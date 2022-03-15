5 116 7
Викраденого мера Мелітополя Федорова вивезли до окупованого Луганська, інкримінують справу про "тероризм", - Запорізька ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Викрадений російськими окупантами мер Мелітополя Іван Федоров може перебувати в окупованому Луганську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
"За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм".
Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля невідома", - йдеться в повідомлені.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Петр Иванов 637dda9f
показати весь коментар14.03.2022 23:19 Відповісти Мені подобається 6
Світлана Житкова
показати весь коментар15.03.2022 01:51 Відповісти Мені подобається 0
Ustym Karmaliuk
показати весь коментар14.03.2022 23:20 Відповісти Мені подобається 7
Andrii Shevchenko
показати весь коментар14.03.2022 23:35 Відповісти Мені подобається 1
Саша Иванов 67f184a3
показати весь коментар15.03.2022 00:02 Відповісти Мені подобається 0
Иван Д cb32ac0f
показати весь коментар15.03.2022 00:29 Відповісти Мені подобається 2
Constantine N
показати весь коментар15.03.2022 03:18 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...