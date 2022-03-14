УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5712 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 753 7
добровольці (780) Азов (678)

Добровольці це люди, які перемагають, - звернення командира полку "Азов" з нагоди Дня добровольця. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

14 березня командир полку Азов Денис Прокопенко привітав українців з Днем добровольця.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри його привітання розміщені в мережі. 

У своєму зверненні захисник Маріуполя підкреслив, що вже восьмий рік добровольці захищають незалежність України. "Ми тримаємо не просто місто, а символ свободи та нескореності України", - сказав Денис Прокопенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Разом ми - нездоланна сила", - Залужний та Наєв привітали Україну з Днем добровольця. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Азов"- Герої України !
показати весь коментар
14.03.2022 21:04 Відповісти
https://24tv.ua/yak-vkrasti-rosiyskiy-tank-polyaki-znyali...



24TV.UA

Як вкрасти російський танк: поляки зняли відеоінструкцію для тих, хто не має трактора...
показати весь коментар
14.03.2022 21:05 Відповісти
Вот это воин! Не то, что я - прочитал Кастанеду и ДУМАЮ, что воин. Воин в благоприятных условиях - бумажный воин(с). Хотя, честно признаться, я даже нихуя и не бумажный воин, а просто кучка раскисшего говна...
показати весь коментар
14.03.2022 21:08 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 21:09 Відповісти
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
показати весь коментар
14.03.2022 21:28 Відповісти
В мене від цих слів, виросла недільна щетина, а яйця налилися свинцем.
Справжній чоловік, син своєї землі, захисник Батьківщини!
показати весь коментар
14.03.2022 21:48 Відповісти
 
 