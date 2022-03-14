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Донецька область (5712) втрати (3826)

Окупанти марно намагалися прорвати оборону в Донецькій області у кількох містах, вони втратили 150 людей, 2 танки, 7БМП, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти марно намагалися прорвати оборону в Донецькій області у кількох містах, вони втратили 150 людей, 2 танки, 7БМП, - штаб ООС

14 березня на Донеччині, російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників відразу на декількох напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС. 

У повідомленні зазначається: "Наші воїни успішно відбили всі атаки загарбників. Загальні втрати противника становлять: близько 150 одиниць живої сили, 2 танки, 7 БМП та 1 БТР. Після невдалих спроб окупанти припинили наступальні дії та відступили.

Також протягом дня українська авіація та артилерія наносила вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонам ворога. Зокрема, артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення, а саме - 12 одиниць автомобільної техніки.

Зазнавши втрат батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступили.

Українські воїни продовжують надійно тримати займані рубежі та завдавати максимальне ураження кремлівським загарбникам".

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Автор: Роман Свиридович
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Воїнам респект,набирайте обертів
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14.03.2022 21:10 Відповісти
Намагалися прорвати оборону, але порвали сраку... Слава ЗСУ!
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14.03.2022 21:16 Відповісти
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14.03.2022 21:17 Відповісти
Это "неправильные" пчелы! Нафига я к ним полез?
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14.03.2022 22:13 Відповісти
Злюсь на эту статью за слова "150 людей"!!! Не людей, а бандитов, фашистов, орков!!!
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14.03.2022 21:26 Відповісти
Слдава Украіні ! Слава ЗСУ ! так тримати.
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14.03.2022 21:42 Відповісти
 
 