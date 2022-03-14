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Зеленський погодив з Дудою та главами урядів Ізраїлю та Люксембургу подальші дії на тлі російської агресії проти України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський погодив із президентом Польщі, прем'єр-міністрами Ізраїлю та Люксембургу подальші дії на тлі російської агресії в Україні.
Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжив переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем та прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Обмінялися інформацією про спільні кроки – наші та наших партнерів на тлі російської агресії. Узгодили подальші дії", - йдеться в повідомленні.
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@bryhynets
Напередодні війни, в яку не вірила Банкова, екс-голова комітету з безпеки і оборони ВР попереднього скликання Сергій Пашинський за сприяння КБ Луч розпочав підготовку 50 розрахунків ПТРК Стугна та Корсар з числа добровольців. Далі є
кстати агент фсб ермак до сих пор на своей должности?
Так би мовити весь євро-азійський цинус
Він нам ближчий по духу , вірі і совісті.
Це китайський андроїд за мене пише