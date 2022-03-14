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Є небезпека потрапляння в ситуацію торгівлі людьми для дівчат та жінок, які перетинають кордон через війну, - Мінсоцполітики. ІНФОГРАФІКА

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Міністерство соціальної політики попереджає про небезпеку потрапляння в ситуацію торгівлі людьми для дівчат та жінок, які перетинають державний кордон у зв'язку з воєнними діями на території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства.

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"Мінсоцполітики спільно з урядовою уповноваженою з питань гендерної політики ініціювало розробку та розповсюдження пам'яток для дівчат та жінок, які перетинають державний кордон у зв'язку з воєнними діями на території України, з метою запобігання торгівлі людьми. Листівки розроблено за підтримки проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), що фінансується урядом Канади та впроваджується Alinea International", - говориться в повідомленні.

Зазначено, що Мінсоцполітики звернулося до Закарпатської, Львівської, Чернівецької облдержадміністрації, а також до адміністрації Державної прикордонної служби з проханням поширити листівки в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю.

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Також міністерство звернулося до Державної служби України з надзвичайних ситуацій із проханням включити до SMS-розсилки інформацію про правила безпеки з метою запобігання торгівлі людьми в умовах війни.

Є небезпека потрапляння в ситуацію торгівлі людьми для дівчат та жінок, які перетинають кордон через війну, - Мінсоцполітики 01
Є небезпека потрапляння в ситуацію торгівлі людьми для дівчат та жінок, які перетинають кордон через війну, - Мінсоцполітики 02
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накуй іди, сраний москаль
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14.03.2022 20:22 Відповісти
Є набагато більша небезпека гвалтування і вбивства для наших жінок і дівчат московськими орками, якщо вони залишаться зараз тут.
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14.03.2022 20:23 Відповісти
А что хуже, ежедневное и многократное изнасилование в рабстве или смерть? Мужчинам этого не понять.
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14.03.2022 21:14 Відповісти
Як завжди, запізнюються зі своїми порадами. На жаль. Вже міліона зо два жінок поїхало.
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14.03.2022 21:57 Відповісти
 
 