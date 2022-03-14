Олігархи Китаю лише за сьогодні втратили 52 мільярди доларів через чутки про допомогу Росії
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Найбагатші китайські громадяни за день втратили 52 мільярди доларів на фоні чуток про допомогу Китаю Росії.
Китайські акції, які котируються на біржі в США, зіштовхнулися зі стрімким розпродажем сьогодні, пише Bloomberg, яке цитує ZN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ
Bloomberg пише, що всі ці втрати спричинили повідомлення про те, що Росія попросила Китай надати військову допомогу у війні з Україною. Попри те, що в Пекіні це заперечили, трейдери бояться, що потенційний виступ Китаю на боці Владіміра Путіна може призвести до глобальної реакції проти китайських фірм. Або ж можуть бути запроваджені санкції.
Індекс Nasdaq Golden Dragon China впав на 13%. І це на додачу до минулотижневого падіння на 18%. Американські депозитарні розписки гіганті у сфері електронної торгівлі Alibaba Group Holding Ltd і JD.com теж втратили 19%. Оператор пошукової системи Baidu втратив 14%. Загалом, падіння Alibaba сього року склало 30%,
В іншій статті Bloomberg пише, що найбагатші олігархи Китаю лише за сьогодні втратили 52 мільярди доларів. Статки Чжуна Шаньшаня, якого називають китайським королем бутильованої води, скоротилися на 5 мільярдів за один день. В цей час засновник Tencent Ма Хуатен втратив 3,3 мільярди доларів, про що свідчить Bloomberg Billionaires Index.
Акції компанії Чжуна Шаньшаня під назвою Nongfu Spring обвалилися на 10% на гонконгській біржі. І це найбільше падіння за 18 місяців. Хоча він досі залишається найбагатшим громадянином Китаю з 60,3 мільярдами доларів. Компанія Tencent обвалилася найбільше з 2011 року після повідомлень про те, що їй доведеться заплатити рекордний штраф через порушення законів щодо відмивання грошей. Ма, який колись був найбагатшим китайцем, зараз третій в списку мільярдерів з 35,2 мільярдами доларів.
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А то что называется коммунизмом у них-было еще пару тысяч лет назад,даже названия многие совпадают
Много технологий и у Азии
Но не у Китая. Китай сборка в основном. И ворованное конечно же
Но есть у них и свои рычаги, такие как запасы руд редкоземельных элементов (необходимые прежде всего для электроники), которые китайцы предпочитают экспортировать в виде изделий, а не в чистом виде.
Незамінних нема. Китай не виняток.
Правда есть много селян с неизвестными зарплатами
НИКОМУ ЦАРСТВО УЗКОГЛАЗИХ В ЕС НЕ НУЖНО
ті грошові мішки - просто грошові мішки
Своїх же людей по суті. В часи, коли у світі є дві великі загрози - китай і рашка ?
Це потужний удар по продовольчій безпеці цілого світу!
Для Китаю це теж проблема, телефонами мільньони китайців ненаходуєш !
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Через війну в Україні і зрив посівної Світ чекає потужний удар через недоотримання 106 млн тонн зернових і олійних культур! Це буде потрясіння для продовольчої безпеки Світу!
У вересні 2020/21 МР найбільшим імпортерам української соняшникової нерафінованої олії став Китай, який закупив даної продукції на $76,3 млн (36,7% від загального експорту даної продукції з України). Індія закупила соняшникової нерафінованої олії на $66,7 млн (32,5%). Країни ЄС за цей період закупили олії соняшникової нерафінованої на $44,6 млн (21,5%).
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Продовольча криза у Світі наберає обертів... Війна в Україні змінить ціну на зернові та олійні, буде дифіцит ...
25 грудня 2020
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Продовольча криза ітак була, ціни росли... Через війну в Україні і зрив посівної Світ чекає дифіцит зернових і високі ціни та всі види зернових і олійних культур!