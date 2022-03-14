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США повідомили НАТО і союзникам в Азії про готовність Китаю постачати зброю Росії, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

США повідомили НАТО і союзникам в Азії про готовність Китаю постачати зброю Росії, - ЗМІ

Сполучені Штати повідомили союзникам по НАТО і кільком азійським країнам у понеділок, що Китай продемонстрував готовність надати військову та економічну допомогу Росії на прохання Москви підтримати її війну проти України.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, заявив неназваний американський чиновник, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні, надісланому дипломатичною телеграмою та переданому особисто співробітниками розвідки, також сказано, що Китай, як очікується, буде заперечувати ці плани.

За словами американського чиновника, розкриття інформації як про запит Росії до Китаю, так і відповіді Китаю є частиною стратегії американських чиновників з протидії дезінформації.

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у понеділок зустрівся з головним дипломатом Китаю Ян Цзечі в Римі після попередження США, що Китай зіткнеться з наслідками, якщо допоможе Росії уникнути західних санкцій, а також на тлі повідомлень, що Росія попросила Китай надати військову допомогу.

Читайте також: Росія звернулася до Китаю з проханням про військову допомогу, - Financial Times

Росія заперечила ці повідомлення, заявивши, що має достатні військові ресурси для виконання всіх своїх цілей в Україні.

Речник міністерства закордонних справ Китаю назвав ці повідомлення "дезінформацією".

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Топ коментарі
+36
Закрийте українске небо! Далі ми самі впораємось!
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14.03.2022 21:16
+24
расейское позорище
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14.03.2022 21:17
+21
Друга армія Світу просить допомоги у третьої армії Світу в боротьбі з 22-гою армією Світу.
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14.03.2022 21:21
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Закрийте українске небо! Далі ми самі впораємось!
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14.03.2022 21:16 Відповісти
Узкоглазым, как и кацапам верить нельзя
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14.03.2022 21:25 Відповісти
сьогодні в Румунію залетів кацапський Орлан, вчора в Хорватію залетів кацапський Ту-141 - вони навіть своє небо закрити не можуть
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14.03.2022 21:28 Відповісти
свіжа інфа в підтвердження - в Польщу залетів кацапський Форпост
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15.03.2022 00:56 Відповісти
расейское позорище
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14.03.2022 21:17 Відповісти
Якщо це так, то це погано. Не зовсім розумію, нафіга це Китаю, тільки.
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14.03.2022 21:17 Відповісти
То уже Штаты в свои игры играют ,китайцы они ребята ООООчень практичные а помогать ***** это им себе вредить ..
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14.03.2022 21:19 Відповісти
Добавлю еще, что они слишком сильны, чтобы их заставить, и сильно хитрожопы, поскольку стараются пропетлять между капель воды
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14.03.2022 21:21 Відповісти
Тайвань же

Возможно будут просить одолжить корыта для штурма Тайвання
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14.03.2022 21:22 Відповісти
Не будет никакого штурма Тайваня.
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14.03.2022 21:43 Відповісти
Це третя світова, це війна світоглядів. Китай та парашка це одне й те саме, одні й ті ж самі орки.
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14.03.2022 21:25 Відповісти
ні, різні
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14.03.2022 21:39 Відповісти
Неа, как раз Китай не орки.
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14.03.2022 21:43 Відповісти
Що тут не зрозумiло: "Китаэць сидить бiля рiчки i чекаэ поки мимо пропливе труп ворога" (с), а потiм спокiйно i без особливих втрат займе територiю до Уралу, адже покорити Украiну не вдасться нiкому, навiть при великiй кiлькостi зрадникiв у верхiвцi.
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14.03.2022 21:26 Відповісти
а прізвища можешь перелічити? Ні?
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14.03.2022 22:36 Відповісти
"Перелiчити" може тiльки СУД, а у нашому випадку тiльки Божий, але по дiях можна здогадатись що не все добре в "нашому королiвствi". Наприклад, вiдкритий прохiд окупантiв з Криму i все пiсля нього.
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15.03.2022 03:21 Відповісти
у них мудростей напридумали то много-только за всю китайскую историю их все соседи метелили как хотели.Думаю и сейчас такое будет.
Да и сомневаюсь я в истинной мощности китая-так надувание щёк при чайной церемонии
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14.03.2022 22:36 Відповісти
Можливо розраховують на дешеву нафту і газ.
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14.03.2022 21:28 Відповісти
китай ризикує,маючи найбільший товарний баланс з США.
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14.03.2022 21:18 Відповісти
Да ,Китай ********* поможет избавится от Сибири а там им ******** и в хер не впёрся ...
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14.03.2022 21:18 Відповісти
Если не Китай, так это сделают солдаты НАТО!
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14.03.2022 23:26 Відповісти
Ну рашка криворукі, і всерівно що б вони не взяли в китая вилізе на зовні... Аби НАТО потім не виявило чергову стурбованість
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14.03.2022 21:18 Відповісти
Неназваний - распространяющий парашенский фейк. А если не фейк, то может ссыкливое НАТО закроет небо над Украиной?
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14.03.2022 21:18 Відповісти
мда...і читати по китайськи
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14.03.2022 21:18 Відповісти
Бункерный за 22 года раскрошил армию в хлам. Это хорошо!
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14.03.2022 21:18 Відповісти
А нашо це косооким комунякам? Їм краще парашу за безцінь скупити ніж подовжувати її агонію.
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14.03.2022 21:19 Відповісти
А що у кацапів вже зброя зікінчується? Одна з найсильніших армій світу - лапті позорні.
В НАТО зараз дивляться і з посмішкою кажуть: "Їбaть! І ці клоуни збирались на нас нападати?"
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14.03.2022 21:20 Відповісти
*****:
-Это будет расценено, как нападение НАТО на россию.
Байден:
-Бляха-муха! Зупиніть хто-небуть цього придурка, в нене слабке серце, я не можу стільки сміятись!
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14.03.2022 21:29 Відповісти
Ракеты дадут, скорее всего. И системы связи с РЭБ. Надо меньше пользоваться китайскими смартфонами украинским солдатам. Вполне вероятно, что смогут пеленгом заниматься, благодаря китайцам.
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14.03.2022 21:20 Відповісти
***** не несите.
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14.03.2022 21:45 Відповісти
Дай Бог, чтобы это было хней.
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14.03.2022 21:48 Відповісти
ну РЕБ и у кацапов на бумаге тоже сильный,ракеты годятся только аналог Х-555,на все остальное надо перестраивать оборудование сброса
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14.03.2022 22:39 Відповісти
Друга армія Світу просить допомоги у третьої армії Світу в боротьбі з 22-гою армією Світу.
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14.03.2022 21:21 Відповісти
Это конечно анекдот, "2 армия мира" просит помощи у третей армии мира помощи в войне против Украины. Просто три крапки *****
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14.03.2022 21:22 Відповісти
в безтолкових руках мокшан китайська підробка не зробить великої погоди.
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14.03.2022 21:23 Відповісти
Навіть якщо припустити, що це правда - то цією технікою хтось же повинен керувати. А хто нею буде керувати - якщо росіяни масово відмовляються їхати на цю війну (пуйло мусить набирати третьосортних найманців за пару баксів)... Не поїдуть же китайські солдати воювати за росію. А варіант, що цією технікою керуватимуть найманці з сирії - буде взагалі смішним.
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14.03.2022 21:24 Відповісти
а ви можете відрізнити китайця від бурята?
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14.03.2022 21:32 Відповісти
А який сенс китайській владі відправляти своїх військових в Україну? Денацифікація? Отримати трохи української землі? Якщо навіть лукашенко не хоче відправляти своїх солдат гинути в Україні за пуйло - то який сенс робити це китайцям?
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14.03.2022 21:37 Відповісти
Я не знаю навіщо це китайцям...можливо,бо вони наступні після росії...скажімо через 10-20 років...
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14.03.2022 21:40 Відповісти
"Наступні" в якому сенсі?
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14.03.2022 21:47 Відповісти
У сенсі декомунізації...
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14.03.2022 21:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p1hbDwB7dXA
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14.03.2022 21:53 Відповісти
За цією логікою Китаю вигідніше не підтримувати рашку, а навпаки - почекати, поки вона остаточно втратить всю міць (і військову, і економічну) - а потім просто забрати решту територій. І ще задешево скупити всі ці газпроми із роснєфтями.
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14.03.2022 21:57 Відповісти
Це так,та можливо сьогодні в Римі на переговорах між Китаєм та США,щось трапилося чого ми не знаємо...
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14.03.2022 22:00 Відповісти
Ось є новина про цю зустріч: https://censor.net/ua/news/3325117/shtaty_poperedyly_kytayi_pro_naslidky_za_pidtrymku_rosiyi
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14.03.2022 22:03 Відповісти
Навіть якщо у Китайців і були якісь думки про допомогу рашці - сподіваюсь американці їм "популярно" роз"яснили наслідки таких дій для самого Китаю.
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14.03.2022 22:04 Відповісти
А ось і вже є перші наслідки для Китаю (і це він ще ніби ніяк рашці не допоміг): https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/14/684027/
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14.03.2022 22:06 Відповісти
Довольно просто на самом деле
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14.03.2022 21:38 Відповісти
Будуть запускати ракети через Google Translate, з відповідними похибками в формулюваннях запуску..)
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14.03.2022 21:25 Відповісти
Помнится агрохимия тявкал что мы можем пойти в китай ...вообще то китайцам выгодно чтоб ********* как можно дольше и глубже увязла в Украине - армейка,техника,авиация тают,а на раз-два не восстановить,санкции валят экономику,вырастет недовольство сначала ценами и уровнем жизни,чуть позже возникнут острые вопросы к властям - потом почти 2 лярда соседей возьмут ******** практически голыми руками.
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14.03.2022 21:30 Відповісти
Цієї новини я чекав 8 років...
Вони (китайці) скупили за цей рік багато продовольства...
А також в мережі було кілька відосиків від московитів як на їхню територію йдуть китайські війська на спільні навчання із росією,а потім десь розчиняються...
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14.03.2022 21:30 Відповісти
Тому шевеліться панове, інакше наша війна приверне нових учасників.
Треба вже вирішувати це питання.
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14.03.2022 21:31 Відповісти
Если Китай бужет продавать оружие оркам, то будет необходимо ограничить ввоз в Украину китайских товаров.
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14.03.2022 21:38 Відповісти
Не тільки в Україну - а й на ринки всього світу.
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14.03.2022 21:49 Відповісти
Я завжди ненавидів червону китайську мерзоту.
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14.03.2022 21:46 Відповісти
Очень похоже на нарошный вброс.
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14.03.2022 21:46 Відповісти
Можливо американці навмисно пустили це в публічну площину - щоб придушити цю можливість ще "в зародку".
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14.03.2022 21:50 Відповісти
В любом случаи это опасно и плохо!!!.Но.можно и припустить такую мысль что.Китай. и сам в сотрудничестве со Штатами .после провала блицкрига кацапских лаптей и сплоченности Запада.Европы. передал эту инфу туда .чтобы как стратегическому союзнику.которому ***** уже отдало часть Сибири и т.д. дабы не ударить в грязь лицом как внутри так и перед обязательствами *********.По типу.бедоносец.не могу .видишь.нас вскрыли.ты моль все про*пал а я не могу подставить весь Китай когда все посыполось не на нашу пользу.что то тихонько сделаем.придумаем!. Но. это не повлияет на общую картину событий для слива *****стана.
Хочется верить в это.но лучше думать о худшем и готовится всем!
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14.03.2022 21:57 Відповісти
Це погана новина. Фактично це початок глобальної війни. Розпалювання війни в центрі Європи суттєво полегшує загострення в тихому океані
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14.03.2022 22:18 Відповісти
Китай внаслідок своєї можливої підтримки ********** може втратити КЛЮЧОВІ для своєї економіки ринки, і тоді "таварісясі" тихенько відправлять туди ж куди пішов рюзьгєкарабль!
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14.03.2022 22:22 Відповісти
Что пишут китайские аналитические центры про Российско-Украинскую войну
Краткое содержание: Китаю лучше занять сторону победителя, и довольно очевидно что это будет не Россия.

https://skysheep.livejournal.com/177754.html
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14.03.2022 22:25 Відповісти
Писати вони можуть що завгодно, а втихую підтримувати свого стратегічного партнера. БПЛА у рашкостана китайські, і Китай продовжує їх поставляти.
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14.03.2022 23:08 Відповісти
вот вам и начало третьей мировой ....................
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14.03.2022 23:26 Відповісти
 
 