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Мер Покровська спростував фейк про запуск ракети в бік Донецька: У нас немає такого озброєння

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Покровська спростував фейк про запуск ракети в бік Донецька: У нас немає такого озброєння

На Донеччині жодних ракет з території міста Покровська в окупований Донецьк не запускали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні на сторінці Покровської міськради у Фейсбуці заявив міський голова Покровська Руслан Требушкін.

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"Сьогодні з'явилася інформація, що з міста Красноармійськ (тепер це місто Покровськ) було відправлено ракету до Донецька та загинули люди. Хочу звернути увагу, що я, як керівник громади, як мер міста офіційно заявляю, що жодних ракет із території нашого міста не відправлялось. Ця інформація є неправдивою. У нас немає такого озброєння, з якого можна було б відправити таку ракету", - наголосив Требушкін.

Як повідомляв один із телеграм-каналів, 14 березня в центрі Донецька "упали уламки величезного снаряда", за словами місцевих жителів, це збили ракету, випущену з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".
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Топ коментарі
+12
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14.03.2022 19:44
+11
Просто пи*ец, прилетела чья-то(скорее всего кацапская) ракета, а может и не прилетела, а что-то взорвали и подкинули кусок ракеты. Лугандон и паРаша развонялись на весь мир, что-то расследуют, а в Украине эти подонки в открытую много дней беспрерывно ровняют с землей города, села и людей тысячами и это в их понимании нормально! Это их не колышит! Твари
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14.03.2022 19:54
+6
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Удар по Донецку в решающий момент переговоров - Точка, сознательно поставленная путиным в дискуссии его приближённых о ходе войны.
Он бесповоротно выбрал Ад.
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14.03.2022 19:44
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Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Удар по Донецку в решающий момент переговоров - Точка, сознательно поставленная путиным в дискуссии его приближённых о ходе войны.
Он бесповоротно выбрал Ад.
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14.03.2022 19:44 Відповісти
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14.03.2022 19:44 Відповісти
Просто пи*ец, прилетела чья-то(скорее всего кацапская) ракета, а может и не прилетела, а что-то взорвали и подкинули кусок ракеты. Лугандон и паРаша развонялись на весь мир, что-то расследуют, а в Украине эти подонки в открытую много дней беспрерывно ровняют с землей города, села и людей тысячами и это в их понимании нормально! Это их не колышит! Твари
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14.03.2022 19:54 Відповісти
Информационная война. Эту ракету увидит вся РФ и будет выть про зверства, а то что творят в Украине.. никто не увидит.. если сами не захотят увидеть и включат VPN.

Я лично думаю что должно быть ещё 5 таких ракет как минимум. Одна долетит до цели.
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14.03.2022 20:24 Відповісти
дуже прикро ,в нас немає такого озброєння. Чому немає? Та коли вже буде ?щоб діставати до них, як вони до нас. Це ж була б зовсім іньша історія
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14.03.2022 20:01 Відповісти
Точки у нас є на озброєнні і досить активно використовуються хоч і дуже старі. Але та що впала в Донецьку явно російська і новіша.
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14.03.2022 20:14 Відповісти
У нас все было. У нас было 1000 крылатых ракет х-55 (чтобы ты понимал Нептун тот делали на базе х33) У нас были бомбардировщики Ту160 и Ту95МС, которые могли ********** этими ракетами любую точку в РФ. У нас было все для защиты. Но Кучма в 1999 году это все отдал рашке.
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14.03.2022 20:31 Відповісти
да "ваш" сраный (точнее оккупированный) донецк целехенький 8 лет
и даже сейчас
а посмотреть на волноваху, мариуполь и многие другие города и села
за 2 недели руины
я не удивлюсь если рашисты и свои же больницы и школы начнут взрывать
они уже такое делали
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14.03.2022 21:04 Відповісти
Не розумію чого ми маємо оправдовуватис я за одну ракету.18 днів ці ублюдки нещадно знищують наші міста і населення такими ж ракетами а свт мовчить.Значить можна так.Вони хотіли війни і щоб ракети падали на наші міста а на їхні ні. То вибачайте дорогенькі так не буде це війна яку ви розпочали -маєте те що хотіли.
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14.03.2022 22:05 Відповісти
 
 