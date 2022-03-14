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Зеленський про вбивство американського журналіста російськими окупантами в Ірпені: Його жертва надихне світ на боротьбу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині американського журналіста Брента Рено, який загинув вчора в Ірпені в результаті обстрілу російськими окупантами.
Про це президент повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Висловлюю сердечні співчуття родині Брента Рено, який загинув, документуючи безжальність і зло, заподіяне Росією людям в Україні. Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти сил темряви", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Robin Nielsen
показати весь коментар14.03.2022 22:19
+10 Saskia Jansen
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+3 Іван Оленюк 404a56e4
показати весь коментар14.03.2022 22:20
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Kavkaz Center@newkc14
Высокопоставленный чиновник США заявил журналистам, что Украина эффективно использует турецкие беспилотники Bayraktar и что у нее сохраняются значительные запасы БПЛА. США провели переговоры с союзниками о пополнении запасов дронов Bayraktar TB2 для армии Украины
Перемога будет за Украиной!
10 hrs ·
Знаете, что подумала?
Эти твари ни разу не попали ни в один завод в Мариуполе, хотя это цель такого размера, что промазать трудно. Порт тоже целый, по крайней мере мне не попадалась инфа на эту тему. Они херачат конкретно по жилым массивам, оставляя целым то, что для них может иметь ценность потом, если возьмут город. Они тупо уничтожают людей, которые для "братушек" никогда никакой ценности не имели.
Поэтому все разговоры про "отдайте уже этот многострадальный город, пусть выживут люди" - они бессмысленны. После оккупации никто не будет заботиться о людях, они не нужны. Никто не будет восстанавливать водоснабжение и тепло, никто не будет возить еду и медицину. Люди не нужны оккупанту, ему нужно побережье, порт и заводы.
Так что у мариупольцев один вариант выжить - отстоять город. Я не вижу выхода в сдаче, хотя эмоционально уже не выдерживаю бессильного созерцания этого ужаса и тоже проскакивают мысли "отдайте!".