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Російські окупанти діють за принципом "що не спалили Збройні Сили України, втопимо самі", - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російськи окупанти знищують або виводять з ладу свою техніку через низький рівень підготовки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Російські окупанти діють за принципом що не спалили Збройні Сили України, втопимо самі, - Генштаб ЗСУ 01

"Друга армія у світі" - бутафорія. Російські окупанти діють за принципом " що не спалили Збройні Сили України, втопимо самі". Сухопутні війська ЗСУ та Територіальна оборона ЗСУ вдячні криворуким мехводам та недалеким командирам зс рф Минобороны России за нові трофеї", - йдеться у дописі.

Боротися з набродами нам допомагає навіть рідна земля, підкреслюють в Генштабі.

Дивіться: Тероборона Полтавщини захопила 3 танки окупантів і передала їх ЗСУ. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
Нічого. Скоро потепліє і всі поля порозкисають. Там вони всю свою техніку і залишать.
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14.03.2022 21:12
+33
Ёжики кололись, плакали, но продолжали лезть на кактус
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14.03.2022 21:09
+30
Там п`ять танків застрягли у Чернігівській області. Але для цих придурків є три пом`якшуючих чинника: не працює у нас ГЛОНАСС, якісь нехороші люди познімали вказівники та український грунт на початку весни не дозволяє переміщуватися танкам.
Це не змінює тє, що вони довбойоби.
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14.03.2022 21:21
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Ёжики кололись, плакали, но продолжали лезть на кактус
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14.03.2022 21:09 Відповісти
Танк застряг в сраці.
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14.03.2022 21:10 Відповісти
Там п`ять танків застрягли у Чернігівській області. Але для цих придурків є три пом`якшуючих чинника: не працює у нас ГЛОНАСС, якісь нехороші люди познімали вказівники та український грунт на початку весни не дозволяє переміщуватися танкам.
Це не змінює тє, що вони довбойоби.
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14.03.2022 21:21 Відповісти
бог ты мой какое у них дебильное командование-ни связи,ни навигаторов,ни логистики ,ни тыла.
Береги господь кацапскую коррупцию
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14.03.2022 22:19 Відповісти
Нічого. Скоро потепліє і всі поля порозкисають. Там вони всю свою техніку і залишать.
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14.03.2022 21:12 Відповісти
гыыы
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14.03.2022 21:12 Відповісти
Кадры как из немецкой хроники 41 года. Все дороги забиты брошенной техникой РККА.
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14.03.2022 21:12 Відповісти
Рашендебіли - то є сила !
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14.03.2022 21:13 Відповісти
Дайте координати циганам
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14.03.2022 21:13 Відповісти
Не живуть вони на півночі України. Клімат не підходить. Закарпаття, Одеська чи Херсонська область - це теріторії їх проживання. Пощастил херсонським.
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14.03.2022 21:27 Відповісти
щось ви плутаєте. Наприклад, в Броварах величезна кількість циган живе. А від Броварів до Чернигова - два рази плюнути...
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14.03.2022 21:29 Відповісти
Чому? В Ірпені та Бучі до вторгнення багато циган жили. Куди виїхали - невідомо, оскільки в Києві останні тижні збільшення ромів не помічено
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14.03.2022 21:37 Відповісти
казали там 5 танчиків
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14.03.2022 21:14 Відповісти
Кацапи, не забувайте втоплюватися разом з технікою...дякую
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14.03.2022 21:18 Відповісти
Бажано окремо, щоб не виковирювати ту падаль потім з кабін. А техніка почиститься, та ще послужить.
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14.03.2022 21:22 Відповісти
Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная херня.
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14.03.2022 21:22 Відповісти
Металолому дофігіща. Цигани десь від щастя плачуть.
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14.03.2022 21:26 Відповісти
По ходу все, приехали! Ехать некуда (с)
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14.03.2022 21:32 Відповісти
Щось повитягуємо, щось поремонтуємо і всьо піде для української армії!
Решту на метал, металу буде багато, для відновлення інфраструктури треба багато металу!
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14.03.2022 21:34 Відповісти
Як показала практика ******** війни, з танку, як озброєння першої світової, користі, як з гі..на куля. Дрони мають бути в пріоритеті, восокоточні ракетні озброєння, тощо
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15.03.2022 02:25 Відповісти
Утопили щоб ворог (ЗСУ) не міг швидко скористатись.
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14.03.2022 21:48 Відповісти
у меня покойный дед в 1941 был командиром танковой роты-тоже в первые дни нанесли контрудар фрицам от Хмельницкого на запад -ехали до тех пор пока в бт-7 не кончился бензин-танки то они конечно бросили ,но перед этим подорвали их все
А тут полный позор для военного человека-оставить целым и сбежать.,тем более не в горячке боя.
Это говорит о негодном качестве армии кацапстана,негодном качестве офицерского состава.
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14.03.2022 22:27 Відповісти
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14.03.2022 23:01 Відповісти
 
 