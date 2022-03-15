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Пентагон не розглядає удар по Яворівському полігону спробою РФ атакувати оборонну допомогу Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США не розглядають напад РФ на Яворівський полігон як спробу атакувати доставку безпекової допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
Кірбі додав, що полігон не був одним із маршрутів, через який США надають допомогу Україні у сфері безпеки.
"Я не говоритиму про всі форми того, як ми продовжуємо шукати способи допомогти Україні захистити себе. Ми збираємося і надалі надавати українцям якомога більше допомоги для забезпечення безпеки якнайшвидше та найефективнішим способом. І є багато різних способів", - зазначив він.
Топ коментарі
+5 Роман Кокоровець
показати весь коментар15.03.2022 00:10
+2 Игорь Игорев bb07bd2d
показати весь коментар15.03.2022 00:23
+2 Палєо Мустьє
показати весь коментар15.03.2022 00:36
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З їхніх вангувань нічого не справджується.
Юрій швець мені невідомий
деньги и оружие это не помощь?