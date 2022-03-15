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У РФ заборонили вивезення зерна до ЄАЕС до 30 червня та цукру за межі союзу до 31 серпня

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У РФ заборонили вивезення зерна до ЄАЕС до 30 червня та цукру за межі союзу до 31 серпня

Уряд РФ запровадив тимчасову заборону на експорт зернових до країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) до 30 червня та експорту цукру за межі ЄАЕС до 31 серпня, повідомила в понеділок пресслужба уряду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Росії.

"У Росії запроваджено тимчасову заборону на експорт зернових до країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), а також на вивезення білого цукру та тростинного цукру-сирцю до третіх країн. Обмеження щодо зерна діятимуть до 30 червня, щодо цукру - до 31 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Заборона щодо зернових поширюється на пшеницю та меслин, жито, ячмінь та кукурудзу.

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Топ коментарі
+19
а шо такое?
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15.03.2022 00:20
+13
Хлеб из фуражного зерна кацапы будут кушать
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15.03.2022 00:21
+11
а шо стучилось
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15.03.2022 00:22
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а шо такое?
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15.03.2022 00:20 Відповісти
Голод во время войн это такая же скрепа как лапти и балалайка.
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15.03.2022 01:19 Відповісти
Хлеб из фуражного зерна кацапы будут кушать
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15.03.2022 00:21 Відповісти
Смотри, у нас как раз жрать не будет. у мразей сибирь с сраным севером есть, не сдохнут онни
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15.03.2022 00:27 Відповісти
на чому перевозить будуть? на оленях?
У нас все буде,якщо війну не програємо
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15.03.2022 00:31 Відповісти
Они давно едят смесь фуражное(5-ый класс) с худо-бедно нормальной пшеницей( 3-4 классом). Понятно , шо это вам не наша бiла запашна паляниця. Потому кацапы и не могут выговорить слово паляниця, бо не знают шо это такое. В фуражном , по кацап Госту, предусматривается наличие мех.мусора и семян сорняков, к примеру, семян ДУРМАНУ.
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15.03.2022 00:44 Відповісти
Та у них іншого майже і немає,тілька фуражне.Трохи дає Кубань продовольчого.Це була проблема всієї Совдепії.
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15.03.2022 00:45 Відповісти
а шо стучилось
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15.03.2022 00:22 Відповісти
Нащо їм цукор ? Хочуть щоб срака злиплась та бутилкою не пробило )
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15.03.2022 00:22 Відповісти
Самогон гнать.
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15.03.2022 00:23 Відповісти
Они бражку пьют...
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15.03.2022 00:27 Відповісти
бражка из сахара
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15.03.2022 01:13 Відповісти
Сахара немного, обычно какой то шмурдяк используют. Самогонный аппарат для них - квантовая физика...
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15.03.2022 01:19 Відповісти
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15.03.2022 00:22 Відповісти
Натурой потом отдаст, расия щедрая душа, 400+ ярдов уже подарила, и это ещё не конец с учетом того что народец то радуется такому повороту событий, воистину щедрые.
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15.03.2022 01:22 Відповісти
Теперь Китай потребует от лилипутина закончить войнушку До начала посевной компании в Украине. И как в случае с Казахстаном, лилипутин выполнит. И зерно будет.
В противном случае, раша (или то, что от неё останется) будет кормить Китай за свой счет.
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15.03.2022 00:28 Відповісти
Так зерновые некоторые и позже собирают... Это какая странная санкция.
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15.03.2022 00:29 Відповісти
такую срану как рсззия можно победить тольк бомбашнем ЯО. точка.
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15.03.2022 00:29 Відповісти
быдло готовится голодать
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15.03.2022 00:31 Відповісти
Вы бы нацисты лучше запретили вывоз своего металлолома и тупых орков в Украину. Вам,дол******* еще репарации платить
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15.03.2022 00:40 Відповісти
А ВОТ ЭТО ЗАЛЕТ !)
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15.03.2022 03:31 Відповісти
Щось довго роздуплялись з цією забороною, надіялись на перемогу і на цукор та пшеницю українську
Тепер фуфлі смоктати і жувати будуть. 90% насіння цукрового буряка це - імпорт. Нехай "цукрові патрони" сіють
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15.03.2022 08:06 Відповісти
 
 