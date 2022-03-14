Ми проводимо слідчі дії в справі, де фігурує Пашинський, але це не стосується комплексів "Стугна", - ДБР
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ДБР розслідує кримінальне провадження, в якому фігурує Сергій Пашинський, однак воно жодним чином не пов’язане із передачею Збройним силам України ПЗРК "Стугна".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному телеграмі ДБР.
У повідомленні відзначається: " Сьогодні низка ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що ДБР розслідує кримінальне провадження відносно Сергія Пашинського за те, що він, нібито, передав ПЗРК "Стугна" Збройним силам України.
Дана інформація є маніпулятивною та не відповідає дійсності.
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В рамках кримінального провадження в якому фігурує Сергій Пашинський, ДБР дійсно проводило слідчі дії. Однак вони не стосуються обставин, які були викладені у ЗМІ.
ДБР відповідально ставиться до виконання своїх обов’язків та розуміє усю відповідальність за прийняття будь-яких рішень, що стосуються обороноздатності нашої держави.
Будь-які дії направлені на зниження обороноздатності держави чи на дискредитацію захисників України є неприпустимими як під час воєнного стану, так і в мирний час".
Будь ласка, зачекайте...
Я как бы проведу параллель. ДБР это Путин. Также как Путин решает что хочет и нет и пытается кошмарить своих врагов, также ведет себя ДБР. Это один и тот же инструмент. Я закон, вы должны мне подчинятся. Отмечу что многим нравится такая формула и на цензоре я это встречал. Но вот Путин не закон и ДБР не закон.
Але не зараз, і це їм ніхто ніколи не забуде і не пробачить. Як кажуть - Героїзм одним потрібно проявляти там, де інша мерзота все просрала заглядаючи в шоколадне око путіну, шукаючи там компроміс по середині.
З своїх кишень ці падлюки будуть повертати державі гроші з процентами вкрадені на великому крадівництві, коли люди вмирали від ковіду і відсутності апаратів кисню, коли потрібно було масово купувати ракети в тому числі балістичні, системи ППО. Але ця офісна падло будувала дорогу для колон танків від рашки до Сум, від білорашки через Чернігів до Києва, будувала більш кріпкі мости біля Каховки, щоб рашистській танк міг по ньому проїхати і не провалитись. Шляхи і мости будувати і оновлювати потрібні, але не під час війни і не за рахунок озброєння армії і за рахунок вмираючих від ковіда.
Звідки Пашинський може знати, що йому інкримінують? І ДБР - морозиться, не називає сутті правопорушення
Но скажіть, чому його досі не відновлено, хоча його "заморозили" на стадії фактично прийняття на озброєння?
Мене закликають не "розколювати". Но чому виходить, що раніше ми віддали ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники і протягом десятків років гальмували розробку ракетних програм. Потім (вибачте, але так і є) за Порошенка їх упровадили, а потім після нього терміново згорнули. "Грім-2", "Вільха", "Нептун", "Сапсан"... За нього були, після - фігвам.
І мені пропонують "не розколювати"?
Перепрошую. Якби вони не працювали на знищення воєнного потенціалу країни і не закатували у асфальт "Великого крадівництва", я б словом не обмовився. Но вони зараз себе героями виставляють. Вони , цукко, перемагають. Не тисячі українців які життя кладуть, а - вони. Котрі ще за 24 години до вторгнення запевняли усіх, що його не буде, а американці "нагнітають."
Якщо хто не знав: більшість ударів рашистів 24 лютого прийшлося у макети і порожні місці, бо авіацію було заздалегідь піднято у повітря. Поки Верховний головнокомандувач солодко спав. Бо не вірив у напад.
І якщо ви зараз сидите у підвалі (реальне моє співчуття, це страшно), то мусите знати, що у 2019 році почалася розробка керованого мобільного ЗРК з дальністю виявлення цілей 100 км; кількістю одночасно супроводжувальних цілей 50 штук, а РЛС захоплювало цілі на відстані 480 км. Розгортання комплексу - 15 хвилин. Його розробку теж зупинили. Здогадайтеся ким. Асфальт важливіший.
Коли ви бачите "найвеличнішого" у футболочці і з легкою неголеністю (ну, немає в нього 3 хвилини і гарячої води , як і у хлопців на передовій щоб поголитися), це ніх... не робота іміджмейкерів, йому правда тіпа ніколи - за державу думає.
Згадайте, що наші хлопці вимушені стріляти по кораблях рашистів з "смерчів" і "градів", точність яких, мов бик посцяв. Пригадуєте здивований вигук: "Ми шо, влучили"? І згадайте, що крилаті ракети "Нептун" було прийнято на озброєння 23 серпня 2020 року. Напередодні у відповідності до "совкової традиції. Знаєте, скільки їх зроблено відтоді? Правильно, один великий жирний...
Я би це не писав, якби сьогодні не побачив, що "Найвеличнішому" вже почали статуї клепати у вигляді давньогрецького героя. Якщо не помиляюся - Персея.Як свого часу генпрокурору часів Януковича Пшонці вже не пригадаю у вигляді кого, але теж у тозі.
Можете мене записувати у "розкольники". Прошу в такому випадку видалитися. Для мене зраз герої України: Залужний, Шаптала, Муженко, Собко, Мікац, Колотов, Ковальчук, Марченко.
Но нікак не "герой", який читає з папірця, а коли перемоги ЗСУ, НГУ та ДПС надихають - кидається на НАТО, мов шалений кролик.
Но ОТРК "Грім-2 і асфальтові дороги.
Можете банити. Це не агітація за Порошенка...
Просто питання: за нього це було - без нього похерился.
І за кого я маю зраз виступати? Вам зараз дороги гладкі чи перехоплення крилатих ракет над Харковом, Києвом, Черніговом, Львовом, Одесою?
Так і чую: так хто ж думав...
Так отож..
Павло Бондаренко
Тому у офісі і лютують. Зараз Марік обороняють лише націоналісти доброволиці, з Азову, місто в оточенні, офіс навіть не думає надавати допомогу і проривати блокаду, можливо чекають коли рашисти знищать останнього патріота.
Для тих хто ледачій відслідковувати роками, думати, кому все в рот поклади вже пережоване, -оце гарне, а оце погане.
Після війни розберемось і всіх покараємо. А зараз треба перемогти нацистів путлерівців.