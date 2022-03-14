УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5712 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 673 8
війна (56620) Зеленський (17467) Люксембург (77) Дуда (627) Беннет (22)

Зеленський погодив з Дудою та главами урядів Ізраїлю та Люксембургу подальші дії на тлі російської агресії проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський погодив з Дудою та главами урядів Ізраїлю та Люксембургу подальші дії на тлі російської агресії проти України

Президент України Володимир Зеленський погодив із президентом Польщі, прем'єр-міністрами Ізраїлю та Люксембургу подальші дії на тлі російської агресії в Україні.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжив переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем та прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Обмінялися інформацією про спільні кроки – наші та наших партнерів на тлі російської агресії. Узгодили подальші дії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російський мільярдер закликає до термінового миру в Україні, бо світ чекає продовольча криза

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Китай продемонстрував свою готовність надати військову та економічну допомогу росії в агресії щодо України. Про це поінформував один з американських чиновників на умовах анонімності, стверджує "Reuters". Сполучені Штати в понеділок уже повідомили союзникам по НАТО і кільком азіатським країнам про наміри КНР. Китай, як очікується, спростує ці плани. Про це зазначено в повідомленні, надісланому дипломатичною телеграмою та переданому особисто співробітниками розвідки. США попередили Китай про можливі наслідки, якщо він надасть військове обладнання росії." ©
показати весь коментар
14.03.2022 21:00 Відповісти
Олександр Бригинець


@bryhynets



Напередодні війни, в яку не вірила Банкова, екс-голова комітету з безпеки і оборони ВР попереднього скликання Сергій Пашинський за сприяння КБ Луч розпочав підготовку 50 розрахунків ПТРК Стугна та Корсар з числа добровольців. Далі є

кстати агент фсб ермак до сих пор на своей должности?
показати весь коментар
14.03.2022 21:10 Відповісти
А що Люксембург основна країна ЄС? Чи просто там нині зареєстрований Альфа-Банк?
Так би мовити весь євро-азійський цинус
показати весь коментар
14.03.2022 23:40 Відповісти
Нафталин Багнет, нам такі посередники не потрібні! Хай краще буде Папа Римський!
Він нам ближчий по духу , вірі і совісті.
показати весь коментар
14.03.2022 23:43 Відповісти
Перепрошую-Нафталі Багнет
Це китайський андроїд за мене пише
показати весь коментар
14.03.2022 23:46 Відповісти
Золотий Телець не є символом віри Українців!
показати весь коментар
14.03.2022 23:44 Відповісти
Люксембург - это серьёзно...
показати весь коментар
15.03.2022 01:36 Відповісти
 
 