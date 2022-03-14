США повідомили НАТО і союзникам в Азії про готовність Китаю постачати зброю Росії, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Сполучені Штати повідомили союзникам по НАТО і кільком азійським країнам у понеділок, що Китай продемонстрував готовність надати військову та економічну допомогу Росії на прохання Москви підтримати її війну проти України.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, заявив неназваний американський чиновник, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні, надісланому дипломатичною телеграмою та переданому особисто співробітниками розвідки, також сказано, що Китай, як очікується, буде заперечувати ці плани.
За словами американського чиновника, розкриття інформації як про запит Росії до Китаю, так і відповіді Китаю є частиною стратегії американських чиновників з протидії дезінформації.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у понеділок зустрівся з головним дипломатом Китаю Ян Цзечі в Римі після попередження США, що Китай зіткнеться з наслідками, якщо допоможе Росії уникнути західних санкцій, а також на тлі повідомлень, що Росія попросила Китай надати військову допомогу.
Росія заперечила ці повідомлення, заявивши, що має достатні військові ресурси для виконання всіх своїх цілей в Україні.
Речник міністерства закордонних справ Китаю назвав ці повідомлення "дезінформацією".
Будь ласка, зачекайте...
Возможно будут просить одолжить корыта для штурма Тайвання
Да и сомневаюсь я в истинной мощности китая-так надувание щёк при чайной церемонии
В НАТО зараз дивляться і з посмішкою кажуть: "Їбaть! І ці клоуни збирались на нас нападати?"
-Это будет расценено, как нападение НАТО на россию.
Байден:
-Бляха-муха! Зупиніть хто-небуть цього придурка, в нене слабке серце, я не можу стільки сміятись!
Вони (китайці) скупили за цей рік багато продовольства...
А також в мережі було кілька відосиків від московитів як на їхню територію йдуть китайські війська на спільні навчання із росією,а потім десь розчиняються...
Треба вже вирішувати це питання.
Хочется верить в это.но лучше думать о худшем и готовится всем!
Краткое содержание: Китаю лучше занять сторону победителя, и довольно очевидно что это будет не Россия.
https://skysheep.livejournal.com/177754.html