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У Путіна є два варіанти подальших дій, у найближчі два-три дні стане ясно, який він обрав, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Путіна є два варіанти подальших дій, у найближчі два-три дні стане ясно, який він обрав, - Грозєв

Росія провалила план щодо окупації України. Еліти відкрито заявляють, що курс Росії божевільний, війну треба закінчувати, а у спецслужбах РФ розпочалися репресії.

Про це заявив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Грозєв наголосив, що його попередні прогнози щодо війни справдилися. Росія провалила "план А", який передбачав військові дії щонайбільше на 10 днів, а нового плану немає. Про це свідчать відсутність другого ешелону військ, які змогли б заповнити втрати та продовжити війну тими самими темпами, а також відсутність постачання їжі, води та пального для тих військових, які зараз перебувають на території України.

Росіяни раді відступити, але їм заважають так звані загороджувальні підрозділи кадирівців, яким наказали стріляти в дезертирів, а з іншого – українські війська, які готові до атаки в тилу.

"Швидкого виходу не буде, тому важливо розуміти, що відбувається всередині еліти Кремля, спецслужб, які зараз прийняли та зрозуміли, це доведено, що "план А" провалився. Є режим очікування. Зміни щоденні, які не вказують на нову стратегію", – каже журналіст.

Джерела в Кремлі підтвердили Грозєву арешт керівника 5-ї служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бесєдіна, який відповідав за зовнішню розвідку – зокрема в Україні. В ФСБ також почалися репресії.

Також читайте: Проблеми з постачанням у війську агресора лише збільшуватимуться, - Грозєв

"Я не бачу ситуацію в Кремлі, яка свідчить про те, що через тиждень-два продовжиться війна. Буде зрушення, питання – яке", – вважає Грозєв.

За його прогнозом, у Путіна є два варіанти:

  • домовитися із Зеленським на умовах набагато компромісніших, ніж були заявлені спочатку;
  • зважитися завдати удару по цивільному населенню неконвенційною зброєю, щоб примусити Київ до компромісу і показати своїй країні результат.

Грозєв схиляється до першого варіанту, аргументуючи це деякими сигналами від Ердогана та Зеленського.

Також читайте: Через 7-10 днів Росія може спробувати "заморозити" війну в Україні, - Грозєв

"Я вважав, що це неймовірно, але останні сигнали від Ердогана та Зеленського про те, що раптом з'явилися можливості про домовленість, вказують на те, що найімовірніше Путін розуміє безвихідь ситуації", – заявив журналіст.

Грозєв зазначає, якщо ситуація в Кремлі саме така, то в інтересах Путіна завершити війну якнайшвидше. Він прогнозує відчутний рух до вирішення конфлікту у найближчі два-три дні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+113
Ihor Vorotnov


@ihorvorotnov

·
12 мар.



Проясню кое-что русским, которые уже мылятся после нашей победы переезжать в Украину.

1. Вы здесь не нужны.
2. Вас здесь ненавидят. Всех. И «не таких» тоже. И тех кто «против войны». И тех кто «вне политики». Всех.
3. Мы не братья и никогда ими не были.
4. Вас здесь будут бить.
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14.03.2022 23:02
+57
...Чомусь зовсім ніхто не помічав, і продовжує не помічати Андрія Портнова та його вплив і діяльність з підготовки вторгнення Росії, яку він проводив понад 7 років. Саме Портнов за декілька днів до російського вторгнення з'явився на телеекрані з розгорнутим інтерв'ю, а потім раптово зник. До слова, проти Портнова США ввело санкції, натомість в Україні він їх уникнув. https://apostrophe.ua/ua/article/politics/2022-03-13/ruka-moskvyi-kak-andrey-portnov-pomogal-putinu-nachat-voynu/44828
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14.03.2022 23:02
+38
Та він вибрав терор! Як в Чечні 1999-го, в Сирії нещодавно... Він - терорист, світового масштабу, і навіть з ЯО!
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14.03.2022 23:03
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Не Беседина, а Беседы.
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14.03.2022 23:01 Відповісти
Которого ждут так называемые "Беседы с Батюшкой"))
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14.03.2022 23:12 Відповісти
...Чомусь зовсім ніхто не помічав, і продовжує не помічати Андрія Портнова та його вплив і діяльність з підготовки вторгнення Росії, яку він проводив понад 7 років. Саме Портнов за декілька днів до російського вторгнення з'явився на телеекрані з розгорнутим інтерв'ю, а потім раптово зник. До слова, проти Портнова США ввело санкції, натомість в Україні він їх уникнув. https://apostrophe.ua/ua/article/politics/2022-03-13/ruka-moskvyi-kak-andrey-portnov-pomogal-putinu-nachat-voynu/44828
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14.03.2022 23:02 Відповісти
Посол Росії в ООН Васілій Небензя заявив, що 28 лютого 2022 року він нібито отримав листа від української правозахисної громадської організації "Інститут правової політики та соціального захисту імені Бережної". За його словами, ця організація протягом восьми років розповсюджує інформацію про "неонацизм в Україні".

Однак, виявилося, що ця організація безпосередньо пов'язана з Андрієм Порновим. Саме такий висновок випливає із розслідування, що було опубліковане ще 2020 року.

У ньому йдеться про зламану поштову скриньку Бориса Рапопорта, заступника начальника управління прикордонного співробітництва Адміністрації президента РФ, яке особисто курував Владислав Сурков. Публікація стосувалася таємничого відправника численних електронних листів на адресу Рапопорта, під ім'ям "рашидович казбек". Згодом з'ясувалося, що цей псевдонім належить екс-заступнику голови Адміністрації Президента України Андрію Портнову, який був правою рукою Віктора Януковича з питань судової системи України.

Саме в одному з листів і була згадка про організацію, яка створювалася для лобіювання інтересів Кремля в Україні, і на яку посилався посол Росії в ООН Васілій Небензя 28 лютого 2022 року під час свого виступу. Крім того, у листуванні Портнов запевняв своїх московських кураторів, що Бережна, яка очолює цю громадську організацію, є його людиною.
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14.03.2022 23:04 Відповісти
це не та Бережна, яка "погибла" в автотрощі десь там в Хорватії ? Знана "пілотка" Віті Ростовського
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14.03.2022 23:31 Відповісти
У зажмуреної ще матір залишилася.
Теж "політикиня" ще та...
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14.03.2022 23:42 Відповісти
це її мати знатна ***** риго аналка
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14.03.2022 23:43 Відповісти
нє, то її мамаша
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14.03.2022 23:43 Відповісти
Це мабуть її мама - пришиблена на всю голову українофобка.
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14.03.2022 23:46 Відповісти
Бородата бабуся його покриває. А її вплив на нашого найвеличнішого нікуди не дівся.
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14.03.2022 23:19 Відповісти
З цією ганьбою треба щось робити поки не пізно.
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15.03.2022 06:37 Відповісти
Ihor Vorotnov


@ihorvorotnov

·
12 мар.



Проясню кое-что русским, которые уже мылятся после нашей победы переезжать в Украину.

1. Вы здесь не нужны.
2. Вас здесь ненавидят. Всех. И «не таких» тоже. И тех кто «против войны». И тех кто «вне политики». Всех.
3. Мы не братья и никогда ими не были.
4. Вас здесь будут бить.
показати весь коментар
14.03.2022 23:02 Відповісти
100%!!!
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14.03.2022 23:07 Відповісти
нада закрыть кпп на границе. на лет 20
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14.03.2022 23:31 Відповісти
5.возможно даже ногами.
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14.03.2022 23:43 Відповісти
Гм. У меня сейчас часть родственников в Украине, часть родственников - в России (были, уехали после этого маразма). Путина не поддерживали, на митинги ходили. В России были, потому что маразматичные родственники не давали уехать двоюродной сестре до наступления 18 лет, а потом наступил коронавирус, никого никуда не выпускали.

Хотели приехать помочь восстанавливать, хотя они конкретно всегда были против. Сейчас в Грузию переехали (только туда получилось с животными).

При этом часть родственников была на Майдане, есть в ВСУ.

Вопрос: что нам всем делать? Кататься встречаться в третьи страны? У меня лично здоровье не позволяет куда-то особо ездить, я даже не эвакуируюсь.

Гражданства РФ они бы хотели лишиться. То, что в России фашизм - признают, не поддерживают, резко против.

Я понимаю, что меня закидают минусами, но если ненавидеть по национальности, то мы ничем не лучше рашистов будем. Судить людей надо по делам и по поведению.
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15.03.2022 00:12 Відповісти
навчитися говорити українською
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15.03.2022 00:34 Відповісти
Всю жизнь живу, мне это не мешало, но сейчас учусь. Проблема в том, что пока пишу очень плохо и безграмотно, не люблю коверкать языки.
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15.03.2022 00:42 Відповісти
Неразумная позиция относительно боязни "коверкания". К черту чистоплюєв. Англійську чи іншу мову ви не "коверкали" під час навчання? Без практики не буде результату. Мене досі потрібно поправляти, але мій суржик ближче до українського ніж до російського кожного дня.
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15.03.2022 11:11 Відповісти
Вот не надо подымать вопрос языка, Харьков и Мариуполь
в своїй більшості російскомовні, а зневаги до цієї кацапської погані
на разі мають більше будь якого "Биндеровца".
На раssее государственный язык матерный со словарным запасом Эллочки-людоедки.
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15.03.2022 06:42 Відповісти
Да делайте что хотите!!! Но сралопутов тут мы не потерпим!!!!!
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15.03.2022 08:22 Відповісти
Та він вибрав терор! Як в Чечні 1999-го, в Сирії нещодавно... Він - терорист, світового масштабу, і навіть з ЯО!
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14.03.2022 23:03 Відповісти
Я також переконаний він вибере другий варіант.

зважитися завдати удару по цивільному населенню неконвенційною зброєю, щоб примусити Київ до компромісу і показати своїй країні результат.
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14.03.2022 23:25 Відповісти
ой.. шось не вірю...в ці паперові домовленності...вже їх стільки було...
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14.03.2022 23:03 Відповісти
І у мене теж дуже погане передчуття, шо піаніст хоче залишити status quo 23-го лютого... Якшо надумають його єрмаки/порови/татарови злити нашу перемогу (а вона таки обов'язково буде!), то владу у Краіні треба брати у сильні, надійні проукраінські руки. Результат перемоги мусить бути єдиний -- повернення кордонів Краіни на лютий 2014-го року. КРАПКА !!!
І по Криму: хто не має украінського паспорту, того через міст на ту сторону. Міст одразу розбираємо, щоб судноплавству не заважав. Це -- програма мінімум, якшо дуже стисло.
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15.03.2022 00:56 Відповісти
Вы Стёпа часом не великий палкаводец?????))))
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15.03.2022 08:25 Відповісти
Не він складає плани,а все вище військове керівництво.Мені ніколи не подобалось,що завжди називали тільки його прізвище,ніби він все придумує.
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14.03.2022 23:03 Відповісти
Ага, как раз таки впечатление что питун живёт в информационном вакууме как любой царь-дурачек на росии, и сам верит в то что у него по тв говорят. Ему бы 20 лет назад кто-то интернет показал, мб всё было бы иначе
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14.03.2022 23:16 Відповісти
Sup Zerro Він не вміє користуватися мобілкою і він ж кгбіст-параноїк.Он сидів за 20 метрів від Макрона і герасіма.В якому він сам всесвіті живе невідомо.Але ж інші покидьки все знають і все розуміють.Вони ще можливо і гірші від нього.
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14.03.2022 23:20 Відповісти
важко спрогнозувати дії старого їбанутого шизофреніка
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14.03.2022 23:04 Відповісти
Знаючи кацапів - ці варіанти можуть легко поєднатися.

Дійсно, перемовин боїшся більше ніж війни.
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14.03.2022 23:05 Відповісти
2-3 дні нам недостатньо щоб знищити московських свинособак.
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14.03.2022 23:05 Відповісти
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14.03.2022 23:05 Відповісти
А переговори терориста ***** - це не що інше, як замилювання очей з затягуванням часу необхідного йому для перегрупування сил та для підтягування резервів
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14.03.2022 23:06 Відповісти
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14.03.2022 23:07 Відповісти
У бункерного хера, є тільки один варіант, піти нах...й за сруським военним кораблем
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14.03.2022 23:06 Відповісти
так... але воно не хоче йти саме...воно хоче забрати з собою весь всесвіт...
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14.03.2022 23:20 Відповісти
Звільнення Криму, Донбасу, репарації, контрибуції і обіцянка справедливого суду в Гаазі замість вбивства. Це всі домовленості які можуть бути!
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14.03.2022 23:07 Відповісти
Ось побачите, які завтра будуть "домовленості" за результатами "переговорів".

Українське суспільство буде в шоці.
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14.03.2022 23:07 Відповісти
3-й варіант- застрелись, паскуда
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14.03.2022 23:08 Відповісти
Здасть ******... Тому таке маніакальне бажання зустрічі з пуйлом
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14.03.2022 23:08 Відповісти
Ещё есть вариант застрелиться.
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14.03.2022 23:09 Відповісти
Причому не тільки з Шойгою,а й з отим усім госдурівським бидлом,яке проголосувало про початок війни.Коллєктівом(отарою) так би сказати.
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14.03.2022 23:13 Відповісти
Пипец, следующая серия пробивонов почалася: РНБО можуть дозволити визнати тимчасово окупованими нові території: у чому мета... Верховній Раді. 13 березня його було направлено на розгляд до профільного комітету Відповідний законопроєкт №7157 Вже зареестровано
На територіях, які РНБО визнаватиме тимчасово окупованими, запроваджуватимуть спеціальний правовий режим. Там буде заборонено проводити вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцеві та взагалі будь-які референдуми
А якщо окупанти все ж проведуть якісь голосування, то Україна не визнаватиме їх результати - Это что, спотворений ЗЕМИНСК-3 ?
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14.03.2022 23:16 Відповісти
ні
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14.03.2022 23:20 Відповісти
А шо это? я - в шоке.
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14.03.2022 23:22 Відповісти
Это действия на опережение. Заранее объявляется, что любые "народные республики" и "рехверендумы" на подконтрольных рашке территориях не имеют никакой юридической силы.
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14.03.2022 23:34 Відповісти
Хорошо, если это так. Но только нефиг даже мечтать о сдаче территорий. Не для того мы бьемся из супостатом.
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15.03.2022 00:07 Відповісти
Главное , чтобы мы не шли на это, как на один из вариантов от пыни. Когда только он уже сдохнет!
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15.03.2022 00:09 Відповісти
Сдача территорий - это если Украина признАет оккупированные территории российскими. А если будет какой-нибудь договор о прекращении боевых действий в какой-либо зоне, то это шанс для Украины вооружиться по полной программе и через некоторое время "малой кровью, могучим ударом" освободить захваченное врагом. Так в свое время сделала Хорватия. Это в идеале.
В плохом варианте ***** начнет кидаться ядреными бонбами, при этом уже на Европу.
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15.03.2022 00:38 Відповісти
Саша, сиди в Англии и не по...ли как говорицца)))
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15.03.2022 08:27 Відповісти
Так, в ***** є два варіанти - застрелитись чи вдавитись (є варіанти чим вдавитись)
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14.03.2022 23:19 Відповісти
Зарано ше йому подихати; він ше не виконав свою історичну місію по розвалу московіі. А там, дивись, самі андрофаги його на шматки роздеруть за порожній холодильник...
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15.03.2022 01:11 Відповісти
если сейчас не отдать Крым то уже через 3 мес. он сам вернется в Украину, выбора у ***** нет, денег нет, союзник один бульбаш полудурок, позор за позором
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14.03.2022 23:19 Відповісти
Матёрый КГБист оказался обычным ПОЦом. Короче, после триумфального отжима Крыма жадность фраера сгубила... В итоге, потеряет всё и даже возможно жизнь, в лучшем случае -призрение на всю оставшуюся жизнь. И кто уделал то ? Простой комик со сцены, что в двойне унизительно. Но не без помощи всего украинского народа и помощи союзников...
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14.03.2022 23:20 Відповісти
Комік збив хоч один літак? Чи ірпінський міст в критичний момент ціною свого життя підірвав? Зараз не час з'ясовувати заслуги але від возвеличення зе я б утримався.
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14.03.2022 23:24 Відповісти
Якнайменше, вiн величнiший за тебе.
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15.03.2022 00:00 Відповісти
***** нагадує Шуру Балаганова із "Золотого теляти".
Йому Бендер подарував 6 400 рублів "для полного счастья", але Шура не може втриматися, щоб не вкрасти у тітоньки в трамваї якісь нещасні жалюгідні 1 рубль 45 копійок, коли його спіймали за руку.
Чого йому не вистачало? Найбільша країна у світі, повна влада над нею, купа бабла.
Нє, воно тупо полізло в український капкан...

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14.03.2022 23:58 Відповісти
Менталітет звичайного гопника.
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15.03.2022 01:14 Відповісти
.."не без помощи всего украинского народа и помощи союзников"
Ты не охерел, ботяра? То есть народ Украины, оказывается, помогал величайшему одержать победу над ******? Воистину, вас тоже вешать надо. Твари. Готовы сосать любому, лишь бы платили.
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15.03.2022 00:01 Відповісти
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14.03.2022 23:22 Відповісти
У путина есть два выхода: 1) принять цианистый калий; 2) застрелиться;
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14.03.2022 23:25 Відповісти
Цианид не по приймет,застрелицца не сможет-он очень всего боится!!!!!!!
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15.03.2022 08:29 Відповісти
Якщо це зелене чмо дозволить окупанту залишитися на зайнятих позиціях - я йому не заздрю, згадають і зірвані ДОЗи, і мобілізацію на другий день війни замість організації ешелонованої оборони і мобілізації за тижні до атаки, і створення умов для віддтоку з армії професійниї кадрів, и 11 мілліардів доларів платників податків що були закатані в асфальт (це напевне щоб ворог з вітерцем пронісся по країні по гарних дорогах?), і ще декілька просто подарованих коломойському, замість того щоб направити їх на підвищення обороноздатності, а це на хвилинку - 2400 БМ Оплот, або десятки дивізіонів Нептун, або десятки дивізіонів ОТРК Сапсан, що могли б нищити ворожу інфраструктуру далеко у них в тилу.
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14.03.2022 23:25 Відповісти
воно так ненавидить все українське що готовий знищите все...і рашку першу...аби покарати Україну за її Волю і Славу, за Історію знатнішу ніж мацковські болота))) за витримку і Віру , стародавнішу ніж усі разом взяті скрєпи))) за почуття незнані на срусі - любов до життя, надію на побратима, вміння єднатися проти ворога і ненавидіти своїх загарбників, брехунів і запроданців...
умом расисю не понять.... як не вбити українську Душу...
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14.03.2022 23:30 Відповісти
є ще один варіант-"гамівна сорочка",чи то "смирительная рубаха" для "трупина" , прописка і проживання в рашистському дурдомі ,на решту життя,адже тільки психічно хворий рашистський шизік міг будувати газогони лиш для того,щоб насолити сусіду, замість того,щоб прокачувати газ трубою українського сусіда,платячи йому за транзит такі ж гроші, як французу, а чи то німцю,тільки рашистський шизоїд міг наважитися на окупацію в 2014 році частини землі (Криму) українського сусіда,замість того,щоб вкладати гроші і вести спільний туристичний бізнес в українському Криму і тільки невиліковно хворий рашистський шизоїд міг вчинити геноцид рускомовного народу України ,в чому він звинувачував і бандерівців і нато і сша і хунту .Не кажучи про те,що потрібно бути довершеним "іпанатом",щоби громадян держави ,де він був президентом і котрих зробив заможними ,дякуючи тому,що жив мирно ,як і всі держави світу ,війною із Україною перетворив у народ,котрий зневажатиме весь світ ,у світових бомжів ,котрі весь час підтримували шизоїда- ман'яка,Такій потворі немає місця серед людського життя,його місце до смерті в дурдомі,але і якщо в скорім часі за його життям прийде Божа посланиця-смерть ,то і для мешканців дурдому буде величезне полегшення,як і для цілого світу загалом
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14.03.2022 23:38 Відповісти
Сколько будет длится война в Украине? Военный эксперт Рустамзадэ.

Сорок лет назад в Афганистане Стингеры сбивали советскую авиацию. Сейчас те же самые Стингеры сбиваю российскую авиацию. Сорок лет прошло. Слабое бортовое оборудование российских самолетов не позволяет им применять оружие с больших высот. Из-за того, что военно-техническая составляющая слабая им приходится отправлять на розведку боевой самолет. А этот боевой самолет средств разведки не имеет... .
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XSn3Kt2A4XY
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14.03.2022 23:39 Відповісти
Рустемзаде наверное провел с десяток войсковых операций, причем в современном мире?? С боями в застройке, инфраструктуре? Все мля иксперды, он то хоть в каком звании?
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15.03.2022 08:32 Відповісти
Он хочет донести что простые бомбы убивают ирных не так как управляемые? Что рашка отстала? Мы эти сопли и без таких размеров знаем)))) Что делать, никто сказать не может, даже иксПерды))
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15.03.2022 08:34 Відповісти
Фільтруйте базар. Христо Грозев ніхто і звуть його ніяк. Черговий майор Мельниченко. Скоро зникне туди ж звідки відносно недавно й вигулькнув, а ви будете почувати себе дурнями.
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14.03.2022 23:44 Відповісти
отож, зараз тебе слухати будемо
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15.03.2022 00:01 Відповісти
Слухати не треба нікого. Голову треба вирощувати свою.
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15.03.2022 01:12 Відповісти
Грозєв-казкар якийсь.
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14.03.2022 23:47 Відповісти
Проплачений
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15.03.2022 00:05 Відповісти
Грозєв говорить одне, американський держдеп - протилежне. І кому більше вірити...
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14.03.2022 23:49 Відповісти
Своим глазам. Есть варианты развития событий. Есть Большой План *****, вся проблема в том, что активизация его следующих стадий должна происходить при наступлении определенных событий. А если делать так, что эти события не наступают, то планы куйла рушатся.
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15.03.2022 00:42 Відповісти
цей експерд прогнозував, що в кацаповермахта ще минулої неділі мали закінчитись ресурси
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14.03.2022 23:54 Відповісти
Ну они закончились, быстрого продвижения, как в первые дни, уже нет. Потому что нет ни концентрации сил, ни резервов соответствующих. А то, что есть, создает проблемы, но на развитие военного успеха не способно.
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15.03.2022 00:43 Відповісти
Ви неуважно читали Грозєва. Минулого тижня мали закінчитися ресурси першого ешелона, що був на кордонах 24 лютого. А далі Грозєв писав, що Пуйло буде вимушений вводити резерви, яких в нього ще менше і закінчаться вони ще раніше, десь за 10 днів. Так воно і сталося. Вірніше, залишилося ще 2-3 доби, і наступ рашки захлинеться.
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15.03.2022 01:28 Відповісти
Путіну залишились лічені години,вже пішли за ним,пішла вірніше...
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14.03.2022 23:58 Відповісти
Війна вже закінчилась...
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15.03.2022 00:01 Відповісти
Гремлин из Кремля просит на коленях Китай дать ему беспилотников. и денег !!! Явно с ****** чайны в теме. ***** палится !!! Китай морозится, типа, это кто ??!! Походу товарищча уберут, Федя, дичь !!!!
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15.03.2022 00:04 Відповісти
***** чекнулось, прогнозировать что там в бошке делается, идея так себе
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15.03.2022 00:09 Відповісти
Словосполучення "Путін розуміє" останнім часом схоже на якусь помилку.
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15.03.2022 02:24 Відповісти
ПУСТЬ УКРАИНСКИМ ВОЙНАМ СДАЮТ ПОЗИЦИИ КАДЫРОВЦЕВ И БУДЕТ ИМ СЧАСТЬЕ !)
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15.03.2022 03:44 Відповісти
Війну треба закінчувати перемогою, а не компромісами.
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15.03.2022 08:41 Відповісти
Компроміс неможливий.
Залишається другий варіант.
Потрібно готуватись (протигази, аптечки, запаси води, їжі , сховища- як у пам'ятках цивільної оборони за часів совка).
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15.03.2022 09:29 Відповісти
 
 