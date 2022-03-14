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Однією з причин нападу на Україну могла бути поступова втрата Росією українського ринку ядерного палива, - The Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Однією з причин нападу на Україну могла бути поступова втрата Росією українського ринку ядерного палива, - The Wall Street Journal

На думку журналістів The Wall Street Journal, переорієнтування нашої країни на ринок ядерної енергії США могло бути серед причин війни Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"На початку конфлікту російські танки прокотилися по Чорнобильській АЕС, піднявши пил і підвищивши рівень радіації. Через вісім днів окупанти захопили шестиблокову АЕС у місті Запоріжжя за 700 миль", - пише видання.

Починаючи з 2005 року американська компанія Westinghouse стала конкурентом російського ядерного постачальника "Атомстройэкспорта", ​​що належить "Росатому". Під час вторгнення Westinghouse постачав паливо до шести з 15 ядерних реакторів і міг витіснити росіян у всіх з них. Уряд США дуже підтримав ці зусилля, і ці паливні контракти становили сотні мільйонів доларів щорічних втрат від продажів "Атомстройэкспорта". Захопивши АЕС, Росія може повернути собі ринок українського ядерного палива, - стверджують журналісти.

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За підрахунками українських фахівців та їхніх колег з Westinghouse, інших аналітичних центрів Америки, утримання і розвиток цього сектору енергетики коштуватиме трильйони доларів. У всякому випадку, лише перший планований транш з боку США, наближався до $100 мільярдів.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Щось у того журналу з кукухою нелади. Таку маячню придумати.
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14.03.2022 19:47
+21
Немцов все причины в одном предложении изложил.
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14.03.2022 19:48
+18
От дурні!!
слухайте що каже Фуйло!
А воно каже що бажає "денаціоналізаціі"
тобто знищення українців як націі
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14.03.2022 19:46
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Пали росіян з усього https://youtube.com/shorts/k2RFmqzEmLc?feature=share
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14.03.2022 19:45 Відповісти
От дурні!!
слухайте що каже Фуйло!
А воно каже що бажає "денаціоналізаціі"
тобто знищення українців як націі
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14.03.2022 19:46 Відповісти
Они мысли бункерного параноика понять не в силах.
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14.03.2022 20:52 Відповісти
Щось у того журналу з кукухою нелади. Таку маячню придумати.
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14.03.2022 19:47 Відповісти
причина в том..что ***** маразматик
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14.03.2022 19:47 Відповісти
Проблема в том, что все русские такие. Они отчего-то возомнили себя высшей нацией и сверхдержавой. Но сверхдержавы так себя не ведут.
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14.03.2022 19:50 Відповісти
14.03.2022 20:06
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14.03.2022 20:11 Відповісти
нет, это генетическое.
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14.03.2022 19:47 Відповісти
Немцов все причины в одном предложении изложил.
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14.03.2022 19:48 Відповісти
основною причиною ,що рашист напав на Україну було те, що починаючи з війни в Чечні і до нинішньої війни в Україні рашисту ніхто не співав частушу і не робив того,про що в ній співається-"його по морді били чайником, і так навчили танцювать"
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14.03.2022 19:49 Відповісти
Чуш. Червонозаді більшовики ненавидять вільних людей та намагаються якумога ширше розповсюдитисвою токсичну заразу.
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14.03.2022 19:50 Відповісти
напали за відмову купувати ядерне паливо? ви серйозно?
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14.03.2022 19:50 Відповісти
жаба -единственная причина нападения.во всех отраслях и направлениях
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14.03.2022 19:51 Відповісти
Який бред,накуя таке писати??І знищення українців бомбами це через це???Ну бредова стаття журналістів!!!
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14.03.2022 19:51 Відповісти
Ще більше ніж бомбами нас вразить міграція, яка вже сягнула під 3 млн. А ще не вечір ((
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14.03.2022 19:57 Відповісти
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14.03.2022 20:06 Відповісти
14.03.2022 20:06
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14.03.2022 20:10 Відповісти
Це навіть не дурниця, це брєд
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14.03.2022 19:55 Відповісти
Все проще - наши Народы испокон вечные враги.
Мы всегда воевали. Никогда мы не были ни братьями, ни друзьями. Война между нами идет 1000 лет, просто она идет по синусоиде - то вверх, то вниз, но она НИГДА не прекращалась
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14.03.2022 19:59 Відповісти
Он **#нутий етот ваш владімір путин******), чтоб ви панімалі(с).
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14.03.2022 20:01 Відповісти
одна із багатьох причин, які можна охарактеризувати відомим гаслом: геть від росії. Коли б орки не напали б у 2014 році, у нас певно б вже добували сланцевий газ американські компанії. І качали б на Європу. Куди ж і ще? Залежність європейців від рашистського газу слабшала щороку менше й менше. А в атомній енергетиці українці б самі побудували центрифуги і збагачували б уран власного видобутку. А Вестінгауз замість купівлі збагаченого урану у москалів везла б його скажімо у Швецію а звідтіля готові збірки на наші та інші АЕС. ерефія осталася б за бортом. У 2017 році рашка повинна була забратися з Криму. Та й навіть по януовоча договору скоро повинна була б забиратися. Їм та військова база потрібна як корові сідло. А от багаті газові родовища на морському шельфі Чорного моря - це ще одна загроза фінансовій могутності раші. А без доларів грязьпрома геть нічим підкупляти продажних політиків у близьких і далеких країнах.
Хто цьому заважає? - А заважає прагнення до свободи і самостійності українського народу. Отже його треба або поневолити, або знищити. А казочки про денацифікацію оставимо для схиблених на московській пропаганді росіян.
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14.03.2022 20:06 Відповісти
Згодна з вами. А ще Пуйлу і його посіпакам конче потрібні наші чорноземи і мілліони наших працьовитих людей.
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14.03.2022 21:38 Відповісти
А - "аналітика".
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14.03.2022 20:06 Відповісти
Ну возможно что то в этом и есть.Деньги очень большие.А может вот так думают-https://www.youtube.com/watch?v=6zIemBc1iTs
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14.03.2022 20:10 Відповісти
пздец..немають шо вже вигадувати..так пишуть шоб писали
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14.03.2022 20:11 Відповісти
Смерть цапам!
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14.03.2022 20:15 Відповісти
Бред. Основная причина нападения на Украину было то что США и Европа заявили что не будут вмешиваться в конфликт и помогать Украине. А так же смешные санкции наложены на Пидоросию за окупацию крыма и дамбаса
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14.03.2022 20:19 Відповісти
Газетка принадлежит Руперту Мердоку, который также владеет Fox News.
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14.03.2022 20:25 Відповісти
https://twitter.com/OLGA34783989/status/1502614138748604417
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14.03.2022 20:28 Відповісти
Причиною є заперечення рассєйскамовнікамі права української нації на самовизначення шляхом побудови української національної держави українців.
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14.03.2022 20:38 Відповісти
Повна маячня.Москалі нам одвічний ворог.
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14.03.2022 20:50 Відповісти
їм не доходе що єдина мета ***** - це знищення України і українців як нації
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14.03.2022 21:28 Відповісти
Вже трохи достали ці іноземні аналітики.Їм бідолахам не данозрозуміти що у росії очі завидющі руки загребущі погляди на світ шовіністичні.Основні властивості росії наглість безпардонність примітивність обмеженість .Їм мало своєї землі їм треба чужого.А напали вони на Україну бо відчувають вседозволеність і безкарність
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14.03.2022 22:28 Відповісти
 
 