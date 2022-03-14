Сина Пашинського призначили заступником гендиректора КБ "Луч": "Ситуація з батьком показала, що іноземна агентура може зробити з тебе ворога"

Син екснардепа Пашинського Антон розповів, що його призначили заступником гендиректора КБ "Луч".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"11 березня мене призначено заступником Генерального директора КБ "ЛУЧ" з розвитку.

Не хотів про це писати, але сьогоднішня ситуація з батьком показала, що якщо ти робиш гарні справи і про це ніде не звітуєш, то іноземна агентура дуже швидко зробить з тебе ворога України. З початку російського вторгнення команда КБ "Луч" зробила дуже багато. За ці кілька тижнів ми передали до українського війська десятки протитанкових комплексів, сотні ракет різного застосування (як протитанкових, так і інших…більшого калібру). Ми навчили користуватися нашим озброєнням мобілізованих та добровольців - і ці герої зараз підбивають ворожі танки.

У перші дні КБ "Луч" максимально швидко відреагувало на виклики війни. На жаль, це було помічено росіянами і перші ракетно-бомбові удари по військовій промисловості прийняли на себе потужності саме нашого підприємства. Зараз єдине завдання КБ "Луч" - допомогти українським військовим перемогти російських агресорів. Я повертаюся до роботи", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що ДБР намагається заарештувати Пашинського за передачу "Стугн" на фронт.

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