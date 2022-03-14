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Новини Політика України
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Пашинський (366) ДБР (2567) Стугна (78)

Ми проводимо слідчі дії в справі, де фігурує Пашинський, але це не стосується комплексів "Стугна", - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми проводимо слідчі дії в справі, де фігурує Пашинський, але це не стосується комплексів

ДБР розслідує кримінальне провадження, в якому фігурує Сергій Пашинський, однак воно жодним чином не пов’язане із передачею Збройним силам України ПЗРК "Стугна".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному телеграмі ДБР.

У повідомленні відзначається: " Сьогодні низка ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що ДБР розслідує кримінальне провадження відносно Сергія Пашинського за те, що він, нібито, передав ПЗРК "Стугна" Збройним силам України.

Дана інформація є маніпулятивною та не відповідає дійсності.

Читайте також: ДБР намагається заарештувати Пашинського за передачу "Стугн" на фронт

В рамках кримінального провадження в якому фігурує Сергій Пашинський, ДБР дійсно проводило слідчі дії. Однак вони не стосуються обставин, які були викладені у ЗМІ.

ДБР відповідально ставиться до виконання своїх обов’язків та розуміє усю відповідальність за прийняття будь-яких рішень, що стосуються обороноздатності нашої держави.

Будь-які дії направлені на зниження обороноздатності держави чи на дискредитацію захисників України є неприпустимими як під час воєнного стану, так і в мирний час".

Також читайте: Пашинський про справу ДБР проти нього: За перший тиждень війни моєю командою було підготовлено близько 50 розрахунків ПТРК "Стугна" і "Корсар"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+76
А у якій справі не сказали, тому що, ще не вигадали?
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14.03.2022 23:54
+60
Прибирають свідка. Пашинський криком кричав, коли Хосчак зняв бригаду з-під білоруського кордону, був упевнений на відміну від ОПи, що кацапи не лише розпочнуть масштабне вторгнення, а й зроблять це з території Білорусі. А в ОПі носилися з ідеєю є-бабусі. І показово, що одним з перших ударів були знищені виробничі площі і склад КБ "Луч". Правда Пашинський за цей час продукцію звідти вивіз і головне - поставив у війська, підготувавши 50 розрахунків. Все це він зробив за два тижні до вторгнення. І робив все це без жодної допомоги влади, яка не те що нічого не робила, а виставляла палки в колеса. Ні для кого не секрет, що ракетна програма була заморожена два останні роки. Тому зараз немає ні "Верби", ні "Нептуна", якими можна було б дістати "Іскчндери" на території кацапії і бульбостані і кораблі у акваторії Чорного і Азовського морів. І ще. А що ж та з генералом Марченко (Марчелло), який керує обороною Миколаєва? Проти нього ДБР справу закрили? І ще. Якщо не про "Стугни" справу шили, то чого Тетяну Чорнояіл шукали? Тому моя думка - хтось з ОПи зачищає хвости.
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15.03.2022 00:09
+58
ДБР - ПНХ!
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14.03.2022 23:53
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ДБР - ПНХ!
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14.03.2022 23:53 Відповісти
А у якій справі не сказали, тому що, ще не вигадали?
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14.03.2022 23:54 Відповісти
Тому що це таємниця слідства . Нехай Сергій Пашинський чесно розскаже у чому його звинувачують ,а не приплітає сюди Стугни .
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15.03.2022 00:01 Відповісти
А войны нет, да?
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15.03.2022 00:03 Відповісти
Поки війна йде , то злодії можуть ходити на волі ?
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15.03.2022 00:11 Відповісти
Я тебе ниже написал об этом. Я могу поставить вопрос проще - какого зашкварившиеся цепные псы Банковой дальше лезут и снова обнаглели? Думаете под шумок войны пощелкать всех несогласных с вами?
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15.03.2022 00:21 Відповісти
Пашинський ще не відсидів за міномет "Молот" . І за те ,що підстрелив беззбройну людину у побутовому конфлікті . При чому тут "нєсогласниє с вамі" ? Якщо ти вважаєш ,що деякі можуть творити все, що ім заманеться , бо вони були чи є у владі , то так я з цим "нєсогласєн" . Тому , нехай Пашинський не кукурікає про патріотизм і Стугни , не розганяє зраду , а чемно ходить на допити і дає слідчим виконувати свою роботу.
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15.03.2022 00:27 Відповісти
При том что ДБР курируется Татаровым и Портновым и занималась эти годы только кошмаром оппозиции и подрывом нашей обороноспособности. Не надо рассказывать что они там сражаются за справедливость и прочую чушь.

Я как бы проведу параллель. ДБР это Путин. Также как Путин решает что хочет и нет и пытается кошмарить своих врагов, также ведет себя ДБР. Это один и тот же инструмент. Я закон, вы должны мне подчинятся. Отмечу что многим нравится такая формула и на цензоре я это встречал. Но вот Путин не закон и ДБР не закон.
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15.03.2022 00:32 Відповісти
Если у тебя есть сила, но нет справедливости, то ты не закон, ты террорист. Вот ДБР это террористическая группа. Цепные собаки. По крайней мере верхушка о которой мы знаем.
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15.03.2022 00:34 Відповісти
А коли сяде верховний головнокомандувач за те що проіпав оборону держави?
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15.03.2022 00:35 Відповісти
Когда сядет вся верхушка ДБР за то что они творили все последние годы? Как уже выше написал. Они прямо как Путин. Только тот называет своих врагов нацистами, а эти просто преступниками.
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15.03.2022 00:38 Відповісти
Офіс, ще відповість за те, що своїми діями і заявами привів повномасштабну війну в Україну.
Але не зараз, і це їм ніхто ніколи не забуде і не пробачить. Як кажуть - Героїзм одним потрібно проявляти там, де інша мерзота все просрала заглядаючи в шоколадне око путіну, шукаючи там компроміс по середині.
З своїх кишень ці падлюки будуть повертати державі гроші з процентами вкрадені на великому крадівництві, коли люди вмирали від ковіду і відсутності апаратів кисню, коли потрібно було масово купувати ракети в тому числі балістичні, системи ППО. Але ця офісна падло будувала дорогу для колон танків від рашки до Сум, від білорашки через Чернігів до Києва, будувала більш кріпкі мости біля Каховки, щоб рашистській танк міг по ньому проїхати і не провалитись. Шляхи і мости будувати і оновлювати потрібні, але не під час війни і не за рахунок озброєння армії і за рахунок вмираючих від ковіда.
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15.03.2022 01:01 Відповісти
А то как ОПУ организовал ППО главного военного полигона и объекта в Явориве ?! Один ракетный удар и 35 погибших … и за это должны ответить. Почему в воющей стране в западных областях руководят комерсанты а не ВГА ?!
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15.03.2022 01:14 Відповісти
Трухін же ходить точнійше їздить ?
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15.03.2022 00:41 Відповісти
Всі злодії як сиділи в офісі так і сидять, постять відосики які вони "хоробрі".
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15.03.2022 00:44 Відповісти
Могли поехать Марик освобождать. Но нет. У них есть более важные дела - преследовать Пашинского.
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15.03.2022 00:04 Відповісти
Для того , щоб "асвабаждать Марік" є військові . А слідчі ДБР виконують свою роботу . Хай Пашинський не верещить ,який він патріот ,а чемно надає покази . Якщо ніде не провинився , то йому нема чого боятися .
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15.03.2022 00:13 Відповісти
Прости, но они как бы не цивилы тоже. Они силовики. Мало того, что может быть важнее защиты страны при вражеском вторжении?
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15.03.2022 00:18 Відповісти
Що може бути важливіше ? Можливо важливіше є спіймати злодія ,який крав з оборонки . Чи ти іншої думки ?
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15.03.2022 00:28 Відповісти
Тоесть, война с Россией менее важна чем Пашинский?
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15.03.2022 00:29 Відповісти
Як Пашинський крав з оборонки?Яка в нього там посада?
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15.03.2022 03:46 Відповісти
Задолбал ты, троль зеленый. Серешь и серешь! Прими лоперамид.
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15.03.2022 08:19 Відповісти
про рузьке корабель чув. то йди тим же курсом.
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15.03.2022 09:55 Відповісти
а йому підозри навіть не вручили, не зачитали, а вже одразу приїхали арештовувати

Звідки Пашинський може знати, що йому інкримінують? І ДБР - морозиться, не називає сутті правопорушення
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15.03.2022 00:07 Відповісти
Тобто, чоловік, який врятував Стугни і передав іх всу може бути страшним злочинцем, якого треба терміново заарештувати?
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15.03.2022 00:12 Відповісти
ДБР Пытаются хвостами как нашкодившие коты привести свои гхм кучки дали заднюю первый раз что ли да вы не так поняли как то быстро забылись катера Кентавры завод Кузня на Рыбыльском генерал под стражей и ниточки к Порошенко а там ведь также ДБР придумало что Кентавры по мнению их российских резидентов ГРУ МО И ФСБ РФ как то не такие....Струнга херачит фашистов и ДБР сразу придумали справу....да расстреливать надо этих мудаков
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15.03.2022 00:23 Відповісти
Я одного не розумію. Ну, гаразд. Заради рейтингів "крадівництва" і "відосиків" у 2019 році було зупинено проект ОТРК "Гром-2", який був крутіший за путінські "іскандери".
Но скажіть, чому його досі не відновлено, хоча його "заморозили" на стадії фактично прийняття на озброєння?
Мене закликають не "розколювати". Но чому виходить, що раніше ми віддали ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники і протягом десятків років гальмували розробку ракетних програм. Потім (вибачте, але так і є) за Порошенка їх упровадили, а потім після нього терміново згорнули. "Грім-2", "Вільха", "Нептун", "Сапсан"... За нього були, після - фігвам.
І мені пропонують "не розколювати"?
Перепрошую. Якби вони не працювали на знищення воєнного потенціалу країни і не закатували у асфальт "Великого крадівництва", я б словом не обмовився. Но вони зараз себе героями виставляють. Вони , цукко, перемагають. Не тисячі українців які життя кладуть, а - вони. Котрі ще за 24 години до вторгнення запевняли усіх, що його не буде, а американці "нагнітають."
Якщо хто не знав: більшість ударів рашистів 24 лютого прийшлося у макети і порожні місці, бо авіацію було заздалегідь піднято у повітря. Поки Верховний головнокомандувач солодко спав. Бо не вірив у напад.

І якщо ви зараз сидите у підвалі (реальне моє співчуття, це страшно), то мусите знати, що у 2019 році почалася розробка керованого мобільного ЗРК з дальністю виявлення цілей 100 км; кількістю одночасно супроводжувальних цілей 50 штук, а РЛС захоплювало цілі на відстані 480 км. Розгортання комплексу - 15 хвилин. Його розробку теж зупинили. Здогадайтеся ким. Асфальт важливіший.
Коли ви бачите "найвеличнішого" у футболочці і з легкою неголеністю (ну, немає в нього 3 хвилини і гарячої води , як і у хлопців на передовій щоб поголитися), це ніх... не робота іміджмейкерів, йому правда тіпа ніколи - за державу думає.
Згадайте, що наші хлопці вимушені стріляти по кораблях рашистів з "смерчів" і "градів", точність яких, мов бик посцяв. Пригадуєте здивований вигук: "Ми шо, влучили"? І згадайте, що крилаті ракети "Нептун" було прийнято на озброєння 23 серпня 2020 року. Напередодні у відповідності до "совкової традиції. Знаєте, скільки їх зроблено відтоді? Правильно, один великий жирний...

Я би це не писав, якби сьогодні не побачив, що "Найвеличнішому" вже почали статуї клепати у вигляді давньогрецького героя. Якщо не помиляюся - Персея.Як свого часу генпрокурору часів Януковича Пшонці вже не пригадаю у вигляді кого, але теж у тозі.
Можете мене записувати у "розкольники". Прошу в такому випадку видалитися. Для мене зраз герої України: Залужний, Шаптала, Муженко, Собко, Мікац, Колотов, Ковальчук, Марченко.
Но нікак не "герой", який читає з папірця, а коли перемоги ЗСУ, НГУ та ДПС надихають - кидається на НАТО, мов шалений кролик.
Но ОТРК "Грім-2 і асфальтові дороги.
Можете банити. Це не агітація за Порошенка...
Просто питання: за нього це було - без нього похерился.
І за кого я маю зраз виступати? Вам зараз дороги гладкі чи перехоплення крилатих ракет над Харковом, Києвом, Черніговом, Львовом, Одесою?
Так і чую: так хто ж думав...
Так отож..
Павло Бондаренко
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15.03.2022 00:37 Відповісти
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15.03.2022 08:06 Відповісти
Якщо у ДБР і в офісі злочинці які хотіли щоб рашисти знищити склад з українськими ПТРК, то рятування цих ПТРК від знищення, офісу не сподобалось, рашисти розбомбили пусті склади.
Тому у офісі і лютують. Зараз Марік обороняють лише націоналісти доброволиці, з Азову, місто в оточенні, офіс навіть не думає надавати допомогу і проривати блокаду, можливо чекають коли рашисти знищать останнього патріота.
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15.03.2022 01:09 Відповісти
Д*Єрмаки вже аж лапки пацючі потирають, так чекають, коли кацапня переб*є "нациків" полку "Азов", який б*ється в оточенні. Припіздки рускамірські вважають всіх дурними, посилаючи до Маріуполя одну за одною гуманітарні колони, знаючи точно, що кацапи їх не пропустять, а то й пограбують. Ще й при цьому ротом ЗЕлупи волають про героїзм, не роблячи навіть кволих спроб пробитись до оточених. При цьому кожний, хто може скласти 2+2=4, розуміє, що за падінням Маріуполя неодмінно прийде черга Миколаєва та Одеси.
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15.03.2022 08:13 Відповісти
А нах те ДБР треба крім того, щоб неугодних залякувати?
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14.03.2022 23:54 Відповісти
Робити нех...й? На ,,передок,, під Донецьк,падли!
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14.03.2022 23:54 Відповісти
дона хай ловлять ! в таких шкарпетках вони точно його наздоженуть .
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15.03.2022 00:45 Відповісти
Какие нах слідчі дії под ракетными и артиллерийскими ударами? Бахнутые на всю голову?!
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14.03.2022 23:55 Відповісти
Прибирають свідка. Пашинський криком кричав, коли Хосчак зняв бригаду з-під білоруського кордону, був упевнений на відміну від ОПи, що кацапи не лише розпочнуть масштабне вторгнення, а й зроблять це з території Білорусі. А в ОПі носилися з ідеєю є-бабусі. І показово, що одним з перших ударів були знищені виробничі площі і склад КБ "Луч". Правда Пашинський за цей час продукцію звідти вивіз і головне - поставив у війська, підготувавши 50 розрахунків. Все це він зробив за два тижні до вторгнення. І робив все це без жодної допомоги влади, яка не те що нічого не робила, а виставляла палки в колеса. Ні для кого не секрет, що ракетна програма була заморожена два останні роки. Тому зараз немає ні "Верби", ні "Нептуна", якими можна було б дістати "Іскчндери" на території кацапії і бульбостані і кораблі у акваторії Чорного і Азовського морів. І ще. А що ж та з генералом Марченко (Марчелло), який керує обороною Миколаєва? Проти нього ДБР справу закрили? І ще. Якщо не про "Стугни" справу шили, то чого Тетяну Чорнояіл шукали? Тому моя думка - хтось з ОПи зачищає хвости.
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15.03.2022 00:09 Відповісти
Зачищает хвосты найвелычнишый с дермаком,которого с начала войны почти 10 никто не видел и не слышал
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15.03.2022 00:55 Відповісти
Не бахнутиє, а підлі злочинці зрадники, під шумок і аплодисменти заходу намагаються знищувати всю опозицію.
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15.03.2022 01:12 Відповісти
ой мы всрались, бо тупі.. а тепер дайте часу, шось вигадаємо
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14.03.2022 23:55 Відповісти
дЄрьмак дав команду "фас", а от відмазку для них вигадати не встигли.
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14.03.2022 23:59 Відповісти
совпадение ? не думаю
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14.03.2022 23:55 Відповісти
Дбр - а тікати нікуди... )))
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14.03.2022 23:57 Відповісти
ДБР со своим спецназом ищет себе работу - не хочет как КОРД воевать за свою страну
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14.03.2022 23:57 Відповісти
І найгірше те що нема віри ні тим ні другим
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15.03.2022 00:04 Відповісти
Віра, це для погано інформованих.
Для тих хто ледачій відслідковувати роками, думати, кому все в рот поклади вже пережоване, -оце гарне, а оце погане.
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15.03.2022 01:15 Відповісти
Брешуть собаки
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14.03.2022 23:59 Відповісти
для этих мудаков разве нет работы? в Мариуполе или Харькове?
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15.03.2022 00:02 Відповісти
Совсем дела у фсб плохи. Решили по старым связям небольшую победу для Путина сделать , активизировали своих консерв.
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15.03.2022 00:03 Відповісти
ДБР терміново роспустити, всим складом сформувати роту та на передову, це повністю деграований ворожий орган.
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15.03.2022 00:08 Відповісти
Уйобки з ДБР, або ви йдете на фронт, або будете висіти на київських фонарях.
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15.03.2022 00:08 Відповісти
СВОЛОТА! А справ проти бойка-мєдвєдчука-рабіновіча не передбачається? Чи ригАналів дбр не чіпає?
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15.03.2022 00:09 Відповісти
Тероборона спіймала Шуфрича під час скоєння тяжкого злочину, але на нього ДБР навіть карну справу не завели, відпустили ніби нічого не було.
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15.03.2022 01:18 Відповісти
Чому спецназ ДБР не на фронті? Чому здорові мужики сидять в Києві, а не воюють, шукають собі справи у столиці, владу ділять, суки.
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15.03.2022 00:10 Відповісти
Коли вся країна займається (живе) війною, ДБР проводить якісь слідчі дії що не пов'язані з захистом країни від руських-фашистів проти людини яка схоже активно допомагає Україні у війні.
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15.03.2022 00:13 Відповісти
В тому то і справа ,що лише "схоже".
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15.03.2022 00:15 Відповісти
Не руських, а кацапських. Пора вже запам'ятати назавжди, що Русь це Україна.
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15.03.2022 00:20 Відповісти
а Русь це русіни, але не русские.
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15.03.2022 00:37 Відповісти
ДБР и слили каналы поставки клистронов для нашего ПВО. ФСБшная контора
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15.03.2022 00:18 Відповісти
Міжолігархічні розбірки з використанням брехні з усіх сторін.

Після війни розберемось і всіх покараємо. А зараз треба перемогти нацистів путлерівців.
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15.03.2022 00:18 Відповісти
А може через 100 років краще, бот всраний? В кожній темі ти намагаєшся забити людям баки, що зрадники у керівництві то не є приводом для хвилювання.
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15.03.2022 01:44 Відповісти
ДБР на фронт!
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15.03.2022 00:35 Відповісти
ДБР - не виправдовувайтесь, вам *****. Краще формуйте підрозділ та під Харків. Стугни візьмете у Тані Чорновол.
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15.03.2022 00:47 Відповісти
Краще б знайшли тих хто мертветчуку допоміг втекти з країни! А ще краще в тероборону а не відсижуватися по кабінетам!
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15.03.2022 01:05 Відповісти
СВОЛОТУ з дбр -на ФРОНТ!!!!
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15.03.2022 01:24 Відповісти
Мені дуже цікаво, чому слідчі ДБР не призиваються на фронт чи не йдуть добровольцями на фронт. Що вони будуть розповідати своїм нащадкам? Чим вони займалися у воєнний час? І взагалі, вони громадяни якої країни?
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15.03.2022 01:29 Відповісти
В яких справах фігурує Пашинський? в придуманій справі про передаста в якого сріляв в лісі? той передаст бабло загріб і претензій не має. що ще пртдумали зрадники з дбр під час війни? чи собавам нічого робити, лижуть яйця й переслідують невинних...
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15.03.2022 05:18 Відповісти
дбр бреше
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15.03.2022 05:20 Відповісти
Так. Я теж вважаю, що ДБР бреше. Чи вести активні слідчі дії під час війни щодо людини якої не запідозрили безпосередньо у скоєнні злочину під час війни? Брехня
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15.03.2022 05:45 Відповісти
Якщо Пашинський чесна людина, то йому нема чого боятись. Що за кіпіш?
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15.03.2022 06:23 Відповісти
Я не проти,але в цей час це недопустимо! В цей час ВСІ співробітники всілякіх дебеерів,набухерів і їм подібних----повині сидіти на передку і не іначе!!! Он Танька Чорновіл і та вже знищила 2-і одиниці,тож всіх на передок,волонтерів в нас ДОСТАТНЬО!
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15.03.2022 07:09 Відповісти
... а де справи ДБР по 5 колоні-опжд, які відкрито їздять та здають позиції ворогу, яких в кацапії називають майбутньою адміністрацією, чого вони ще не за гратами? Можливо тому, що тим ДБР керують агенти х...йла - партнов-татаров. Пора ГРУ зайнятись тим дбером, і це й напрямок має очолити Бурба, тому що кротів розвелось немало.
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15.03.2022 07:27 Відповісти
Чому підераси-дбр , до тепер не в окопах , на війні ? Всплило гівно за остатні дні .
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15.03.2022 09:07 Відповісти
Після перемоги в патріотів буде багато роботи по очищенню України від зеленої швалі та кварталу.
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15.03.2022 09:42 Відповісти
 
 