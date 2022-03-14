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війна (56620) Денісова (874) Харківщина (4286) Ізюм (281)

Ізюм майже стерто з лиця землі, жодних можливостей для доставки гуманітарної допомоги, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ізюм майже стерто з лиця землі, жодних можливостей для доставки гуманітарної допомоги, - Денісова

Місто Ізюм на Харківщині зараз без світла, води і тепла.

Про це у Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашистські окупанти розстрілюють мирних жителів м. Ізюм на Харківщині. На виїзді з міста бойовики накрили артилерійським вогнем приватний мікроавтобус. Доля пасажирів невідома. Наразі тривають бої за цей населений пункт. Ворог безперервно обстрілює його авіацією та артилерією вдень і вночі. Жодних можливостей для доставки гуманітарної допомоги або евакуації немає. Місто без світла, води і тепла. Жителі не виходять з підвалів. Кількість жертв серед цивільного населення встановити неможливо. Містечко, яке до війни налічувало всього 46 тисяч жителів, зараз майже стерто з землі, зруйнована інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

За словами Денісової, такі дії окупаційних військ є злочином геноциду згідно з Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

"Закликаю, НАТО – закрийте небо над Україною! Ворог вбиває наші міста", - підсумувала вона.

Читайте: На тимчасово окупованих територіях російські військові б’ють і катують людей, викрадають перехожих, відбирають автомобілі, - Денісова

Автор: Богдан Гуньковський
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Це жах, це чистий геноцид... бував в Ізюмі в веломандрі, мабуть і монастиря того на півночі з криничкою вже немає... нічого святого в нелюдів! 💀
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14.03.2022 19:43 Відповісти
су ки
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15.03.2022 20:28 Відповісти
Боже, яка наволоч
Господи, просто віддай ррсіянам те, що вони заслужили
не більше і не менше

віддай те, що вони заслужили, благаю.

за Бучу
за Маріуполь
за Гостомель
за ще купу сел містечок які вони знищили

амінь
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14.03.2022 19:50 Відповісти
Варвары! 😡🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️
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14.03.2022 19:57 Відповісти
Русские, вас ненавидит весь мир!
Выродки. Гниды. Ублюдки. Уроды.
Даже не Мордор - барачный сортир.
Рак человечества. Перхоть природы.

Вам, превращающим в тир города,
Бьющим по детским домам и больницам,
Не оправдаться уже никогда,
Не отмолиться и не отстраниться...

(Ю.Нестеренко)
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14.03.2022 20:12 Відповісти
 
 