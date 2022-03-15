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Викраденого мера Мелітополя Федорова вивезли до окупованого Луганська, інкримінують справу про "тероризм", - Запорізька ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Викраденого мера Мелітополя Федорова вивезли до окупованого Луганська, інкримінують справу про

Викрадений російськими окупантами мер Мелітополя Іван Федоров може перебувати в окупованому Луганську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм".

Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля невідома", - йдеться в повідомлені.

Також читайте: Окупанти викрали голову райради Мелітополя Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романова

Автор: Богдан Гуньковський
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Они обычные террористы.
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14.03.2022 23:19 Відповісти
Вони - хто? Пишіть, будь ласка, конкретніше, без двозначності.
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15.03.2022 01:51 Відповісти
Значить час звільняти Луганськ.
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14.03.2022 23:20 Відповісти
Чим і ким звільняти?
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14.03.2022 23:35 Відповісти
Пасечнику пора уже на концерт Кабздону
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15.03.2022 00:02 Відповісти
Здравый смысл окончательно покинул русский мир
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15.03.2022 00:29 Відповісти
Террористи інкримінуют терроризм. Рашка така рашка...
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15.03.2022 03:18 Відповісти
 
 