За добу 14 березня Повітряні сили знищили 1 літак та 4 гелікоптери окупантів
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14 березня протиповітряна оборона Повітряних Сил Збройних Сил України відмінусувала ще 4 вертольоти і один літак окупантів. Крім того, підтверджено факт збиття крилатої ракети ворога із українського винищувача.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних сил у фейсбуці.
Як повідомляється у інформації: "Кілька авіанальотів на колони техніки рашистів здійснила ударна авіація Повітряних Сил – бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25.
Радіолокаційними засобами Повітряних Сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу "Форпост".
Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряних простір і був збитий нашою ППО. Рештки шукають.
Крім того, є інформація про падіння у сусідній Румунії БпЛА типу "Орлан-10", що є на озброєнні збройних сил Росії.
Як бачимо окупанти продовжують проводити свої провокативні дії, не соромлячись, залітають у повітряних простір країн-членів НАТО!"
Будь ласка, зачекайте...
Такі новини - це найкращій маркер стану ВПС ЗСУ, якщо б їх не було, то це б означало, що і ВПС більше не існує, а битися наземним військам стало б у рази важче