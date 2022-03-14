Російські окупанти обстріляли колону мирних мешканців, яких евакуювали з Гостомеля. Загинула жінка

14 березня працівники Бучанського районного управління поліції разом з органами місцевого самоврядування забезпечили евакуацію 500 людей з Дмитрівки та Немішаєво. Частина евакуаційної колони потрапила під обстріл окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

"Евакуація з Гостомеля проходила двоетапно. Перша колона із 10 автобусів, де в основному перебували матері із дітьми, літні люди та люди з інвалідністю, успішно дісталася місцепризначення. По іншій колоні із 4 автобусів російські війська здійснили мінометний обстріл.

Внаслідок обстрілу було травмовано водія одного із автобусів. Також під обстрілом в колоні опинився легковий автомобіль Volkswagen з подружжям, яке отримало поранення. На жаль, жінка померла на місці події", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що усі інші громадяни, які прямували в колоні, яка піддалася обстрілу, продовжили рух та згодом дістались до безпечного місця.