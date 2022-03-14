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Україна отримала понад 50 тисяч тонн гумдопомоги з-за кордону - Офіс президента

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна вже отримала понад 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги з-за кордону.

Про це заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент Укрінформ, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні Україна отримала понад 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги", – сказав Тимошенко та додав, що наразі гуманітарні вантажі надходять з усього світу.

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Як повідомлялося, в Україні створено Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який допомагає громадянам у подоланні складних життєвих обставин у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України.

24 лютого президент рф володимир Путін оголосив війну Україні та розпочав масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ.

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Ну, и куда она девается? Во время ВМВ гуманитарную американскую тушенку ПРОДАВАЛИ на базарах. А как сейчас?
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14.03.2022 20:44 Відповісти
50 тис т це грубо кажучи 25 ешелонів. всі базарьі завалить можна
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14.03.2022 21:16 Відповісти
 
 