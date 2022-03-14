Російські окупанти діють за принципом "що не спалили Збройні Сили України, втопимо самі", - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Російськи окупанти знищують або виводять з ладу свою техніку через низький рівень підготовки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Друга армія у світі" - бутафорія. Російські окупанти діють за принципом " що не спалили Збройні Сили України, втопимо самі". Сухопутні війська ЗСУ та Територіальна оборона ЗСУ вдячні криворуким мехводам та недалеким командирам зс рф Минобороны России за нові трофеї", - йдеться у дописі.

Боротися з набродами нам допомагає навіть рідна земля, підкреслюють в Генштабі.

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