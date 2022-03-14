Кулеба та глава МЗС Канади Жолі домовились про подальше посилення санкційного тиску на РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із канадською колегою Мелані Жолі.
Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Дзвінок із моєю канадською колегою Мелані Жолі про способи зупинити російську агресію проти України. Ми домовилися про подальше посилення тиску санкцій на Росію. Канада підтримує Україну на всіх фронтах", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Близько 30 одиниць військової техніки Білорусі помітили в селі Завишшя за 8 км від кордону з Україною. Про це написав білоруський журналіст і фотограф, засновник проєкту MotolkoHelp Антон Мотолько у Twitter.
Білоруську військову техніку бачили у понеділок увечері в селі Завишшя (Іванівський район Брестської області), що за 8 км від кордону з Україною. У понеділок на цій ділянці було помічено близько 30 одиниць техніки Збройних сил Білорусі.
Також MotolkoHelp повідомляє, що з аеродрому Боков (Мозирський район Гомельської області) у понеділок вилітали гелікоптери в напрямку Києва та Чернігова.
Крім того, у Єльську (Гомельська область) було помічено розвантаження потяга з танками та іншою російською військовою технікою з позначкою "V". Техніку вивезли в бік траси Р-31. Подальший напрямок - Наровля (Гомельська область) або пункт пропуску Нова Рудня на білорусько-українському кордоні.