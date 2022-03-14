Олігархи Китаю лише за сьогодні втратили 52 мільярди доларів через чутки про допомогу Росії

Найбагатші китайські громадяни за день втратили 52 мільярди доларів на фоні чуток про допомогу Китаю Росії.

Китайські акції, які котируються на біржі в США, зіштовхнулися зі стрімким розпродажем сьогодні, пише Bloomberg, яке цитує ZN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ

Bloomberg пише, що всі ці втрати спричинили повідомлення про те, що Росія попросила Китай надати військову допомогу у війні з Україною. Попри те, що в Пекіні це заперечили, трейдери бояться, що потенційний виступ Китаю на боці Владіміра Путіна може призвести до глобальної реакції проти китайських фірм. Або ж можуть бути запроваджені санкції.

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Індекс Nasdaq Golden Dragon China впав на 13%. І це на додачу до минулотижневого падіння на 18%. Американські депозитарні розписки гіганті у сфері електронної торгівлі Alibaba Group Holding Ltd і JD.com теж втратили 19%. Оператор пошукової системи Baidu втратив 14%. Загалом, падіння Alibaba сього року склало 30%,

В іншій статті Bloomberg пише, що найбагатші олігархи Китаю лише за сьогодні втратили 52 мільярди доларів. Статки Чжуна Шаньшаня, якого називають китайським королем бутильованої води, скоротилися на 5 мільярдів за один день. В цей час засновник Tencent Ма Хуатен втратив 3,3 мільярди доларів, про що свідчить Bloomberg Billionaires Index.



Акції компанії Чжуна Шаньшаня під назвою Nongfu Spring обвалилися на 10% на гонконгській біржі. І це найбільше падіння за 18 місяців. Хоча він досі залишається найбагатшим громадянином Китаю з 60,3 мільярдами доларів. Компанія Tencent обвалилася найбільше з 2011 року після повідомлень про те, що їй доведеться заплатити рекордний штраф через порушення законів щодо відмивання грошей. Ма, який колись був найбагатшим китайцем, зараз третій в списку мільярдерів з 35,2 мільярдами доларів.

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