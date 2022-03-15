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США подбають, щоб Україна мала зброю для захисту від РФ та приймуть біженців з розпростертими обіймами, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент США Джо Байден заявив, що Штати подбають про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російської агресії.
Про це Байден повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російського вторгнення. Ми надамо гроші, їжу та підтримку, щоб врятувати життя українців.
Ми вітатимемо українських біженців з розпростертими обіймами", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Benjie Lucic 01c9ec1b
показати весь коментар15.03.2022 00:40
+15 Dan Shat
показати весь коментар15.03.2022 00:46
+13 Robin Nielsen
показати весь коментар15.03.2022 00:51
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Более того, у ВСУ на вооружении есть ударные БПЛА и это не вызывает мировую войну.
Таким образом Байден мог бы использовать свои ударные БПЛ, которые управляются за тысячи км. Просто намалевав на них украинскую символику. В купе с высокоточными Химарисами это решило бы исход войны, но Байден даже не хочет разблокировать Мариуполь. И я знаю почему.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Сколько времени потребуется для обучения расчёта???
Kavkaz Center@newkc14
Высокопоставленный чиновник США заявил журналистам, что Украина эффективно использует турецкие беспилотники Bayraktar и что у нее сохраняются значительные запасы БПЛА. США провели переговоры с союзниками о пополнении запасов дронов Bayraktar TB2 для армии Украины
Kavkaz Center@newkc14
Высокопоставленный чиновник США заявил журналистам, что Украина эффективно использует турецкие беспилотники Bayraktar и что у нее сохраняются значительные запасы БПЛА. США провели переговоры с союзниками о пополнении запасов дронов Bayraktar TB2 для армии Украины
А тепер скиглять: чому штати не дають патріот Україні. Його ще й Польщі не дали. Дуже дороге і складне задоволення. В той час наші сапсани та інші ракетні програми не були профінансовані. А с300, як би він добре не працював, має свої недоліки. Перш ніж гавкать в коментах, читайте дефенсе та інші ресурси, які ще в 2021 році говорили про проблеми ппо.
Покращити ППО можна було лише підтримуючи у робочому стані існуючі совкові комплекси та закуповуючі нові західні. Сапсан, взагалі до ППО не має жодного відношення - це оперативно-тактичні комплекси земля-земля. С-300 - це суцільний недолік, добре там лише маса БЧ.
Не знаю які дефенси ти читав, але точно нічого у військовій сфері не розумієш.
Чому згадав про сапсан чи щось подібне? Бо ці ракети дозволяють знищити пускові установки ворога в ідеалі ще до пуску (якщо з нами поділяться даними наші союзники). Чи хоча б ударом на удар у відповідь. Бо пасивний захист типу перехвату ракет над нашим об'єктом не є настільки дієвим.
В ЗСУ є Точка-У та Вільха, які можуть виконувати те, що міг би Сапсан. Саме перехоплення ракет після запуску у цілі нє дієвим, а знищення ПУ ворогу ще до пуску - це авантюра, з мізерною вірогідністю успіху.