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Сина Пашинського призначили заступником гендиректора КБ "Луч": "Ситуація з батьком показала, що іноземна агентура може зробити з тебе ворога"

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Сина Пашинського призначили заступником гендиректора КБ

Син екснардепа Пашинського Антон розповів, що його призначили заступником гендиректора КБ "Луч".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"11 березня мене призначено заступником Генерального директора КБ "ЛУЧ" з розвитку.

Не хотів про це писати, але сьогоднішня ситуація з батьком показала, що якщо ти робиш гарні справи і про це ніде не звітуєш, то іноземна агентура дуже швидко зробить з тебе ворога України. З початку російського вторгнення команда КБ "Луч" зробила дуже багато. За ці кілька тижнів ми передали до українського війська десятки протитанкових комплексів, сотні ракет різного застосування (як протитанкових, так і інших…більшого калібру). Ми навчили користуватися нашим озброєнням мобілізованих та добровольців - і ці герої зараз підбивають ворожі танки.

У перші дні КБ "Луч" максимально швидко відреагувало на виклики війни. На жаль, це було помічено росіянами і перші ракетно-бомбові удари по військовій промисловості прийняли на себе потужності саме нашого підприємства. Зараз єдине завдання КБ "Луч" - допомогти українським військовим перемогти російських агресорів. Я повертаюся до роботи", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що ДБР намагається заарештувати Пашинського за передачу "Стугн" на фронт.

Також дивіться: "Ті, хто це робить - зрадники. Готовий свідчити. Привіт ДБР", - мер Житомира Сухомлин про підозру Пашинському. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+77
ДБР вже зараз розігнати за злочинну діяльність і державну зраду.
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14.03.2022 21:50
+39
д*Єрмака на палю!
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14.03.2022 21:55
+37
Не понятная политическая возня вокруг Пашинского во время войны.
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14.03.2022 21:50
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ДБР за допомогу ворогу судити за зраду та повісити!
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14.03.2022 23:38 Відповісти
ДБР розігнати, всіх саботажників, диверсантів і кротів з ДБР, під розстріл. Це ще гірше ніж рашистські танки під Києвом.
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14.03.2022 23:59 Відповісти
Московські консерви вже відкрито смердять.
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15.03.2022 00:12 Відповісти
Господи, как уже достали эти путлеровские гниды , которые втихаря, под шумок войны их подонка против Украины, изнутри продолжают гадить Украине. Татьяна Черновол уже сказала, что лично Ермак дал указание продажному ДБР посадить за решётку Пашинского, её и других патриотов Украины. Очень сомневаюсь, что это решение только Ермака. Неужели гарант решил, что он бессмертный, если пиарится на крови? За границей помнят, как он на три буквы посылал союзников, когда они уже стали поставлять вооружение в Украину, говоря о точном нападении путлера.
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15.03.2022 09:24 Відповісти
Кстати, Татьяна Черноаол находится на передовой и работает с укрпинскоц " Стугной" , подбивая путлеровские танки. Похоже, за это Ермак дал указание путлеровским подонкам из ДБР забрать её с передовой в наручниках, чтобы угодить своему кремлёвскому подонку. Под угрозой находится большая группа защитников Украины, которые находятся в рядах защитников Украины. Пиарщики на крови , которые отрицали нападение путлера и убеждали украинцев замачивать шашлык, теперь пытаются обвинить патриотов Украины в предательстве Родины. Украинцы. Не молчите.
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15.03.2022 09:51 Відповісти
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