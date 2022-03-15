США подбають, щоб Україна мала зброю для захисту від РФ та приймуть біженців з розпростертими обіймами, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Штати подбають про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російської агресії.

Про це Байден повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від російського вторгнення. Ми надамо гроші, їжу та підтримку, щоб врятувати життя українців.

Ми вітатимемо українських біженців з розпростертими обіймами", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Байден збирається в Європу, щоб поговорити про Україну - ЗМІ