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США подбають, щоб Україна мала зброю для захисту від РФ та приймуть біженців з розпростертими обіймами, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

США подбають, щоб Україна мала зброю для захисту від РФ та приймуть біженців з розпростертими обіймами, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Штати подбають про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російської агресії.

Про це Байден повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російського вторгнення. Ми надамо гроші, їжу та підтримку, щоб врятувати життя українців.

Ми вітатимемо українських біженців з розпростертими обіймами", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Байден збирається в Європу, щоб поговорити про Україну - ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
А вот про оружие интересно... Надеюсь, что не будет, как с истребителями
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15.03.2022 00:40
+15
Как вы из такого неопределенного сообщения выяснили что именно будет поставляться, а что нет? Я не спорю, что сонный дед - деменционный безхребетный пердун. Но слава американскому народу, он просто не может быть самодуром...
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15.03.2022 00:46
+13


Kavkaz Center@newkc14

Высокопоставленный чиновник США заявил журналистам, что Украина эффективно использует турецкие беспилотники Bayraktar и что у нее сохраняются значительные запасы БПЛА. США провели переговоры с союзниками о пополнении запасов дронов Bayraktar TB2 для армии Украины
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15.03.2022 00:51
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А вот про оружие интересно... Надеюсь, что не будет, как с истребителями
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15.03.2022 00:40 Відповісти
зброю для захисту ты не даешь. только стрелецку зброю та джавелины. А надо Химарисы та МИГи. Химарисы бьют на 300 км точно в круг 5 м. Могут працовать как ПВО. Очень легки в обслуживании. Байден только что поставил Химарисы в Иорданию
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15.03.2022 00:43 Відповісти
Как вы из такого неопределенного сообщения выяснили что именно будет поставляться, а что нет? Я не спорю, что сонный дед - деменционный безхребетный пердун. Но слава американскому народу, он просто не может быть самодуром...
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15.03.2022 00:46 Відповісти
Из открытых источников - стрелецка сброя и джавелины. даже про стингеры речь не идёт.
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15.03.2022 00:50 Відповісти
во время войны никто тебе не даст информации по поставкам вооружений, это крайне чувствительная информация, если что и подают , то только для пропаганды и чтоб ввести противника в оману
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15.03.2022 05:11 Відповісти
у нього навіть значка-прапірця немає. Якийсь новий кремлівський засланець певно.
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15.03.2022 07:24 Відповісти
Какую сброю дает байден - известно. А ещё более известно - какую не дает. Нет ничего настоящего на фронте, ни Химарисов, ни МИГов, ни безоткатных орудий. Стингеры он разрешил поставить ограниченную партию странам Балтии, а на прямую не даёт.
Более того, у ВСУ на вооружении есть ударные БПЛА и это не вызывает мировую войну.
Таким образом Байден мог бы использовать свои ударные БПЛ, которые управляются за тысячи км. Просто намалевав на них украинскую символику. В купе с высокоточными Химарисами это решило бы исход войны, но Байден даже не хочет разблокировать Мариуполь. И я знаю почему.
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15.03.2022 13:13 Відповісти
В купе с высокоточными Химарисами это решило бы исход войны,

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Сколько времени потребуется для обучения расчёта???
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16.03.2022 07:52 Відповісти
Один день
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16.03.2022 23:05 Відповісти


Kavkaz Center@newkc14

Высокопоставленный чиновник США заявил журналистам, что Украина эффективно использует турецкие беспилотники Bayraktar и что у нее сохраняются значительные запасы БПЛА. США провели переговоры с союзниками о пополнении запасов дронов Bayraktar TB2 для армии Украины
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15.03.2022 00:51 Відповісти
турки вже поставили на озброєння важкий безпілотник Аkinci ,нам би таких штук 5 ...
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15.03.2022 01:43 Відповісти
со своими коментами идите вслед за русским кораблем
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15.03.2022 00:46 Відповісти
КОЛИ????????????
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15.03.2022 00:49 Відповісти
Ти синку не москаль ?
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15.03.2022 00:52 Відповісти
где самолеты Миг29? Дед? Где ПВО? Еще один видосики снимает
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15.03.2022 00:51 Відповісти
Годі базікати. Дайте ППО.
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15.03.2022 00:51 Відповісти


Kavkaz Center@newkc14

Высокопоставленный чиновник США заявил журналистам, что Украина эффективно использует турецкие беспилотники Bayraktar и что у нее сохраняются значительные запасы БПЛА. США провели переговоры с союзниками о пополнении запасов дронов Bayraktar TB2 для армии Украины
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15.03.2022 00:52 Відповісти
По факту нічого не винні? Серйозно? Ти напевно не в курсі хто розробляв і реалізовував план ядерного роззброєння України і Казахстану. Хто їздив в Київ і рекомендував не проголошувати незалежність від СРСР. Хто потім тиснув на нас щоб ми трохи порізали ППО. Я розумію що при владі тоді були тупорилі кучми з кравчуками, оле осадок все ж залишився.
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15.03.2022 01:12 Відповісти
Після війни запитаємо, зараз ми підтримуємо військово-політичне керівництво держави і не розхитуємо лодку.
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15.03.2022 01:13 Відповісти
Чого в 2014-15 можна було розхитувати лодку, а от зараз не можна?
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15.03.2022 05:13 Відповісти
Тобто смертельно поранений скажений звір буде і далі руйнувати країну поки остаточно не здохне, а ми вам трохи щось дамо ну і біженців прийматимемо. Це можна розцінювати як ліквідацію кацапстану за рахунок життів українців та руйнації нашої інфраструктури і економіки? Мені здається саме так.
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15.03.2022 01:01 Відповісти
Нам вилізли боком помилки допущені при виході зі складу СРСР, всі питання до дебілів які керували країною до 2014 року.
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15.03.2022 01:13 Відповісти
Варто ще згадати аферу з "будапештським меморандумом". Це вже факт.
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15.03.2022 01:17 Відповісти
А ще до тих, хто за тих дибілів голосував, та кричав -Янкі гоу хом та НАТО тет-
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15.03.2022 02:57 Відповісти
Питання до де биллов , хто їх вибирав
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15.03.2022 05:15 Відповісти
Дядьку "Сем", коли буде надано системи ПРО "Patriot" або аналоги, чи хай орки і надалі руйнують житлові будинки, лікарні, школи та ін., і вбивають мирних людей?
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15.03.2022 01:24 Відповісти
Не дадуть вони для Петріота підготовлені для нього спеціалісти потрібні. С300 могли би купити у колишніх країн Варшавського блоку, але їх насправді так мало що напевно у нас на даний момент більше в 2 рази є. Крім того яку заміну вони запропонують тим країнам? Дивізіон Петріот коштує ярд баксів. Вони могли би дати Хоук, якого я впевнений в них на складах ще на четверту світову вистачить і тут вже чисто політична воля, спеціалістів можна було би десь найняти (Хоук на осброєнні 30+ країн).
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15.03.2022 01:33 Відповісти
Хтось заважає набрати наших спеціалістів вже зараз і в США на полігоні їх інтенсивно навчати? Бо через місяць і 2 і 3 можна буде Петріот не продавати в силу того самого аргументу що і зараз. Алеж цілий ряд країн одержав петріоти і їх персонал всеж таки навчили.
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15.03.2022 13:17 Відповісти
Хто з біженців, які вціліли під завалами у Харкові чи Маріуполі маючи на руках тільки паспорт, без грошей і в чому вибігли з квартири зможуть долетіти до Америки? Знайома розказала мені про її знайомих, діти яких живуть в США, а вони пенсіонери ніяк не можуть отримати дозвіл на переїзд. То з першим пострілом вже були на кордоні і зараз в Польщі оформили статус біженців та збираються іти в посольство США оформляти документи по з'єднанню сім'ї. В Києві мають три квартири, від обстрілів не постраждали.
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15.03.2022 01:26 Відповісти
Ясно що це лазівка для бариг та їхніх виб...ків бо у простих громадян таких грошей немає так само як і в Великобританію їдуть ті хто давно хотів поїхати тобто потенційні мігранти а не якісь там бєженці просто карта співпала так і під видом біженців виїжджає різне багате пробздо навіть не тільки з України а й з європейських країн. Про тих хто виїхав можна вже забути то вже на 90% люди які не повернуться в Україну хіба що в якості туристів всі хто хотів лишився інші ж просто користуються моментом щоб звалити з України.
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15.03.2022 08:29 Відповісти
https://youtube.com/shorts/3kAUhPKHrrI?feature=share
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15.03.2022 01:28 Відповісти
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15.03.2022 03:25 Відповісти
Сполучені Штати допомагають вам як ніхто інши
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15.03.2022 05:32 Відповісти
Всепропальщикам не догодиш
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15.03.2022 06:12 Відповісти
Важко сказати наскільки успішно кацапи окуповують Україну, але те, що вони майже повністю окупували цей сайт - очевидний факт. Разом із зеботами та під зоркім поглядом місцевого бога (який щоразу блокує україномовних за русофобію), дискредитація союзників йде повним ходом
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15.03.2022 06:23 Відповісти
та трохи є. Читав я з подачі таких і про патріот і про хоук. Наші розробники робили речі цілком на рівні. Але суки з уряду і верхзради не фінансували в достатній мірі або й зовсім. З 2014 року можна було б вже покращити ппо в рази. Але гроші витрачалися не туди і не на те.
А тепер скиглять: чому штати не дають патріот Україні. Його ще й Польщі не дали. Дуже дороге і складне задоволення. В той час наші сапсани та інші ракетні програми не були профінансовані. А с300, як би він добре не працював, має свої недоліки. Перш ніж гавкать в коментах, читайте дефенсе та інші ресурси, які ще в 2021 році говорили про проблеми ппо.
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15.03.2022 08:08 Відповісти
На рівні - це лише зі слів цих самих розробників, а на справді навіть не близько.
Покращити ППО можна було лише підтримуючи у робочому стані існуючі совкові комплекси та закуповуючі нові західні. Сапсан, взагалі до ППО не має жодного відношення - це оперативно-тактичні комплекси земля-земля. С-300 - це суцільний недолік, добре там лише маса БЧ.
Не знаю які дефенси ти читав, але точно нічого у військовій сфері не розумієш.
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15.03.2022 22:12 Відповісти
не треба судити по короткому коменту. Принаймні я був курсантом військової кафедри де вчили комплекс с60 (рпк1н плюс азп57). І хоч те вже давно списане, але принцип роботи ппо я все таки розумію.
Чому згадав про сапсан чи щось подібне? Бо ці ракети дозволяють знищити пускові установки ворога в ідеалі ще до пуску (якщо з нами поділяться даними наші союзники). Чи хоча б ударом на удар у відповідь. Бо пасивний захист типу перехвату ракет над нашим об'єктом не є настільки дієвим.
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15.03.2022 23:59 Відповісти
Погано вчили, раз не зрозуміло, що на розробку ********* ЗРК з нуля (а саме в цій точці відліку перебуває Україна) потрібно десятки років та сотні мільярдів доларів, якщо не мати технологічної допомоги країн Заходу.
В ЗСУ є Точка-У та Вільха, які можуть виконувати те, що міг би Сапсан. Саме перехоплення ракет після запуску у цілі нє дієвим, а знищення ПУ ворогу ще до пуску - це авантюра, з мізерною вірогідністю успіху.
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16.03.2022 07:24 Відповісти
 
 