Зеленський провів телефонні перемовини із фон дер Ляєн: Україна продовжує поступ до членства в ЄС
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Президент України Володимир Зеленский провів телефонні перемовини із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
Обговорили з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєй підтримку України з боку Євросоюзу у протидії російській агресії. Нарощування санкційного тиску на РФ важливе. Цінуємо також вагому фінансову допомогу. Україна продовжує поступ до членства в ЄС", - написав Зеленський.
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Світ вже небуде таким як був до вторгнення московитів в Україну і особисто мені думається що новий союз Великобританія-Польша-Україна та подальше його розширення має більше перспектив чим ЕС який розвалюється від свого ханджества на очах.