Кулеба та глава МЗС Канади Жолі домовились про подальше посилення санкційного тиску на РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із канадською колегою Мелані Жолі.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Дзвінок із моєю канадською колегою Мелані Жолі про способи зупинити російську агресію проти України. Ми домовилися про подальше посилення тиску санкцій на Росію. Канада підтримує Україну на всіх фронтах", - йдеться в повідомленні.

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