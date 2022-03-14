У Путіна є два варіанти подальших дій, у найближчі два-три дні стане ясно, який він обрав, - Грозєв
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія провалила план щодо окупації України. Еліти відкрито заявляють, що курс Росії божевільний, війну треба закінчувати, а у спецслужбах РФ розпочалися репресії.
Про це заявив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Грозєв наголосив, що його попередні прогнози щодо війни справдилися. Росія провалила "план А", який передбачав військові дії щонайбільше на 10 днів, а нового плану немає. Про це свідчать відсутність другого ешелону військ, які змогли б заповнити втрати та продовжити війну тими самими темпами, а також відсутність постачання їжі, води та пального для тих військових, які зараз перебувають на території України.
Росіяни раді відступити, але їм заважають так звані загороджувальні підрозділи кадирівців, яким наказали стріляти в дезертирів, а з іншого – українські війська, які готові до атаки в тилу.
"Швидкого виходу не буде, тому важливо розуміти, що відбувається всередині еліти Кремля, спецслужб, які зараз прийняли та зрозуміли, це доведено, що "план А" провалився. Є режим очікування. Зміни щоденні, які не вказують на нову стратегію", – каже журналіст.
Джерела в Кремлі підтвердили Грозєву арешт керівника 5-ї служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бесєдіна, який відповідав за зовнішню розвідку – зокрема в Україні. В ФСБ також почалися репресії.
"Я не бачу ситуацію в Кремлі, яка свідчить про те, що через тиждень-два продовжиться війна. Буде зрушення, питання – яке", – вважає Грозєв.
За його прогнозом, у Путіна є два варіанти:
- домовитися із Зеленським на умовах набагато компромісніших, ніж були заявлені спочатку;
- зважитися завдати удару по цивільному населенню неконвенційною зброєю, щоб примусити Київ до компромісу і показати своїй країні результат.
Грозєв схиляється до першого варіанту, аргументуючи це деякими сигналами від Ердогана та Зеленського.
"Я вважав, що це неймовірно, але останні сигнали від Ердогана та Зеленського про те, що раптом з'явилися можливості про домовленість, вказують на те, що найімовірніше Путін розуміє безвихідь ситуації", – заявив журналіст.
Грозєв зазначає, якщо ситуація в Кремлі саме така, то в інтересах Путіна завершити війну якнайшвидше. Він прогнозує відчутний рух до вирішення конфлікту у найближчі два-три дні.
Будь ласка, зачекайте...
Однак, виявилося, що ця організація безпосередньо пов'язана з Андрієм Порновим. Саме такий висновок випливає із розслідування, що було опубліковане ще 2020 року.
У ньому йдеться про зламану поштову скриньку Бориса Рапопорта, заступника начальника управління прикордонного співробітництва Адміністрації президента РФ, яке особисто курував Владислав Сурков. Публікація стосувалася таємничого відправника численних електронних листів на адресу Рапопорта, під ім'ям "рашидович казбек". Згодом з'ясувалося, що цей псевдонім належить екс-заступнику голови Адміністрації Президента України Андрію Портнову, який був правою рукою Віктора Януковича з питань судової системи України.
Саме в одному з листів і була згадка про організацію, яка створювалася для лобіювання інтересів Кремля в Україні, і на яку посилався посол Росії в ООН Васілій Небензя 28 лютого 2022 року під час свого виступу. Крім того, у листуванні Портнов запевняв своїх московських кураторів, що Бережна, яка очолює цю громадську організацію, є його людиною.
Теж "політикиня" ще та...
@ihorvorotnov
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12 мар.
Проясню кое-что русским, которые уже мылятся после нашей победы переезжать в Украину.
1. Вы здесь не нужны.
2. Вас здесь ненавидят. Всех. И «не таких» тоже. И тех кто «против войны». И тех кто «вне политики». Всех.
3. Мы не братья и никогда ими не были.
4. Вас здесь будут бить.
Хотели приехать помочь восстанавливать, хотя они конкретно всегда были против. Сейчас в Грузию переехали (только туда получилось с животными).
При этом часть родственников была на Майдане, есть в ВСУ.
Вопрос: что нам всем делать? Кататься встречаться в третьи страны? У меня лично здоровье не позволяет куда-то особо ездить, я даже не эвакуируюсь.
Гражданства РФ они бы хотели лишиться. То, что в России фашизм - признают, не поддерживают, резко против.
Я понимаю, что меня закидают минусами, но если ненавидеть по национальности, то мы ничем не лучше рашистов будем. Судить людей надо по делам и по поведению.
в своїй більшості російскомовні, а зневаги до цієї кацапської погані
на разі мають більше будь якого "Биндеровца".
На раssее государственный язык матерный со словарным запасом Эллочки-людоедки.
зважитися завдати удару по цивільному населенню неконвенційною зброєю, щоб примусити Київ до компромісу і показати своїй країні результат.
І по Криму: хто не має украінського паспорту, того через міст на ту сторону. Міст одразу розбираємо, щоб судноплавству не заважав. Це -- програма мінімум, якшо дуже стисло.
Дійсно, перемовин боїшся більше ніж війни.
Українське суспільство буде в шоці.
На територіях, які РНБО визнаватиме тимчасово окупованими, запроваджуватимуть спеціальний правовий режим. Там буде заборонено проводити вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцеві та взагалі будь-які референдуми
А якщо окупанти все ж проведуть якісь голосування, то Україна не визнаватиме їх результати - Это что, спотворений ЗЕМИНСК-3 ?
В плохом варианте ***** начнет кидаться ядреными бонбами, при этом уже на Европу.
Йому Бендер подарував 6 400 рублів "для полного счастья", але Шура не може втриматися, щоб не вкрасти у тітоньки в трамваї якісь нещасні жалюгідні 1 рубль 45 копійок, коли його спіймали за руку.
Чого йому не вистачало? Найбільша країна у світі, повна влада над нею, купа бабла.
Нє, воно тупо полізло в український капкан...
Ты не охерел, ботяра? То есть народ Украины, оказывается, помогал величайшему одержать победу над ******? Воистину, вас тоже вешать надо. Твари. Готовы сосать любому, лишь бы платили.
умом расисю не понять.... як не вбити українську Душу...
Сорок лет назад в Афганистане Стингеры сбивали советскую авиацию. Сейчас те же самые Стингеры сбиваю российскую авиацию. Сорок лет прошло. Слабое бортовое оборудование российских самолетов не позволяет им применять оружие с больших высот. Из-за того, что военно-техническая составляющая слабая им приходится отправлять на розведку боевой самолет. А этот боевой самолет средств разведки не имеет... .
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XSn3Kt2A4XY
Залишається другий варіант.
Потрібно готуватись (протигази, аптечки, запаси води, їжі , сховища- як у пам'ятках цивільної оборони за часів совка).