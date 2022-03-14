УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5787 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 320 4
війна (56620) Київська область (3133) евакуація (1928) жертви (1254)

Російські окупанти обстріляли колону мирних мешканців, яких евакуювали з Гостомеля. Загинула жінка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли колону мирних мешканців, яких евакуювали з Гостомеля. Загинула жінка

14 березня працівники Бучанського районного управління поліції разом з органами місцевого самоврядування забезпечили евакуацію 500 людей з Дмитрівки та Немішаєво. Частина евакуаційної колони потрапила під обстріл окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

"Евакуація з Гостомеля проходила двоетапно. Перша колона із 10 автобусів, де в основному перебували матері із дітьми, літні люди та люди з інвалідністю, успішно дісталася місцепризначення. По іншій колоні із 4 автобусів російські війська здійснили мінометний обстріл.

Внаслідок обстрілу було травмовано водія одного із автобусів. Також під обстрілом в колоні опинився легковий автомобіль Volkswagen з подружжям, яке отримало поранення. На жаль, жінка померла на місці події", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Ворзелі росіяни розстріляли відомого фізика Василя Кладька

Зазначається, що усі інші громадяни, які прямували в колоні, яка піддалася обстрілу, продовжили рух та згодом дістались до безпечного місця.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СКОТЫ УЩЕРБНЫЕ
показати весь коментар
14.03.2022 21:36 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/.../hristo-grozev-zayavil-o...



NEWS.OBOZREVATEL.COM

Христо Грозев заявил о панике в Кремле и возможных сроках окончания войны в Украине...
показати весь коментар
14.03.2022 21:41 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 21:45 Відповісти
Зате ми їх мародерів оберігаємо і лише словесно журимо.
https://censor.net/ua/news/3325102/dvoh_okupantivmaroderiv_zatrymala_teroborona_pid_brovaramy_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_78078807
показати весь коментар
14.03.2022 21:50 Відповісти
 
 