровень революционной россии
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14.03.2022 19:37 Відповісти
У СССР была идеология, которая имела симпатии у половины мира. У России только симпатии неадекватов справа и слева.
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14.03.2022 19:43 Відповісти
просто в СССР були тоді ще ми...нас використовували як раб силу..Масква тільки жила..маскалі пьянствували а ми працювали на них...Що в підорації за ці роки було зроблено? та НІ)(уя...все зостатки від СССР
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14.03.2022 19:49 Відповісти
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14.03.2022 19:39 Відповісти
Санкціям - труба --- СРСР - ...изда .
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14.03.2022 19:54 Відповісти
Ох ты! Ничто кроме как путин такого урона эрэфии не наносил...
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14.03.2022 19:30 Відповісти
Бабусі за яких так переживала Бербок тепер повернуться у дитинство, і у кацапів нарешті повернеться їх улюблене заняття: доноси і ГУЛаг.
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14.03.2022 19:33 Відповісти
Россия торговала с миром всю историю. Она близка к балтийскому морю - им туда везли товары. А теперь не будут везти. Они не смогут существовать. Они пока это не осознают, но та Россия которая сейчас существует нежизнеспособна из-за логистики, если им санкции не отменят.
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14.03.2022 19:42 Відповісти
Будуть холопи через Сібірь на паравозах китайські полотенця возити, ну і звісно по парі зимового взуття на сім'ю, вони хотіли повернення іпєрії, вони до цієї мети наближаються. Я надіюсь що кріпосне право там також в списку десь є.
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14.03.2022 19:52 Відповісти
Крепостное право там есть, это не шутка. Гэбня себя уже объявила "новыми дворянами", а за многих солдат, которых посылали в Украину, подписи на согласие ставили их командиры, как за рабов.
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14.03.2022 22:36 Відповісти
...вот крипту забанить - это было бы супер!.....
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14.03.2022 19:31 Відповісти
Не рассматривайте, а применяйте! Это надо было делать вчера.
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14.03.2022 19:32 Відповісти
сколько можно балаболить!?
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14.03.2022 19:35 Відповісти
Санкции нужно вводить сроком на 20 лет и через 20 лет только пересматривать; снимать или не снимать. диктаторы были бы более сговорчивы.
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14.03.2022 19:35 Відповісти
Мойсей водив народ 40 років..провітрював
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14.03.2022 19:46 Відповісти
Судя по количеству вводимых санкций, скоро желающим останется разве что обосцать путина или мавзолей
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14.03.2022 19:36 Відповісти
Эксклюзив однако !!!
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14.03.2022 19:36 Відповісти
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14.03.2022 19:37 Відповісти
Уже давно понятно что происходящее для России страшная катастрофа. Они еще лет пятьдесят при воспоминании о нашей Земле будут маму звать.
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14.03.2022 19:41 Відповісти
На мою Думку...Рашисти просто навіть не усвідомлюють .що їх чекає...Там вже нема ніякого майбутнього..абсолютна пропасть..але ще живуть по інерції..можливо тиждень або два...ховаються в своїй скарлупі..
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14.03.2022 19:45 Відповісти
загнали Парашу в асфальт по пояс...катюзе по заслузе! Умри тварь!
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14.03.2022 19:37 Відповісти
Мудрость Путина ( песня-пародия )

Бакс взмывает в небо, на рубли какашку

Изредка роняя; русич, слез не лей!

Срок придет - за доллар, мятую бумажку,

Ты получишь трое сотен новеньких рублей!
.

Припев:

И улыбка,

Без сомненья,

Вдруг коснется Ваших глаз

И уверенность

В мудрость Путина

Не покинет больше Вас!
.

Соловьев и Норкин лишь об Украине

Целый день долдонят и других нет тем.

Русич, аплодируй, это означает:

Кроме наглой Украины, нет в РФ проблем!
.

Припев.

Ты пол- бакса жалких тратить можешь в сутки,

Словно нигериец или эфиоп.

Ты богат, как денди, русич; плодит жуткий

Слух о бедности российской вражий агитпроп!
.

Припев.

Если под ногами газ течет в «Гейропу»,

Но дрова для печки нужно нарубить,

Это означает: вопреки Госдепу

Контрибуцию Украйне сможем заплатить!
.

Припев.

Если Кожугетыч в цинке выслал сына,

Русич, он ошибся, ты ему не верь!

Твой живой сыночек, ведь на Украине

У солдат российских бравых вовсе нет потерь!
.

Припев.

Коль напором санкций ты лишен работы

И готов калекам попы подтирать,

Ждут тебя с контрактом русских полчищ роты,

Так их численность упала, что япона мать!
.

Припев.

Коль в родимом граде стали два завода

И воруют люди (надо как-то жить),

Не печалься, русич, это ненадолго,

Нужно только полстолетья как-то перебыть.
.

Припев.

Если фээсбэшник, пользуясь законом,

Твой отжать желает в центре града дом,

Не печалься, русич, ты же раб с дипломом.

Спать удобно ночью в яме или под плетнем!
.

Припев.

Пусть пиндос грозится заковать нас в цепи,

Чтоб бомбить нас сверху, шлет возок на Марс,

Мы гиперракету из навоза слепим -

Будет ползать на коленях офигевший Маск.
.

Припев.

Путин русским солнцем с Спасской башни светит,

Ум и совесть мира, молод и силен.

Правит он Россией, срок придет - планетой

Будет три тысячелетья скрепно править он!
.

Припев.

Коль твоя «Приора» вся в грязи и в тине,

По стальному днищу кочки громко бьют,

Русич, не печалься: по родной трясине

НАТО танковые клинья точно не пройдут!
.

Припев.

Если от колбаски русской брюхо мутит,

Но продукт «гейропский» ковш и траки мнут,

Не печалься, русич; ведь Великий Путин

Без сомненья, лишь российский ест в Кремле продукт!
.

Припев.

Если на заводе месяц нет зарплаты,

Говорит директор: "Будет жизнь сложней!",

Не печалься, русич; в Украине «Грады»

Озаряют небо взлетом заводских рублей!
.

Припев.

Если мост бетонный смыло наводненье,

Ищет брод иль лодку мокрый пилигрим,

Не ругайся, русич: Путина веленье

Весь поток воды излишней переправит в Крым!
.

Припев.

Если зимний ветер повалил опоры,

Целый месяц тока в избах сельских нет -

Ты не шли, крестьянин, Путину укоры:

Это значит, что платежки не придут за свет!
.

Припев.

Если из-за санкций нужное лекарство

Для больной дочурки днем искать с огнем,

На пороге, русич, ты Путиноцарства:

Скоро в Рай мы с Президентом вместе попадем!
.

Припев.

Если крышу дома охватило пламя

И его, как факел, речка Обь несет,

Не печалься, русич; это означает:

Десять тысяч рэ свят Путин перешлет на счет!
.

Припев.

Добавление куплетов во славу Великой России и Великого Путина приветствуется. Приветствуется также исполнение песни под музыку.
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14.03.2022 19:39 Відповісти
Россия же хотела быть независимой от мира. Вот для них самое то. Пусть покажут как они могут существовать без загнивающего Запада.
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14.03.2022 19:40 Відповісти
Щеб ЄС запровадила.
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14.03.2022 19:51 Відповісти
пам'ятаєш як в тому анекдоті "не перегибай" вони все ще обеспокоены
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14.03.2022 19:59 Відповісти
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14.03.2022 19:58 Відповісти
Ну, ***** очень скучал по СССР... Теперь и он и его х*йлопы насладятся по полной...
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14.03.2022 20:03 Відповісти
 
 