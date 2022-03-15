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Пентагон не розглядає удар по Яворівському полігону спробою РФ атакувати оборонну допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пентагон не розглядає удар по Яворівському полігону спробою РФ атакувати оборонну допомогу Україні

США не розглядають напад РФ на Яворівський полігон як спробу атакувати доставку безпекової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Кірбі додав, що полігон не був одним із маршрутів, через який США надають допомогу Україні у сфері безпеки.

"Я не говоритиму про всі форми того, як ми продовжуємо шукати способи допомогти Україні захистити себе. Ми збираємося і надалі надавати українцям якомога більше допомоги для забезпечення безпеки якнайшвидше та найефективнішим способом. І є багато різних способів", - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
старі ,сцикливі імпотенти ! ви і консульство в Іраку проковтнули ...
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15.03.2022 00:10
+2
Пентагон считает это просто недоразумением , одним словом , это ваши проблемы. Просто ******.....
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15.03.2022 00:23
+2
Можу припустити, що каци можуть сміливо висаджуватись на Алясці і ставити там свою аквашрешеву ганчірку і ніхто по них шмаляти не наважиться.
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15.03.2022 00:36
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старі ,сцикливі імпотенти ! ви і консульство в Іраку проковтнули ...
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15.03.2022 00:10 Відповісти
Там рашисти науськували щоб зіпсувати договороспособність по нафті взамін кацапської
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15.03.2022 00:13 Відповісти
мене не цікавить хто натискав на кнопку , а хто давав команду . мене здивувала відповідь ... ні якої ! так само буде коли ракети впадуть на країни Балтії та Польщу .
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15.03.2022 00:34 Відповісти
Скажу свою думку -не треба слухати всяких політичних експертів оракулів щоб потім не розчаровуватися
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15.03.2022 00:16 Відповісти
А как же Пионтковский или Юрий Швец, а может на крайній случай профессор Соловей?
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15.03.2022 00:18 Відповісти
Піонтковський нічим не кращий,
З їхніх вангувань нічого не справджується.
Юрій швець мені невідомий
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15.03.2022 00:22 Відповісти
С этих персонажей послушал Швеца,оставил комент *безнадежный тупой идиот*,обсеривают мой комент).Он говорил в своем видосике,что путя не нападет.
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15.03.2022 00:24 Відповісти
******
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15.03.2022 00:17 Відповісти
Пентагон считает это просто недоразумением , одним словом , это ваши проблемы. Просто ******.....
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15.03.2022 00:23 Відповісти
кикать надо,кто чешит типа нас бросили,сраные провокаторы
деньги и оружие это не помощь?
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15.03.2022 00:28 Відповісти
Перья критики распустили и Ермак появился))неожиданно
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15.03.2022 00:29 Відповісти
Можу припустити, що каци можуть сміливо висаджуватись на Алясці і ставити там свою аквашрешеву ганчірку і ніхто по них шмаляти не наважиться.
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15.03.2022 00:36 Відповісти
можешь нах пойти,под такими новостями говно всякое вылазит
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15.03.2022 00:40 Відповісти
Ботва, мені твої проплачені рефлексії до одного місця.
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15.03.2022 00:48 Відповісти
Мудаки
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15.03.2022 00:47 Відповісти
У США есть ударные БПЛА. управляемые за тысячу км от цели. Если бы Байден хотел бы реально помочь Украине, то намалевал бы на этих БПЛА украинский трезуб и деблокировал бы ударами с воздуха Мариуполь.
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15.03.2022 00:49 Відповісти
і як же пентагон це розглядає ? чи часом може зрозумів, що це натяк власне НАТО (і пентагону також), що расєя "може дістати всіх і кожного в любій точці"
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15.03.2022 01:35 Відповісти
 
 