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Зеленський про вбивство американського журналіста російськими окупантами в Ірпені: Його жертва надихне світ на боротьбу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський про вбивство американського журналіста російськими окупантами в Ірпені: Його жертва надихне світ на боротьбу

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині американського журналіста Брента Рено, який загинув вчора в Ірпені в результаті обстрілу російськими окупантами.

Про це президент повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Висловлюю сердечні співчуття родині Брента Рено, який загинув, документуючи безжальність і зло, заподіяне Росією людям в Україні. Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти сил темряви", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський: Убивство російськими військовими американського журналіста в Ірпені свідоме, вони знали, що роблять

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10


Kavkaz Center@newkc14

Высокопоставленный чиновник США заявил журналистам, что Украина эффективно использует турецкие беспилотники Bayraktar и что у нее сохраняются значительные запасы БПЛА. США провели переговоры с союзниками о пополнении запасов дронов Bayraktar TB2 для армии Украины
Перемога будет за Украиной!
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14.03.2022 22:19
+10
Таня Адамс

10 hrs ·

Знаете, что подумала?
Эти твари ни разу не попали ни в один завод в Мариуполе, хотя это цель такого размера, что промазать трудно. Порт тоже целый, по крайней мере мне не попадалась инфа на эту тему. Они херачат конкретно по жилым массивам, оставляя целым то, что для них может иметь ценность потом, если возьмут город. Они тупо уничтожают людей, которые для "братушек" никогда никакой ценности не имели.

Поэтому все разговоры про "отдайте уже этот многострадальный город, пусть выживут люди" - они бессмысленны. После оккупации никто не будет заботиться о людях, они не нужны. Никто не будет восстанавливать водоснабжение и тепло, никто не будет возить еду и медицину. Люди не нужны оккупанту, ему нужно побережье, порт и заводы.
Так что у мариупольцев один вариант выжить - отстоять город. Я не вижу выхода в сдаче, хотя эмоционально уже не выдерживаю бессильного созерцания этого ужаса и тоже проскакивают мысли "отдайте!".
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14.03.2022 22:20
+3
Думаю пофіг світу. Військові репортери завжди гинуть і гинули.
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14.03.2022 22:20
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Kavkaz Center@newkc14

Высокопоставленный чиновник США заявил журналистам, что Украина эффективно использует турецкие беспилотники Bayraktar и что у нее сохраняются значительные запасы БПЛА. США провели переговоры с союзниками о пополнении запасов дронов Bayraktar TB2 для армии Украины
Перемога будет за Украиной!
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14.03.2022 22:19 Відповісти
Думаю пофіг світу. Військові репортери завжди гинуть і гинули.
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14.03.2022 22:20 Відповісти
Таня Адамс

10 hrs ·

Знаете, что подумала?
Эти твари ни разу не попали ни в один завод в Мариуполе, хотя это цель такого размера, что промазать трудно. Порт тоже целый, по крайней мере мне не попадалась инфа на эту тему. Они херачат конкретно по жилым массивам, оставляя целым то, что для них может иметь ценность потом, если возьмут город. Они тупо уничтожают людей, которые для "братушек" никогда никакой ценности не имели.

Поэтому все разговоры про "отдайте уже этот многострадальный город, пусть выживут люди" - они бессмысленны. После оккупации никто не будет заботиться о людях, они не нужны. Никто не будет восстанавливать водоснабжение и тепло, никто не будет возить еду и медицину. Люди не нужны оккупанту, ему нужно побережье, порт и заводы.
Так что у мариупольцев один вариант выжить - отстоять город. Я не вижу выхода в сдаче, хотя эмоционально уже не выдерживаю бессильного созерцания этого ужаса и тоже проскакивают мысли "отдайте!".
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14.03.2022 22:20 Відповісти
Тоді потрібно підірвати всі заводи і порт.
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14.03.2022 22:25 Відповісти
Його жертва надихне світ на... занепокоєння.
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14.03.2022 22:21 Відповісти
Що ти ляпаєш, не давайте йому займатись самодіяльністю, зараз не час для спонтанних постів.
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14.03.2022 22:24 Відповісти
Не надихне
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14.03.2022 22:26 Відповісти
Чекай...
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14.03.2022 22:27 Відповісти
Не надихне.Світ ще тиждень буде непокоїтися глибоко турбуватися побоюватися і розмірковувати який сигнал заходу і нато про своє рочарування подав путін вбиваючи іноземного журналіста.
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14.03.2022 22:39 Відповісти
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14.03.2022 22:42 Відповісти
Слово "надихнуть" в даному контексті - це той випадок, коли краще було промовчати, аніж таке говорити.
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15.03.2022 02:01 Відповісти
 
 