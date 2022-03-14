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Олігархи Китаю лише за сьогодні втратили 52 мільярди доларів через чутки про допомогу Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Найбагатші китайські громадяни за день втратили 52 мільярди доларів на фоні чуток про допомогу Китаю Росії.

Китайські акції, які котируються на біржі в США, зіштовхнулися зі стрімким розпродажем сьогодні, пише Bloomberg, яке цитує ZN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ

Bloomberg пише, що всі ці втрати спричинили повідомлення про те, що Росія попросила Китай надати військову допомогу у війні з Україною. Попри те, що в Пекіні це заперечили, трейдери бояться, що потенційний виступ Китаю на боці Владіміра Путіна може призвести до глобальної реакції проти китайських фірм. Або ж можуть бути запроваджені санкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США повідомили НАТО і союзникам в Азії про готовність Китаю постачати зброю Росії, - ЗМІ

Індекс Nasdaq Golden Dragon China впав на 13%. І це на додачу до минулотижневого падіння на 18%. Американські депозитарні розписки гіганті у сфері електронної торгівлі Alibaba Group Holding Ltd і JD.com теж втратили 19%. Оператор пошукової системи Baidu втратив 14%. Загалом, падіння Alibaba сього року склало 30%,

В іншій статті Bloomberg пише, що найбагатші олігархи Китаю лише за сьогодні втратили 52 мільярди доларів. Статки Чжуна Шаньшаня, якого називають китайським королем бутильованої води, скоротилися на 5 мільярдів за один день. В цей час засновник Tencent Ма Хуатен втратив 3,3 мільярди доларів, про що свідчить Bloomberg Billionaires Index.

Акції компанії Чжуна Шаньшаня під назвою Nongfu Spring обвалилися на 10% на гонконгській біржі. І це найбільше падіння за 18 місяців. Хоча він досі залишається найбагатшим громадянином Китаю з 60,3 мільярдами доларів. Компанія Tencent обвалилася найбільше з 2011 року після повідомлень про те, що їй доведеться заплатити рекордний штраф через порушення законів щодо відмивання грошей. Ма, який колись був найбагатшим китайцем, зараз третій в списку мільярдерів з 35,2 мільярдами доларів.

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Топ коментарі
+76
Китайские олигархи))) Плять, коммунизм для лохов
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14.03.2022 21:36
+54
такое же дутотое..как и хйуйлостан..
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14.03.2022 21:34
+45
Если мир откажется от китайских товаров - Китаю будет жопа
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14.03.2022 21:37
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такое же дутотое..как и хйуйлостан..
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14.03.2022 21:34 Відповісти
Хороший холодный, протрезвляющий душ!
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14.03.2022 21:34 Відповісти
Китай с середины лета балансирует на грани скатиться в огромный кризис , не думаю что им захочется рисковать помогая Ху..лу
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14.03.2022 21:47 Відповісти
Ті китайські інвестори сидять, як заєць під кущем... хтось пчихне і вниз летять.
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14.03.2022 23:11 Відповісти
"І хочєтся, і колєтся" - спочатку Китай планував допомагати рашкостану, а після розголосу на весь світ передумав. Може, щось таємно і передасть, але це вже буде не той масштаб.
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14.03.2022 23:22 Відповісти
Якщо таємно ,то буде таємним передастом ... А якщо ховатися не буде , то - відвертим...
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14.03.2022 23:46 Відповісти
все тайное рано или поздно становится явным..., вряд ли после такой картины Китай захочет рисковать, соглашаясь на тайные поставки...
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15.03.2022 06:38 Відповісти
Китайские олигархи))) Плять, коммунизм для лохов
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14.03.2022 21:36 Відповісти
Там коммунизм только для нищих, для всех остальных там капитализм но под присмотром компартии.
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14.03.2022 21:56 Відповісти
Компартия Китая давно исключила построение коммунизма в Китае, как конечную цель своего правления. Вот такая вот компартия. С другой стороны, они реалистично оценивают эту возможность, за что им честь и хвала.
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14.03.2022 21:56 Відповісти
Сьогодні якраз сперечався з таким лохом на роботі... Луку не любить, ***** поважає а китайці взагалі молодці і нам теж так треба.... І це далеко не самий тупий з мого середовища екземпляр, що вже давно повинен бути на пенсії...
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14.03.2022 22:05 Відповісти
Там не коммунизм,Там 8 -я китайская империя по счету.
А то что называется коммунизмом у них-было еще пару тысяч лет назад,даже названия многие совпадают
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14.03.2022 22:44 Відповісти
Если мир откажется от китайских товаров - Китаю будет жопа
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14.03.2022 21:37 Відповісти
Це давно пора зробити. Інакше світу буде жопа.
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14.03.2022 21:39 Відповісти
Миру жопа, если откажеться.
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14.03.2022 21:40 Відповісти
Миру жопа? Да за два- три года мир забудет про китай. Все технологии у Запада и они в состоянии все восстановить
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14.03.2022 21:44 Відповісти
Ну не совсем так

Много технологий и у Азии

Но не у Китая. Китай сборка в основном. И ворованное конечно же
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14.03.2022 21:47 Відповісти
Нет в Азии технологии , Самсунг решил что они уже достаточно технологически развиты , что бы не платить Америке и могут сами все создавать - поинтересуйся во сколько им это обошлось и через сколько они покаянно просились обратно к доступу к амерским технологиям
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14.03.2022 21:53 Відповісти
У Китая в основном дешевизна.
Но есть у них и свои рычаги, такие как запасы руд редкоземельных элементов (необходимые прежде всего для электроники), которые китайцы предпочитают экспортировать в виде изделий, а не в чистом виде.
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14.03.2022 21:55 Відповісти
Бабушке эти сказки расказывай. Все заводы основных корпрраций в Китае.Переносить производство из Китая куда то, это логистический ******. Еще и надо учесть, что Китай это дешевая рабсила, европеец или амер за эти деньги работать не станет. А значит рост цен и глобальный ******. Потому никто из Китая переносить производство не будет и Китая сраться с основными рынками сбыта тоже не будет.
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14.03.2022 21:53 Відповісти
Поцікавтесь рівнем зарплати в Китаї. Здивуєтесь.
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14.03.2022 21:56 Відповісти
И это все равно дешевле чем у себя дома.
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14.03.2022 21:59 Відповісти
Так. Але дорожче ніж в Індії, Пакистанці, Африці, Казахстані, Південній Америці. Тобто є величезні ринки праці де менші зарплати.
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14.03.2022 22:05 Відповісти
И внезапно, ни одина из этих стран не имеет ни заводов ни квалифицированого персонала ни много чего еще. Нет сейчас такой страны что может перейнять у Китая статус мировой фабрики.
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14.03.2022 22:27 Відповісти
Це не правда. Не мають в такій кількості як Китай. Але мова не про заводи, мова про людські ресурси... Знаєте, чому в свій час вибрали Китай? Тому, що вважали, що він найменш небезпечний... І там все будували з нуля... Дай технології Індії і вона вийде в світові лідери набагато швидше.

Незамінних нема. Китай не виняток.
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14.03.2022 23:06 Відповісти
Китай выбрали по многим причинам, огромная територия, много населения которому нужна работа, наплевательское отношение к экологии и много иного. Никакая Индия и тем более Африка Китай не заменят. Индия еще может что то продемонстрировать, то всякие Африки и Латинские Америки нет. Увы, но Китай пока никто заменить без не может. У Индии есть технологии, и толку. Китай из нищеты вырос во вторую экономику и уже вступил в гонку за термоядерной энергетикой. Индия, как сбрасывала трупы в Ганг так и сбрасывает. И да, менталитет китайцев тоже сыграл огромную роль в этом. Китаец работает и пашет как не в себя, ни индус ни негры из африканских *********** так работать не будут.
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14.03.2022 23:36 Відповісти
Китай под руководством Си летит в жопу
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14.03.2022 22:05 Відповісти
дешевая рабочая сила в китае ?Там зарплаты больше чем в Чехии.
Правда есть много селян с неизвестными зарплатами
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14.03.2022 22:46 Відповісти
Не вижу проблем с уменьшением количества дешёвого барахла в мировом рынке. Хватит производить говно ради говна. Будет дважды дороже, но уж точно качественее.
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14.03.2022 23:09 Відповісти
Это только неграмотные дебилы верят что Китай производит дешевое барахло. А так, Китай давно производил качественную продукцию и далеко не дешевую.
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14.03.2022 23:17 Відповісти
Та же Индия может все это барахло за те же деньги делать. Не говоря уже, что тот же Вьетнам маленький уже подпирает некоторые производства Китая... Логистические цепочеи смогут перенастроиться очень быстро
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14.03.2022 21:46 Відповісти
Так Индия в целом поддерживает парашу!
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14.03.2022 21:48 Відповісти
Она так интересно поддерживает кацапов , что я просто угорал примерно как цыган лошадь покупал
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14.03.2022 21:57 Відповісти
Индия нет, Вьётнам, не смешите меня.
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14.03.2022 21:54 Відповісти
а ти був там а я до ковіду по три рази на рік по бізне у там бував і Індія і Вьетнам це прогрес а Китаї багато проблем
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14.03.2022 22:07 Відповісти
Какой ***** прогресс в Индии и осрбенно во Вьетнаме. Ни Индия ни тем более Вьетнам не смогут производить в тех обьемах что и Китай. Ни по качеству.
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14.03.2022 22:24 Відповісти
Так насколько помню ( если ты и правда из Канады) к вам уже что то начали возвращать обратно с Китая
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14.03.2022 21:55 Відповісти
Ви розумієте, яку кількість компаній та виробницв придбали китайці в усьому світі?
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14.03.2022 22:12 Відповісти
Ви розуміете , що вони - потенційні банкроти? Якщо Китай допоможе раше !!!

НИКОМУ ЦАРСТВО УЗКОГЛАЗИХ В ЕС НЕ НУЖНО
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14.03.2022 22:59 Відповісти
Можна не купувати китайські товари, вироблені в Китаї, але хто буде робити шкоду компаніям в Європі?
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15.03.2022 13:49 Відповісти
Ти бувала в США? Я заради інтересу в магазині спортивного одягу, намагався знайти надпис made in USA. Не знайшов, суцільна China. ДО РЕЧІ США купують 80% мікрочіпів у Китаю, можна заперечити, що у Тайваню, але Тайвань не визнана держава, і офіційно є Китаєм. Причому, так у них погані відносини, але, Тайвань - маленький острів, і практично всі виробничі потужності, у них в материковому Китаї. Два-три дні тому, Китай пригрозив США санкціями на поставки мікросхем, а це комп'ютери, телефони... Так що жопа, причому Гола, може бути у США.
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16.08.2022 16:13 Відповісти
Если мир откажется от китайской раб силы.
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16.08.2022 18:22 Відповісти
немає там ніяких олігархів, як і на расісє
ті грошові мішки - просто грошові мішки
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14.03.2022 21:37 Відповісти
Всі бізнесмени повинні зрозуміти, що Рашка зараз прокажена парія! до якої навіть наближатися небезпечно і найменші чутки про стосунки з нею заляплюють брудом.
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14.03.2022 21:37 Відповісти
А могли ж за 1 лярд голову плюгавого ***** замовити...
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14.03.2022 21:38 Відповісти
Это они за 52 миллиарда Дальний Восток купили. А голову им на сдачу принесут.
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14.03.2022 22:46 Відповісти
ось вам і гегемон 2 гий в світі, якісь там чутки і -50лрдів
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14.03.2022 21:38 Відповісти
Нехай китайози не дуріють.
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14.03.2022 21:39 Відповісти
Если это не третья мировая, тогда что?
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14.03.2022 21:39 Відповісти
Деньги на утилизацию армии РФ.
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14.03.2022 22:48 Відповісти
Журналисты и "финансовые аналитики" с невероятной легкостью отнимают и приписывают сотни миллиардов долларов)
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14.03.2022 21:39 Відповісти
Если Китай бужет продавать оружие оркам, то будет необходимо ограничить ввоз в Украину китайских товаров.
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14.03.2022 21:40 Відповісти
А як їх ввозити, коли майже всі морські порти зараз заблоковано?
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14.03.2022 21:43 Відповісти
Ну сейчас вообще проблемно что-то ввезти в Украину, но более эффективная мера это запрет на продажу зерновых в Китай
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14.03.2022 21:44 Відповісти
Зернові вже заборонені для експорту. ( При чому повністю)
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14.03.2022 22:03 Відповісти
Сегодня Китай имеет полноценный шанс, свободно войти в территорию Z, раздавая подарки нищим лапотникам и встречающим братскую китайскую помощь от богатого Китая... Но Китай, готов помогать путлеру, становясь международным террористом и теряя мировой рынок...
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14.03.2022 21:41 Відповісти
Чому, ну чому європейці нас сторонились ?
Своїх же людей по суті. В часи, коли у світі є дві великі загрози - китай і рашка ?
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14.03.2022 21:41 Відповісти
Енерго- і мінеральні ресурси рашки робили свою брудну справу. На жаль.
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14.03.2022 21:44 Відповісти
Китаю не резонно терять репутацию. Слишком долго они ее зарабатывали.
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14.03.2022 21:42 Відповісти
Китайози, зрив посівної в Україні через війну в Україні грозить недоотриманням для світу 106 млн тон олійних і зернових культур!

Це потужний удар по продовольчій безпеці цілого світу!

Для Китаю це теж проблема, телефонами мільньони китайців ненаходуєш !
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14.03.2022 21:45 Відповісти
Проблема. Но китайцы в прошлом году сделали рекордные закупки - эти уроды что-то знали.
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14.03.2022 22:02 Відповісти
Так, але для цілого світу це шок буде. А це в свою чергу підняття ціни на зернові і олійні. В глобальному Світі це дуже велика проблема і це теж вплине на Китай і їх економіку!
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14.03.2022 22:10 Відповісти
в кетае сидит такое же обнуленное чмо, что и в раше.
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14.03.2022 21:47 Відповісти
Ну таки выборы там через пару лет
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14.03.2022 22:00 Відповісти
выборы в Китае это, наверное, почти то же самое, что и выборы на раше или они там демократичнее))
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15.03.2022 06:43 Відповісти
Ихнее политбюро ( или как там) будет решать чего достиг Китай при Си и нужно его менять на другого или нет . И таки проверьте там действительно к этому серьезно относятся , могут снять его со всей его структурой и создать другую с новым курсом
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15.03.2022 10:59 Відповісти
Співпраця з фашистською раССією стає токсичною !
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14.03.2022 21:48 Відповісти
Ось так і треба діяти - превентивно. Не чекати, доки ці удоди нароблять *****, а одразу ставити на місце. Так само треба було діяти і з підорахою, коли вони відмовились відводити своїх виродків від кордону.
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14.03.2022 21:54 Відповісти
... і очі в них мабуть почали потрох округлятися, тобто прозрівати, а надалі може буде ще більш кепсько, навіть як військовий поржавілий непотреб сусіду скаженілому позичать.
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14.03.2022 21:56 Відповісти
Урожай зернових та олійних культур в Україні у 2021 році сягнув рекордних 106 млн тонн. Про це повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко. "Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у понад 106 млн тонн. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави!

=================================
Через війну в Україні і зрив посівної Світ чекає потужний удар через недоотримання 106 млн тонн зернових і олійних культур! Це буде потрясіння для продовольчої безпеки Світу!
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14.03.2022 21:57 Відповісти
Не лезьте сюда, иначе будете как рашка сидеть около параши в изоляции
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14.03.2022 21:59 Відповісти
***** стал по настоящему токсичным.
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14.03.2022 22:00 Відповісти
Намек Китаю что будет если
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14.03.2022 22:17 Відповісти
Ціна на українську олію рекордно підскочила

25 грудня 2020

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Продовольча криза ітак була, ціни росли... Через війну в Україні і зрив посівної Світ чекає дифіцит зернових і високі ціни та всі види зернових і олійних культур!
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14.03.2022 22:22 Відповісти
Хых, с трудом сегодня в Амстердаме купил бутылку подсолнечного масла. Оливкого и арахисового завались, по радио слышал, голландцы всё разгребли.
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14.03.2022 22:57 Відповісти
ппц мы что всей планете будем помогать свергать своих тиранов?! задолбали!
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14.03.2022 22:22 Відповісти
Цікаво, а у Сі Дзіньпіна є бункер?
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14.03.2022 22:26 Відповісти
да есть и не один.А в горах маньчжурии есть куча тунеллей из которых иногда выезжают китайские ракетоносцы с ЯО
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14.03.2022 22:50 Відповісти
52 миллиарда - это цветочки. Надо следить за базаром.
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14.03.2022 22:39 Відповісти
Китай наскільки я знаю сьогодні заявив що у них чергова хаиля ковіду. Типу ***** іди ***** не до тебе зараз.
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14.03.2022 22:46 Відповісти
Китай не боїться США, просто вже всьому світу ясно, що США можуть грати не за правилами. США заморозили активи Ірану (40 млрд$), Венесуели (9 млрд$), Казахстану (20 млрд$, вже розморозили), Раші (300млрд$). Причому США заморожують рахунки тих держав, з якими загострюються відносини. Зараз відносини загострилися з Китаєм. США були винні Китаю 1,5 трильйона $. Зараз 1,2 трильйона, тому що Китай активно продає американські активи, тому що побоюються, що їх можуть заморозити. Коли активи продаються, то вони втрачають в ціні, звідси і втрати. А США спеціально загострюють ситуацію, щоб заморозити гігантські китайські активи, а продати їх Китай, за пару місяців не зможе.
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16.08.2022 16:40 Відповісти
 
 