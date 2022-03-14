Добровольці це люди, які перемагають, - звернення командира полку "Азов" з нагоди Дня добровольця. ВIДЕО
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14 березня командир полку Азов Денис Прокопенко привітав українців з Днем добровольця.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри його привітання розміщені в мережі.
У своєму зверненні захисник Маріуполя підкреслив, що вже восьмий рік добровольці захищають незалежність України. "Ми тримаємо не просто місто, а символ свободи та нескореності України", - сказав Денис Прокопенко.
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