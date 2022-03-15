За добу 14 березня Повітряні сили знищили 1 літак та 4 гелікоптери окупантів

14 березня протиповітряна оборона Повітряних Сил Збройних Сил України відмінусувала ще 4 вертольоти і один літак окупантів. Крім того, підтверджено факт збиття крилатої ракети ворога із українського винищувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних сил у фейсбуці.

Як повідомляється у інформації: "Кілька авіанальотів на колони техніки рашистів здійснила ударна авіація Повітряних Сил – бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25.

Радіолокаційними засобами Повітряних Сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу "Форпост".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 13 березня збито 4 літаки та 3 гелікоптера російських окупантів, - Командування Повітряних Сил

Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряних простір і був збитий нашою ППО. Рештки шукають.

Крім того, є інформація про падіння у сусідній Румунії БпЛА типу "Орлан-10", що є на озброєнні збройних сил Росії.

Як бачимо окупанти продовжують проводити свої провокативні дії, не соромлячись, залітають у повітряних простір країн-членів НАТО!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація ЗСУ здійснила до 10 вильотів по колонах окупантів, проведено близько 10 повітряних боїв, сили ППО збили 1 літак та 4 гелікоптери, - Командування Повітряних Сил