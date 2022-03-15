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За добу 14 березня Повітряні сили знищили 1 літак та 4 гелікоптери окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу 14 березня Повітряні сили знищили 1 літак та 4 гелікоптери окупантів

14 березня протиповітряна оборона Повітряних Сил Збройних Сил України відмінусувала ще 4 вертольоти і один літак окупантів. Крім того, підтверджено факт збиття крилатої ракети ворога із українського винищувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних сил у фейсбуці. 

Як повідомляється у інформації: "Кілька авіанальотів на колони техніки рашистів здійснила ударна авіація Повітряних Сил – бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25.

Радіолокаційними засобами Повітряних Сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу "Форпост".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 13 березня збито 4 літаки та 3 гелікоптера російських окупантів, - Командування Повітряних Сил

Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряних простір і був збитий нашою ППО. Рештки шукають.

Крім того, є інформація про падіння у сусідній Румунії БпЛА типу "Орлан-10", що є на озброєнні збройних сил Росії.

Як бачимо окупанти продовжують проводити свої провокативні дії, не соромлячись, залітають у повітряних простір країн-членів НАТО!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація ЗСУ здійснила до 10 вильотів по колонах окупантів, проведено близько 10 повітряних боїв, сили ППО збили 1 літак та 4 гелікоптери, - Командування Повітряних Сил

Автор: Роман Свиридович
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знову гелікоптери вириваються вперед. Літачки, наздоганяйте =)
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15.03.2022 00:26 Відповісти
Та піздєц... Хто літакам винний, що їх під Миколаєвом крило до крила не ставлять.))
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15.03.2022 00:51 Відповісти
Піпець...покружляв всю інформацію передав а тоді збили...нафуй було пост фактум ракету тратити
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15.03.2022 00:27 Відповісти
Думаю, щоб полякам інформацію про зйомки їхньої території показати. Для НАТО.
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15.03.2022 00:31 Відповісти
Щось ту не гра. Заявлена дальність бпла Форпост-250км. То звідки він стартував, щоб покружляти над Польщею?
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15.03.2022 00:49 Відповісти
.. от я зараз на мапі пошукав країну, що білоруссю зветься. Невже вона біля Японії.? А місто Брест з аеродромом ( а сраному Форпосту достатньо трошки прямого відрізку автостради) мабудь за кілька тисяч кіометрів від Яворова та Польщі. Тобі б краще До Пити та не демонструвати свою відверту недолугість... а п простому..ТУПІСТЬ!!!!)))
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15.03.2022 05:57 Відповісти
Почитал , эти форпосты по израильской лицензии штампуют и Израиль осуществляет техподдержку
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15.03.2022 00:49 Відповісти
Кілька авіанальотів на колони техніки рашистів здійснила ударна авіація Повітряних Сил - бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25

Такі новини - це найкращій маркер стану ВПС ЗСУ, якщо б їх не було, то це б означало, що і ВПС більше не існує, а битися наземним військам стало б у рази важче
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15.03.2022 06:17 Відповісти
 
 