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Зеленський провів телефонні перемовини із фон дер Ляєн: Україна продовжує поступ до членства в ЄС

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Зеленський провів телефонні перемовини із фон дер Ляєн: Україна продовжує поступ до членства в ЄС

Президент України Володимир Зеленский провів телефонні перемовини із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ. 

Обговорили з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєй підтримку України з боку Євросоюзу у протидії російській агресії. Нарощування санкційного тиску на РФ важливе. Цінуємо також вагому фінансову допомогу. Україна продовжує поступ до членства в ЄС", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готує четвертий пакет санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн

Автор: Ірина Дашківська
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14.03.2022 19:54 Відповісти
Цю гіфку тут виставляли вже тисячу раз, але вона настільки вдала, що не можу не виставити. Вибачайте за повтор.
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14.03.2022 19:56 Відповісти
Думаю що владі України не подтрібно підштовхувати країни ЕС до прийняття нашої країни в їх членство.Якщо вони самі не приймуть ПОВНОПРАВНИМ ЧЛЕНОМ ЕС Україну то чи потрібно нам такий союз лицемірів та тих хто тільки вболіває за свої шкури ігноруючи цінності якими вони так кічаться.Свободою слова,свободою вибору,демократичностю та допомогою один одному.Тим більше що вони так щиро були озабочені потім дуже озабочені ситуацією в Україні а на остаток приходиться видирати у них допомогу по каплі.Великобританія це замітила відразу ось чому і вийшла із цього союзу.
Світ вже небуде таким як був до вторгнення московитів в Україну і особисто мені думається що новий союз Великобританія-Польша-Україна та подальше його розширення має більше перспектив чим ЕС який розвалюється від свого ханджества на очах.
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14.03.2022 20:09 Відповісти
зеля! а що там з антикорупційним прокурором?
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14.03.2022 20:24 Відповісти
Зеля тепер Терорист №1 в кацапстані, вже оголосили
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14.03.2022 20:36 Відповісти
 
 