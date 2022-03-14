Однією з причин нападу на Україну могла бути поступова втрата Росією українського ринку ядерного палива, - The Wall Street Journal

На думку журналістів The Wall Street Journal, переорієнтування нашої країни на ринок ядерної енергії США могло бути серед причин війни Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"На початку конфлікту російські танки прокотилися по Чорнобильській АЕС, піднявши пил і підвищивши рівень радіації. Через вісім днів окупанти захопили шестиблокову АЕС у місті Запоріжжя за 700 миль", - пише видання.

Починаючи з 2005 року американська компанія Westinghouse стала конкурентом російського ядерного постачальника "Атомстройэкспорта", ​​що належить "Росатому". Під час вторгнення Westinghouse постачав паливо до шести з 15 ядерних реакторів і міг витіснити росіян у всіх з них. Уряд США дуже підтримав ці зусилля, і ці паливні контракти становили сотні мільйонів доларів щорічних втрат від продажів "Атомстройэкспорта". Захопивши АЕС, Росія може повернути собі ринок українського ядерного палива, - стверджують журналісти.

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За підрахунками українських фахівців та їхніх колег з Westinghouse, інших аналітичних центрів Америки, утримання і розвиток цього сектору енергетики коштуватиме трильйони доларів. У всякому випадку, лише перший планований транш з боку США, наближався до $100 мільярдів.