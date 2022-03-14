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Російські окупанти діють за принципом "що не спалили Збройні Сили України, втопимо самі", - Генштаб ЗСУ. ФОТО
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Російськи окупанти знищують або виводять з ладу свою техніку через низький рівень підготовки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Друга армія у світі" - бутафорія. Російські окупанти діють за принципом " що не спалили Збройні Сили України, втопимо самі". Сухопутні війська ЗСУ та Територіальна оборона ЗСУ вдячні криворуким мехводам та недалеким командирам зс рф Минобороны России за нові трофеї", - йдеться у дописі.
Боротися з набродами нам допомагає навіть рідна земля, підкреслюють в Генштабі.
Топ коментарі
+34 hazhi
показати весь коментар14.03.2022 21:12
+33 Bander_UA 1d21dedd
показати весь коментар14.03.2022 21:09
+30 Друже Бобер
показати весь коментар14.03.2022 21:21
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Це не змінює тє, що вони довбойоби.
Береги господь кацапскую коррупцию
Решту на метал, металу буде багато, для відновлення інфраструктури треба багато металу!
А тут полный позор для военного человека-оставить целым и сбежать.,тем более не в горячке боя.
Это говорит о негодном качестве армии кацапстана,негодном качестве офицерского состава.