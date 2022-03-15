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Росія не має переваги в повітрі над Україною, ЗСУ вміло захищають свій простір, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні Сили України вміло захищають свій повітряний простір та не дають російській стороні отримати перевагу в небі.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми продовжуємо вважати, що Росія не має переваги в повітрі над Україною, і що українці вміло захищають свій простір", - наголосив він.
За словами речника Пентагону, українці знаходять способи продовжувати захищати своє небо, а також зберігати власну мобільність та простір для маневру.
Топ коментарі
+51 Палєо Мустьє
показати весь коментар15.03.2022 01:20
+42 Лилия Стацкая
показати весь коментар15.03.2022 01:22
+40 Александр Белянко
показати весь коментар15.03.2022 01:27
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Хороший комент ! Мені подобається.
Хай бояться - я не проти.
Абсолютно. І все більшій к-ті людей це нарешті стає зрозумілим.
Один не видел угрозы все три года,другие считают что кровавые развалины наших городов,это защита от кацапской артилерии и авиации.Мир сошел с ума..
А після весни 2019р. все як відрізало, економіку вбили призначивши якогось хлопя з вулиці прем'єр-міністром, все що він робив це катався по кабміну на самокаті, вже ніхто не пам'ятає як його звали, але економіку зруйнував. Армію почали скорочувати, в першу чергу найбільш бойові підрозділи, найкращих командирів, аеродроми перестали відновлювати, ВПК виконав попередні замовлення і ліг на пуп без нових замовлень, скоротивши робітників до мінімуму. Фінансування дослідних зразків новітньої зброї припинили, танкові заводи стали, ракетні заводи стали, проти заводу що виробляв броньовані катери, кулемети, гранатомети завели карну справу, завод закрили, продукцію на складах арештували, керівництво посадили у СІЗО, доказів провини нема, але люди сидять, не працюють. Бронежилети і кевларові каски не виготовляли, а те що вже відправили у війська все зібрали до купи і згноїли. Підприємство було здається у Ворзелі, все його вже нема.
Як на мене, до 2019р. Україна була краще готова для такої війни, ніж через 3 роки хіханьки хаханьки. І рашисти це розуміли, тому не намагались нападати більш рішуче, а тепер відчули слабкість і можливість вторгнення. Бо коли керівництво України думає лише про те куди подіти "зайві" гроші, на асфальт, чи смартфони для бабусь за дурні гроші, але не на оборону, то це шанс, зруйнувати таку країну.
І з нетерпінням чекаю, коли їх нарешті розіб'ють.
Звичайно, не ті, хто дбайливо встановлював і вибудовува викривлену реальність.
Да, запад вырастил монстра. Но американцы отобьются, если что; французы готовы лечь под путина хоть сейчас; а немцы, похоже, видят в ***** реализацию своих подавленных тайных стремлений. То есть, всех все устраивает, и даже Украина еще за неделю до широкомасштабного нападения витала в облаках. Такова цена за непонимание ситуации и нежелание понимать причинно-следственные связи. Главное, после победы Украины сделать выводы, а не вести себя как наркоман, которого в очередной раз от полиции отмазали, и поэтому можно продолжать в старом стиле.
Почему бы Вам не назвать этого одного конкретного человека ,о котором ВЫ написали правду? Зачем экстраполирвать этот единоличный провтык на всю Украину ?
В Украине и задолго до последней недели было немало людей, которые понимали и ситуацию...и причинно-следственые связи... но ЭТОТ человек, о котором Вы написали - её президент...
Он никого не слушал, и все кроме него были во всём виноваты. Ровно , как и сейчас.
И не совсем честно его теперь отмазывать Украиной - коллективной виной - вина была единоличной... Хотя в Украине не монархия... И, казалось бы, никто был не вправе сказать: Украина - это я.
То, что происходит сейчас - это прививка от политической инфантильности и популизма.
Поэтому я никого не отмазываю, а вот вы пытаетесь именно отмазать эту толпу популистов, и даже в самой постановке вопроса сквозит все тот же невылеченный популизм: "ето дядя виноват, а мы все белые и пушистые, и не хотим нести коллективную ответственность!"
Зеленский не "взялся", а его 73% населения с восторгом наделили этими полномочиями. При том, что Зеленский очевидно никакой не политик, а единственный его талант - физиономией торговать, что сейчас, кстати, используется в правильном направлении. Вагнергейт - одно из ярких следствий передачи "штурвала" кому попало в критической ситуации. И Луч разгромили поэтому же.
Насчет прав решать - история с Пашинским и экспортными Стугнами. У него не было "права решать", а он взял и решил. И тут на форуме некоторые товарищи его ругают, потому что он "не имел никакого официального отношения к Стугнам - как он мог?"
Он дідо в Європу зібрався знову з =партньорами= теревені вести.
Якщо вперше, як хочеш, але давай до лікаря - симптоми запам'ятовуй.
Коле чи стискає, віддає в руку / лопатку і т.д.
Тиск в нормі ?
Якщо не конкретно зуб, а загалом, то може бути від нервів, від стресу.
Ми всі реагуємо по-різному.
Одужуй ! І напиши.
Сьогодні чисто випадково читав в твіттері якісь новини і побачив дружину знайомого з Маріуполя і їхніх двох дітей близнюків,Коротше не виходить дружина на зв'язок з родичами,хоча в коментах там писали,що до лікарні там потрапила жінка з дітьми близнюками,незрозуміло,який стан.Знайомий колись одружився і виїхав в Маріуполь.А дружина якраз звідти.Аж не віриться,що я на таке наткнувся в інтернеті.
Зуби теж важливі, сам знаєш.
З Маріуполем - жах.
Зараз стільки людей в розпачі за своїх рідних, близьких, друзів - повтрачали зв'язок. Теж шукаю.
Ну спасибі. Ваші слова дуже допомагають громити ворога.
кучувето на поставку МИГов в Украину...
Скільки вже будинків житлових розрушено!
В цьому відео від ВВС досить обґрунтовано пояснюються причини https://www.youtube.com/watch?v=KpzUCSdxi7k
Даже самолетов не нужно-поставьте Патриоты! Тем более что это исключительно оборонительное оружие-им невозможно нападать. Американские сцикуны и лицемеры