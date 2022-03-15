У РФ заборонили вивезення зерна до ЄАЕС до 30 червня та цукру за межі союзу до 31 серпня
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Уряд РФ запровадив тимчасову заборону на експорт зернових до країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) до 30 червня та експорту цукру за межі ЄАЕС до 31 серпня, повідомила в понеділок пресслужба уряду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Росії.
"У Росії запроваджено тимчасову заборону на експорт зернових до країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), а також на вивезення білого цукру та тростинного цукру-сирцю до третіх країн. Обмеження щодо зерна діятимуть до 30 червня, щодо цукру - до 31 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Заборона щодо зернових поширюється на пшеницю та меслин, жито, ячмінь та кукурудзу.
Топ коментарі
+19 4uxpux
показати весь коментар15.03.2022 00:20
+13 Ua_analytic
показати весь коментар15.03.2022 00:21
+11 Solomon c5c4359c
показати весь коментар15.03.2022 00:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
У нас все буде,якщо війну не програємо
В противном случае, раша (или то, что от неё останется) будет кормить Китай за свой счет.
Тепер фуфлі смоктати і жувати будуть. 90% насіння цукрового буряка це - імпорт. Нехай "цукрові патрони" сіють