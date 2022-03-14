Мер Покровська спростував фейк про запуск ракети в бік Донецька: У нас немає такого озброєння

На Донеччині жодних ракет з території міста Покровська в окупований Донецьк не запускали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні на сторінці Покровської міськради у Фейсбуці заявив міський голова Покровська Руслан Требушкін.

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"Сьогодні з'явилася інформація, що з міста Красноармійськ (тепер це місто Покровськ) було відправлено ракету до Донецька та загинули люди. Хочу звернути увагу, що я, як керівник громади, як мер міста офіційно заявляю, що жодних ракет із території нашого міста не відправлялось. Ця інформація є неправдивою. У нас немає такого озброєння, з якого можна було б відправити таку ракету", - наголосив Требушкін.

Як повідомляв один із телеграм-каналів, 14 березня в центрі Донецька "упали уламки величезного снаряда", за словами місцевих жителів, це збили ракету, випущену з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".