Зеленський провів телефонні перемовини із фон дер Ляєн: Україна продовжує поступ до членства в ЄС

Президент України Володимир Зеленский провів телефонні перемовини із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

Обговорили з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєй підтримку України з боку Євросоюзу у протидії російській агресії. Нарощування санкційного тиску на РФ важливе. Цінуємо також вагому фінансову допомогу. Україна продовжує поступ до членства в ЄС", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готує четвертий пакет санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн