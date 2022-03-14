УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9592 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
15 764 25
війна (56620) Кадиров (481) дитбудинок (26) Денисенко_Вадим (117)

Кадирівці планували захопити мешканців дитбудинку у заручники, а потім шантажувати Україну і весь світ, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кадирівці планували захопити мешканців дитбудинку у заручники, а потім шантажувати Україну і весь світ, - МВС

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, є підозра, що бойовики Рамзана Кадирова планували захопити дитячий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Я не маю повноважень коментувати чи знаходиться Кадиров на території України, однак МВС проаналізувало відео, яке виклав в мережу лідер чеченських бойовиків. Прийшли до висновку, що кадирівці планували захопити мешканців дитячого будинку у заручники, а потім шантажувати Україну і весь світ. Саме в одному з дитячих будинків Київської області вони і знімали своє відео. На щастя, дітей раніше евакуювали", - сказав він.

Радник очільника МВС України також зазначив, що мета відео Кадирова – показати, що він воює разом зі своїми бойовиками, щоб відбілити репутацію його підрозділів, яких використовують лише як загороджувальні загони.

Раніше віомдовлялось, що Кадиров доручив своїм головорізам викрасти українських дітей.

Також читайте: Офіс генпрокурора повідомив про підозру головнокомандувачу ПКС РФ Суровикіну, начальнику військ радіаційного захисту ЗС РФ Кирилову та спікеру МЗС Захаровій

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+47
Кадыровских свиней боится только русня. Украинцы их жарят без разбора.
показати весь коментар
14.03.2022 20:41
+23
может ошибка, овцеферму хотели захватить?
показати весь коментар
14.03.2022 20:40
+19
Рамзанкины петухи только заложников и умеют захватывать.
показати весь коментар
14.03.2022 20:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кстати, а где сейчас обезьяна?
показати весь коментар
14.03.2022 20:39 Відповісти
в бункере, как и его хозяин
показати весь коментар
14.03.2022 21:04 Відповісти
Рамзанкины петухи только заложников и умеют захватывать.
показати весь коментар
14.03.2022 20:40 Відповісти
может ошибка, овцеферму хотели захватить?
показати весь коментар
14.03.2022 20:40 Відповісти
Кадыровских свиней боится только русня. Украинцы их жарят без разбора.
показати весь коментар
14.03.2022 20:41 Відповісти
Та яка ж підозра, кардан відосик викладав з доповіддю якогось підмахувача про цей епізод
показати весь коментар
14.03.2022 20:42 Відповісти
не так сталось як гадалось ... дон
показати весь коментар
14.03.2022 20:42 Відповісти
Ні кадиров не овцейоб, він сам овца. Причому дуже ссиклива овца.
показати весь коментар
14.03.2022 20:43 Відповісти
для смелых подработка - даю 5 баранов за голову свинособаки- кадырова.
показати весь коментар
14.03.2022 20:44 Відповісти
"Баранов - в стойло, халадільнік - в дом..." (с)

показати весь коментар
14.03.2022 20:54 Відповісти
А чего еще от етой Обезьяны может другого ожидать. Воевать Оно сцыт и не умеет а вот теракты проводить и детей убивать как раз по его части
показати весь коментар
14.03.2022 20:44 Відповісти
Овцетрахи можуть тільки кізяки свинячі понюхати
...
Слава нації
Смерть фашистській *********
показати весь коментар
14.03.2022 20:45 Відповісти
.
показати весь коментар
14.03.2022 20:46 Відповісти
Ну таки бред пишете какое обелить им на это плевать, а вот то что они понесли большие потери с Кадырова могут и спросить вплоть до замены на другого , желающих там с избытком . Вот и пришлось метнуться бегом к своим и типа поучаствовать - я со своими а не в Грозном в безопасности -
показати весь коментар
14.03.2022 20:46 Відповісти
Бен-Ладен тоже думал,что он крутой и недосягаемый...Каддафи думал.что он крутой и полный авторитет Ливии...Кадыров рядит на себя просчёты обоих террористов
показати весь коментар
14.03.2022 20:51 Відповісти
Беслан???
показати весь коментар
14.03.2022 20:53 Відповісти
Шакалы
показати весь коментар
14.03.2022 20:59 Відповісти
Та нє, дворняжки... Безпородні...
показати весь коментар
14.03.2022 21:04 Відповісти
Шакалы
показати весь коментар
14.03.2022 21:00 Відповісти
Что Кадыров хвост поджал и свалил с Украины? Хвастун и трухан.
показати весь коментар
14.03.2022 21:16 Відповісти
Слинял падлюка? Плохо, хлопцы целый маеток не получат, жаль
показати весь коментар
14.03.2022 21:39 Відповісти
Ці тварі тільки з дітьми можуть воювати
показати весь коментар
14.03.2022 21:43 Відповісти
Кадыров - раб Путлера.
показати весь коментар
14.03.2022 21:45 Відповісти
Вот это доблесть горцев ! Есть чем гордиться !
Захватить детей и шантажировать - они ещё прикрываются Всевышним.
Всевышний за такое накажет позором на весь мир - давно пора.
показати весь коментар
14.03.2022 22:58 Відповісти
 
 