Зеленський погодив з Дудою та главами урядів Ізраїлю та Люксембургу подальші дії на тлі російської агресії проти України

Президент України Володимир Зеленський погодив із президентом Польщі, прем'єр-міністрами Ізраїлю та Люксембургу подальші дії на тлі російської агресії в Україні.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжив переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем та прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Обмінялися інформацією про спільні кроки – наші та наших партнерів на тлі російської агресії. Узгодили подальші дії", - йдеться в повідомленні.

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