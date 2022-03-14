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Російський мільярдер закликає до термінового миру в Україні, бо світ чекає продовольча криза

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська військова агресія в Україні може призвести до розгону продовольчої інфляції та глобального дефіциту продуктів.

Про це заявив мільярдер Андрій Мельниченко виданню Reuters,  яке цитує Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Однією з жертв цієї кризи стане сільське господарство та продовольство. Він уже призвів до стрімкого зростання цін на добрива, які стали недоступними для фермерів. Тепер він призведе до ще більш високої продовольчої інфляції в Європі та ймовірного дефіциту продовольства у найбідніших країнах світу", – спрогнозував Мельниченко.

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Він назвав те, що відбувається в Україні, "воістину трагічним" і заявив: "Нам терміново потрібен мир". Мельниченко народився у Білорусі, його мати – українка, пише Reuters.

Мельниченко донедавна був бенефіціаром виробника мінеральних добрив "Єврохім". 9 березня Мельниченко потрапив під санкції ЄС, запроваджені у відповідь на початок війни РФ в Україні.

Після цього бізнесмен був змушений піти з посад члена ради директорів та невиконавчого директора СУЕК та "Єврохіма" і знизити частки в компаніях до 0%. До санкцій мільярдеру належало 100% акцій "Єврохіму" та 92,2% СУЕК.

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У коментарі Forbes Мельниченко наголосив, що не має відношення до подій в Україні та вважає запроваджені проти нього обмеження абсурдними.

Минулого тижня газета La Repubblica повідомила, що влада Італії в рамках санкцій ЄС заарештувала 142-метрову яхту Мельниченка Sailing Yacht A. Судно вважається найбільшою у світі приватною вітрильною яхтою, його вартість оцінюється в 530 млн євро.
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Топ коментарі
+47
Путлеру похер, у него в бункере запаса еды на годы вперед
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14.03.2022 20:52
+44
Россию ждет долгая цивилизационная ночь в тени великого Китая на обочине прогресса.
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14.03.2022 20:53
+43
пусть идет к ***** в бункер..
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14.03.2022 20:52
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Путлеру похер, у него в бункере запаса еды на годы вперед
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14.03.2022 20:52 Відповісти
Иди нах за руцким военным кораблем !!! Попал под санкции запел шарманку . За Ес он переживает брехливая тварина
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14.03.2022 20:59 Відповісти
Здорова теска
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14.03.2022 21:26 Відповісти
пусть идет к ***** в бункер..
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14.03.2022 20:52 Відповісти
Россию ждет долгая цивилизационная ночь в тени великого Китая на обочине прогресса.
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14.03.2022 20:53 Відповісти
как кондрашка случится, так и слово забудется
разве что киевской русью назовут исторически
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15.03.2022 06:17 Відповісти
Добрив зараз в нас повно органічних, а міндобрива потрібні для вибухівки...
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14.03.2022 20:54 Відповісти
А ти с кай целью інтересуєшся?
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14.03.2022 21:04 Відповісти
Может быть тебе ключ дать от квартиры где деньги лежат???
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14.03.2022 21:06 Відповісти
А тобі що ?
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14.03.2022 21:23 Відповісти
Нехай один одного їдять
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14.03.2022 20:54 Відповісти
Бігом до путьки у бункер
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14.03.2022 20:54 Відповісти
На мокшандії має скоро бути популярною книга "Капкани на їжаків для чайників"
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14.03.2022 20:54 Відповісти
Мир на умовах України! Нехай не забувають кацапи.
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14.03.2022 20:55 Відповісти
Мир настане лише після перемоги України.
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14.03.2022 20:55 Відповісти
Хороший російський мільярдер - добриво в чорноземі.
"Хороший" та "російський" не поєднується. Про це кажуть віки нашої суміжної історії.

Не забуваємо приймати участь у DDoS війні проти російських помийок новин. Допомогти може кожен, у кого стабільний не мобільний інтернет.

Тримати відкритою сторінку:
http://ban-dera.com/
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14.03.2022 20:55 Відповісти
І що робить? зайшла... і?
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14.03.2022 21:37 Відповісти
"Російський мільярдер" это что то из прошлого. Если только рублёвый триллионер.
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14.03.2022 20:55 Відповісти
****! В організму криза. Виє@к. Мочити
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14.03.2022 20:56 Відповісти
Ясно, значит Украина кормила весь мир , а об неё весь мир ноги вытирал !
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14.03.2022 20:56 Відповісти
Чистой воды ****.ш... Очередная игра ,,давай надавим и проверим,,.
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14.03.2022 20:56 Відповісти
Ще один росіянин, який не винен у тому що робить його росія
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14.03.2022 20:57 Відповісти
Вони всі підери. Скулять по команді. Це театр. У Путіна навіть своя опозиція є. Зараз уищізе Прохоров чи Навального випусоять і будуть стогнати за Рассєю матушку.
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14.03.2022 21:00 Відповісти
Та *** з ними всіма. Треба нашим пояснювати, щоб переставали співчувати мразоті, яка корчить з себе "хороших росіян"
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14.03.2022 21:27 Відповісти
Ягель жерти будете касаби ..ягель
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 20:57 Відповісти
Я не поважаю росолігархів. Це все кошельки Путіна. Так шо нехай суки скулять.
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14.03.2022 20:57 Відповісти
Всі росіяни винні. Всі.
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14.03.2022 21:28 Відповісти
Нехай хутина той мильярдер убивает
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14.03.2022 20:57 Відповісти
ЗАДАЧА РОССИЙСКИМ МИЛЬЯРДЕРАМ
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14.03.2022 20:59 Відповісти
А чому би не пообіцяти міліардеру який знищить ***** та його оточення не арештовувати його статок?Думаю що стимул буде для міліардерів стовідсотковий.
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14.03.2022 21:03 Відповісти
And URGENT!
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14.03.2022 21:39 Відповісти
нанял бы нормального киллера. может и яхту вернут.
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14.03.2022 20:59 Відповісти
Пішов на ***! Mockaляку на гіляку!
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14.03.2022 21:00 Відповісти
Україні нахер мір не потрібен. на потрібна перемога над мовковією
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14.03.2022 21:01 Відповісти
Мир тільки після нашої перемоги.
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14.03.2022 21:07 Відповісти
Просто російський мільярдер- уже не мільярдер? І мібуть скоро вже й не мільйонер
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14.03.2022 21:04 Відповісти
Прибиваешь ***** , выводите воска , и с Крыма тоже . И будет вам Мир
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14.03.2022 21:04 Відповісти
одне слово--гроші
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14.03.2022 21:06 Відповісти
як коцап починає волати за терміновий мир - треба пиндяти його з іще більшим натхненням.
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14.03.2022 21:06 Відповісти
Чо, икра-шампанское заканчивается?
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14.03.2022 21:06 Відповісти
Мельниченко сказав, що нам потрібен мир, але не сказав, хто розв'язав цю війну, і хто в ній винен...Так що, за кораблем, шановний мільярдер.
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14.03.2022 21:08 Відповісти
Якраз і обміняємо в кацапів ЯЗ на ніжки Буша.
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14.03.2022 21:09 Відповісти
Ще і тут мудрить мудак,мокшандія це не весь світ а тільки зловонне болото.Так що садіть ріпу та заготовляйте лико на лапті щоб було чим сьорбати воду з ріпою.
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14.03.2022 21:19 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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14.03.2022 21:20 Відповісти
Всего-то одну посылку в Киев направить - и будет мир. А в посылке - что-то вроде колобка, думаю все угадают.
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14.03.2022 21:27 Відповісти
Світ чекає голод і нестача зернових !
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14.03.2022 21:30 Відповісти
Экспорт зерновых с Украины будет только после Украинского флага над Крымом и Москвой. А до этого времени в мире будет голод. Все просто.
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14.03.2022 21:43 Відповісти
Без яхти з голою сракою не хотять десь під тулою чи сизранью з березками пообійматись, одразу завили с*ки.
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14.03.2022 21:45 Відповісти
Урожай зернових та олійних культур в Україні у 2021 році сягнув рекордних 106 млн тонн. Про це повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко. "Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у понад 106 млн тонн. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави!

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Через війну в Україні і зрив посівної Світ чекає потужний удар через недоотримання 106 млн тонн зернових і олійних культур! Це буде потрясіння для продовольчої безпеки Світу!
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14.03.2022 21:56 Відповісти
скоро на расии
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14.03.2022 22:37 Відповісти
потому что его тоже ждет обнуление, радетель
а ихтамнеты все на фюрера спишут
дамынезнали, данасабманули
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15.03.2022 06:11 Відповісти
Он назвал происходящее в Украине "воистину трагическим" и заявил: "Нам срочно нужен мир". Источник: https://censor.net/ru/n3325103
Тут ключевое слово "нам", т.е. миллиардерам естественно.
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15.03.2022 07:27 Відповісти
До санкцій нічого не знав і не чув !!! Мразі ***********!!!!
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15.03.2022 08:11 Відповісти
 
 