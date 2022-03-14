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"Зупинити агресора можна лише силою": Пінчук написав статтю, де просить зброю для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український олігарх Віктор Пінчук закликає Європу і США якнайшвидше надати Україні зброю, яка допоможе захистити мирних мешканців від росіян.

Колонку опубліковану у виданні The Wall Street Journal, цитує ZN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пінчук визнає, що Європа і США зробили відчутні кроки, які "ще недавно були немислими, щоб допомогти Україні захиститися від неспровокованого та варварського вторгнення Росії". 

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"Ми вдячні за все це. Але поки ви дискутуєте і розвиваєте симпатію, Україну руйнують. Російські літаки скидають бомби на наших дітей і стріляють ракетами по лікарнях, школах і заводах. Там, де вони стикаються з опором українських бійців, їх дикість подвоюється і вони руйнують міські квартали — вбивають людей у них", - зауважив Пінчук.

За його словами, у той час як Захід турбується про порушення правил ведення війни і піклується про те, щоб не збільшувати конфлікт, Росія не дотримується таких обмежень, використовуючи масовий обман, атаки під фальшивим прапором, заборонену зброю, найманців і терористів. 

"Ми дякуємо вам за їжу, гроші, співчуття та намальовані синьо-жовті прапори. Але якщо ви хочете нас врятувати, Україні потрібні літаки, зенітні та протитанкові ракети, озброєні безпілотники та інша військова зброя. Тому я благаю наших друзів на Заході: будь ласка, дайте нам зброю. Перестаньте купувати вугілля та нафту з Росії. Не думайте про це; не оцінюйте варіанти; не розглядайте. Просто зробіть. Час — це життя. Я прошу Європейський Союз зробити Україну кандидатом на членство. Незалежна Україна належить до ЄС", - пише Пінчук.

"Я знаю, що ці дії тягнуть за собою ризик. Але в смертельній сутичці ви не можете допомогти, не ризикуючи. І є ще більші ризики бездіяльності. Що станеться, якщо ви дозволите Росії розірвати міжнародну систему, знищити суверенну націю, здійснити масові вбивства? ". Ми маємо протиставити жорстокості ворога нашу швидкість, рішучість та визначеність. Ми не можемо продовжувати хвилюватися, що агресор ескалюватиме ситуацію. Ми повинні змусити його хвилюватися, що ми також можемо ескалювати", - закликав Пінчук.

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"Україна ніколи не буде переможена. Але багато українців помре; їхні сім'ї будуть знищені; їхні міста перетворяться на руїни. Це звичайні, миролюбні люди, які ніколи не думали ні на кого нападати, які хочуть лише миру і спокою та прагнуть бути сучасною європейською країною", - попередив він.

Пінчук нагадав, що коли в лютому 1941 року сили Гітлера наближалися до Британії, Черчілль сказав Франкліну Д. Рузвельту: "Дайте нам інструменти, і ми виконаємо роботу". "Це те, чого просять українці сьогодні: інструменти перемогти жорстокого тирана, який напав на миролюбну, вільну демократію, тому що це вільна демократія", - написав Пінчук.
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Топ коментарі
+19
Обісрався
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14.03.2022 22:35
+18
Роздуплився чи перевзувся?
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14.03.2022 22:32
+17
Друге. Чоботи трохи тиснуть, але розносить.
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14.03.2022 22:35
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Роздуплився чи перевзувся?
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14.03.2022 22:32 Відповісти
Друге. Чоботи трохи тиснуть, але розносить.
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14.03.2022 22:35 Відповісти
Обісрався
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14.03.2022 22:35 Відповісти
бабло втрачає кожен день - панікує
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14.03.2022 23:39 Відповісти
А хто він такий? В країнах розвиненої демократії злодіїв не поважають.
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14.03.2022 22:32 Відповісти
А где он шифровал 2 недели?
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14.03.2022 22:34 Відповісти
Добре б його повісити під шумок
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14.03.2022 22:35 Відповісти
з тестем, на одній гілякі
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14.03.2022 23:39 Відповісти
Еще один проснулся когда жареным запахло. Имея столько денег и влияния мог бы уже немеряно даже на черном рынке закупить оружия и поставить в Украину.
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14.03.2022 22:36 Відповісти
Воно і йому подібні вже б давно могли б купити по одному літаку! І не здох би з голоду.
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14.03.2022 23:04 Відповісти
я думаю чуйку має,що ***** пізда,тому перевзувся в на ходу
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14.03.2022 22:36 Відповісти
Світло переможе темряву.
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14.03.2022 22:36 Відповісти
Добро завжди перемагає зло, а потім довго мучить його паяльником )
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14.03.2022 23:03 Відповісти
Пинчук, лишь один вопрос, зачем твой личный самолет летел в москву 23.02.2022?
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14.03.2022 22:37 Відповісти
Може знову хоче труби в Расєю продавати.
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14.03.2022 22:41 Відповісти
Злодій зять презедента олігарх звернувся до кого? До лідерів націй? Так він їм не рівня. А якщо до приватних військових компаній то їм треба гроші. Купив би за свої бабки хоть один апач ну або патріот - це показник. А так галімий піар як на мене.
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14.03.2022 22:37 Відповісти
Не понял - он деньги даст на вооружение или только языком?
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14.03.2022 22:39 Відповісти
один піар
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14.03.2022 23:05 Відповісти
Очень важно после победы на ********** разобраться с доморощенным олигархатом ,их вина в происходящем сегодня просто ОГРОМНА !
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14.03.2022 22:39 Відповісти
А що Пінчук вже сбанкрутував і в нього немає пари міліардів доларів ?
Купити Україні кілька комплексів ППО Пінчук слабо, чи простіше голосити як Зе
закрийте небо ?
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14.03.2022 22:40 Відповісти
Декілька комплексів ППО ? Персонал до радянських ППО з країн Варшавського договору?
Ти не знав що вони можуть перекрити все небо над Київом ?
А при наявності гарних Земля - повітря це буде подібно до Залізного купола.
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14.03.2022 22:51 Відповісти
Советские комплексы ППО никто продавать не собирается, поскольку они принадлежат министерствам обороны разных стран, а не частным компаниям. А "Патриоту" нужны свои спутники и специалисты. Кстати, Киев закрывают десятки комплексов ПВО с характеристиками не хуже Патриотов и лучше Железного купола. Двумя комплексами ты можешь разве что Глеваху перекрыть. Железный купол не спасает ни от Калибров, ни от Искандеров. Он защищает от одиночных баллистических ракет малого радиуса действия, которые используют обезьяны.
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14.03.2022 23:19 Відповісти
Странное удаление модератором моего комментария. Но факт остается фактом. Никто никакому олигарху серьезный комплекс ПВО не продаст.
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14.03.2022 23:22 Відповісти
А що врятує від калібрів та іскандерів?
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15.03.2022 00:11 Відповісти
С300 и БУКи, которые стоят у нас на вооружении теоретически должны работать. Ну и Шилки, Панцири, авиация. У нас есть хорошие системы защиты, проблема в том, что их не хватает, чтобы закрыть всю территорию Украины. Патриоты бы решили проблему, но это очень дорого и очень долго, а нам нужно уже вчера. Поэтому остается просить что-то из старых запасов стран бывшего соцлагеря.
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15.03.2022 00:27 Відповісти
А сам, падло, чим допоміг? Скільки зброї закупив?
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14.03.2022 22:41 Відповісти
состояние 2 лярда из них 500 лямов кешем - может и сам дивизион патриотов подарить родной Украине... или Изгаилю...?
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14.03.2022 22:42 Відповісти
Пока бункерный червь жив война не кончится...
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14.03.2022 22:42 Відповісти
зрозуміло...гроші...та санкції...боїться шоб не розкуркулили
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14.03.2022 22:46 Відповісти
когда есть деньги, всегда можно купить оружие по черному - так делал Израиль во время войны за Независимость в 1948 г. когда весь мир ввел эмбарго на поставки оружия Израилю.
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14.03.2022 22:46 Відповісти
Они сейчас все делают себе алиби на случай отвала на Лондон или Ниццу! Глянули что у ихних колегг из-за зазаборья (а там замазаны все) дела не очень, вот и кричат что они ждут трамвая.

Сугубо мнение "диванного эксперта"
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14.03.2022 22:52 Відповісти
Немає москаля!
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14.03.2022 23:05 Відповісти
Ов-ва, погнали перевзуватися.
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14.03.2022 23:06 Відповісти
Гроші падло, інакше бізнес зачахне
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14.03.2022 23:18 Відповісти
Міг бы купити зброю за кровно вкрадені, а не голімо піаритись
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14.03.2022 23:27 Відповісти
Поламався, Пінчук. Дайте нового. Хоча ні, поламаний працює краще.
Неважливо які в нього мотиви (зараз неважливо) - у нього є багато бізнес-зв'язків на заході і його позиція і меседжі вцілому важать там трохи більше ніж позиція пересічного українця.
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15.03.2022 00:13 Відповісти
А чим же цей олігарх допоміг ЗСУ чи біженцям ? на жаль цього він не хоче розуміти як йому дісталась вся власніст це паразит і негідник.
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15.03.2022 00:59 Відповісти
Так виділи гроші, продай будинки й купи хоч щось для армії.
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15.03.2022 08:36 Відповісти
 
 