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Росія не має переваги в повітрі над Україною, ЗСУ вміло захищають свій простір, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія не має переваги в повітрі над Україною, ЗСУ вміло захищають свій простір, - Пентагон

Збройні Сили України вміло захищають свій повітряний простір та не дають російській стороні отримати перевагу в небі.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми продовжуємо вважати, що Росія не має переваги в повітрі над Україною, і що українці вміло захищають свій простір", - наголосив він.

За словами речника Пентагону, українці знаходять способи продовжувати захищати своє небо, а також зберігати власну мобільність та простір для маневру.

Читайте: США подбають, щоб Україна мала зброю для захисту від РФ та приймуть біженців з розпростертими обіймами, - Байден

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+51
Навіть не знаю як можна охарактеризувати без матюків таку позицію одного з "гарантів".
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15.03.2022 01:20
+42
Скольких жертв можно было бы избежать,если бы люди оценивали ситуацию в реальном свете...
Один не видел угрозы все три года,другие считают что кровавые развалины наших городов,это защита от кацапской артилерии и авиации.Мир сошел с ума..
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15.03.2022 01:22
+40
Кирби! Приезжай к нам в Харьков, Киев, Мариуполь, да куда захочешь! Мы тебя поселим в любую многоэтажку на недельку (тебя с радостью примут везде). А потом мы тебя ещё раз выслушаем на эту тему
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15.03.2022 01:27
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Навіть не знаю як можна охарактеризувати без матюків таку позицію одного з "гарантів".
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15.03.2022 01:20 Відповісти
"Комплимент" дающий право "не закрывать небо".
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15.03.2022 01:24 Відповісти
Таке враження, що вони бояться не лише орду, а вже і нас. І що ЗСУ може розчавити орків швидше ніж подіють їх санкції.
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15.03.2022 01:32 Відповісти
Это заявление не для нас с вами, а для собственных граждан и мирового сообщества.
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15.03.2022 01:39 Відповісти
Таке враження, що вони бояться не лише орду, а вже і нас. 👍

Хороший комент ! Мені подобається.
Хай бояться - я не проти.
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15.03.2022 06:48 Відповісти
Тут проблема в тому, що чи плануюється залишити в живих того, кого бояться. Бо схоже нас приносять в жертву заради спокою заходу. І кацапів на нуль помножити і потенційно сильну країну максимально знелюдити та економічно знищити. Може і параноя, але якось так виглядає.
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15.03.2022 08:35 Відповісти
Бо схоже нас приносять в жертву заради спокою заходу. І кацапів на нуль помножити і потенційно сильну країну максимально знелюдити та економічно знищити.

Абсолютно. І все більшій к-ті людей це нарешті стає зрозумілим.
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15.03.2022 08:49 Відповісти
Ось і провокатор намалювався...
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15.03.2022 09:50 Відповісти
Що значить намалювався? Він завше ним був та нікуди і не ховався.
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15.03.2022 10:44 Відповісти
Самое смешное, что он в значительной степени прав: Большинство самолетов противника сбиваются ПЗРК малого радиуса действия. Это о чем говорит? Это говорит о том, что противник не рискует летать на средних высотах. А не рискует он от того, что ПВО и ВВС Украины оказывают ему в этом сильное противодействие.
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15.03.2022 08:26 Відповісти
може як русокораблю хотів їм вказати?
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15.03.2022 08:28 Відповісти
тільки й залишається, що знаходити можливості.
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15.03.2022 01:21 Відповісти
Скольких жертв можно было бы избежать,если бы люди оценивали ситуацию в реальном свете...
Один не видел угрозы все три года,другие считают что кровавые развалины наших городов,это защита от кацапской артилерии и авиации.Мир сошел с ума..
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15.03.2022 01:22 Відповісти
тільки справедливості задля, тей хто розвалюе україньскі міста зараз - теж "гарант".
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15.03.2022 01:29 Відповісти
Геополітичні ігри за рахунок "кого не дуже шкода", а вони у білих рукавичках і не один годований натівський солдат не постраждав.
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15.03.2022 01:44 Відповісти
Певно час на посилення армії було частково втрачено. Але чи були ми краще готові до такої війни на весні 2019? Велике питання...
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15.03.2022 01:51 Відповісти
Військ було більше, командирів які пройшли віпробування війною було більше, економіка була в рості і дуже непоганому, ВПК стабільно отримували гроші на виробництво зброї, на дослідні роботи по виробництву нової зброї, держава заказувала і закупала каски і бронежилети.
А після весни 2019р. все як відрізало, економіку вбили призначивши якогось хлопя з вулиці прем'єр-міністром, все що він робив це катався по кабміну на самокаті, вже ніхто не пам'ятає як його звали, але економіку зруйнував. Армію почали скорочувати, в першу чергу найбільш бойові підрозділи, найкращих командирів, аеродроми перестали відновлювати, ВПК виконав попередні замовлення і ліг на пуп без нових замовлень, скоротивши робітників до мінімуму. Фінансування дослідних зразків новітньої зброї припинили, танкові заводи стали, ракетні заводи стали, проти заводу що виробляв броньовані катери, кулемети, гранатомети завели карну справу, завод закрили, продукцію на складах арештували, керівництво посадили у СІЗО, доказів провини нема, але люди сидять, не працюють. Бронежилети і кевларові каски не виготовляли, а те що вже відправили у війська все зібрали до купи і згноїли. Підприємство було здається у Ворзелі, все його вже нема.
Як на мене, до 2019р. Україна була краще готова для такої війни, ніж через 3 роки хіханьки хаханьки. І рашисти це розуміли, тому не намагались нападати більш рішуче, а тепер відчули слабкість і можливість вторгнення. Бо коли керівництво України думає лише про те куди подіти "зайві" гроші, на асфальт, чи смартфони для бабусь за дурні гроші, але не на оборону, то це шанс, зруйнувати таку країну.
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15.03.2022 02:21 Відповісти
Дуже суб'єктивно як на мене. Про неслабий ріст економіки, броньовані катери...
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15.03.2022 05:38 Відповісти
+++++++
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15.03.2022 08:56 Відповісти
Я довший час пишу про королівство кривих дзеркал.
І з нетерпінням чекаю, коли їх нарешті розіб'ють.

Звичайно, не ті, хто дбайливо встановлював і вибудовува викривлену реальність.
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15.03.2022 06:51 Відповісти
ваін зійшов з розуму ще 2008 коли рашисти напали на Грузію, вдруге...
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15.03.2022 08:29 Відповісти
Самолёты дать ссыкотно?
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15.03.2022 01:22 Відповісти
Конечно им ссыкотно. Вдруг мы разгонимся и погоним кацапов за Урал
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15.03.2022 01:26 Відповісти
Є і таке враження. Вони наче не хочуть щоб ми розчавили кацапстан і залишились сильними хочь з якимись незруйнованими містами та з населенням.
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15.03.2022 01:35 Відповісти
Кто нибудь, покажите им фото разбомбленных в хлам городов, а то они там походу не в курсе
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15.03.2022 01:23 Відповісти
Знов мердючі співи петягону
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15.03.2022 01:23 Відповісти
Такое ощущение что на нас ставят опыты, сможем ли мы продержаться без оружия.
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15.03.2022 01:23 Відповісти
Нам потрібні ракети,щоб здійснилась мрія багатьох: " Москва - воздушная тревога" От тоді точно переваги не буде в повітрі.
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15.03.2022 01:23 Відповісти
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15.03.2022 01:24 Відповісти
Кирби! Приезжай к нам в Харьков, Киев, Мариуполь, да куда захочешь! Мы тебя поселим в любую многоэтажку на недельку (тебя с радостью примут везде). А потом мы тебя ещё раз выслушаем на эту тему
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15.03.2022 01:27 Відповісти
Нужно сфотографировать 2000 жертв Мариуполя убитых росийскими авиабомбами и *поблагодарить* от их имени *доброжелателей* которые отказали нам в ПВО и истребителях
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15.03.2022 01:29 Відповісти
Ну просить все-равно нужно. В том, что Украина не вооружалась, конечно мы виноваты. Но Запад виновен в том, что вырастил монстра. Если бы вы начали мокшан садить на ягель еще за Чечню, дальнейших трагических событий бы просто не было. Отсидело бы ***** один срок и ушло бы из-за обнищания населения.
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15.03.2022 02:59 Відповісти
Просить конечно нужно, и именно сейчас, пока все западные политики находятся в некотором охренении от произошедшего и сами ищут ответ на вопрос "что делать?" Пройдет месяц, и западный обыватель начнет "уставать ат вайны" и требовать былого комфорта. Так что окно возможностей открыто именно сейчас, и надо и на западных жать, и своих гнид к ногтю.
Да, запад вырастил монстра. Но американцы отобьются, если что; французы готовы лечь под путина хоть сейчас; а немцы, похоже, видят в ***** реализацию своих подавленных тайных стремлений. То есть, всех все устраивает, и даже Украина еще за неделю до широкомасштабного нападения витала в облаках. Такова цена за непонимание ситуации и нежелание понимать причинно-следственные связи. Главное, после победы Украины сделать выводы, а не вести себя как наркоман, которого в очередной раз от полиции отмазали, и поэтому можно продолжать в старом стиле.
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15.03.2022 03:16 Відповісти
100%
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15.03.2022 03:22 Відповісти
"...еще за неделю до широкомасштабного нападения витала в облаках. Такова цена за непонимание ситуации и нежелание понимать причинно-следственные связи. "

Почему бы Вам не назвать этого одного конкретного человека ,о котором ВЫ написали правду? Зачем экстраполирвать этот единоличный провтык на всю Украину ?

В Украине и задолго до последней недели было немало людей, которые понимали и ситуацию...и причинно-следственые связи... но ЭТОТ человек, о котором Вы написали - её президент...
Он никого не слушал, и все кроме него были во всём виноваты. Ровно , как и сейчас.
И не совсем честно его теперь отмазывать Украиной - коллективной виной - вина была единоличной... Хотя в Украине не монархия... И, казалось бы, никто был не вправе сказать: Украина - это я.
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15.03.2022 09:34 Відповісти
Потому, что вы пытаетесь сделать вид, что есть один виноватый, а все остальные типа все делали правильно, и все понимали. Это не так. То, чем занимался "один конкретный человек", находило широчайшую поддержку в Украине, попытки более здравомыслящих людей указать на надвигающуюся опасность встречались высокомерным хихиканьем "да-да, слышали-слышали, а то путен нападет, липецкий барыга, свинарчуки, абырвалг". На политшоу Портников безуспешно пытался объяснять, чем надо заниматься именно сейчас и почему, а основная масса гостей была озабочена разборками между собой и попытками "заработать очки", вместо того, чтобы сконцентрироваться на отражении опасности.
То, что происходит сейчас - это прививка от политической инфантильности и популизма.
Поэтому я никого не отмазываю, а вот вы пытаетесь именно отмазать эту толпу популистов, и даже в самой постановке вопроса сквозит все тот же невылеченный популизм: "ето дядя виноват, а мы все белые и пушистые, и не хотим нести коллективную ответственность!"
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15.03.2022 11:30 Відповісти
Я ничего не пытаюсь..не надо тут бритвой Окаам ы риазмахивать и употреблять додуманнрые ВАми определения и формсулировки, которых я не писал.....Он сам так построил власть, что всё взял на себя... Он сдела это сам - я ему не помогал...и при такой контрукции , остальные не "белые и пушистые" , а лишенные права решать и влиять... ПОтому что когда генерал разведки приходит перед рещающей стадией операции - он его не принимает.А решает окончание операции сам...Вам нгапомнить - о какой операции идёт речь. Вагнергейт она называлась... И таких примеров - система власти. Так что взялся - ходи... Вот он и ходит... А сегодня разгромили производствкенные мощности КБ Луч ...вы понимаете , что это значит ?
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15.03.2022 11:54 Відповісти
Вот ваша формулировка: "Зачем экстраполирвать этот единоличный провтык на всю Украину ?" Даже жирным шрифтом выделена в вашем посте. Это и называется - во всем виноват Зеленский, а мы все белые и пушистые, у нас Зеленский все права отнял, а мы сидим на жопе ровно и глазами лупаем.
Зеленский не "взялся", а его 73% населения с восторгом наделили этими полномочиями. При том, что Зеленский очевидно никакой не политик, а единственный его талант - физиономией торговать, что сейчас, кстати, используется в правильном направлении. Вагнергейт - одно из ярких следствий передачи "штурвала" кому попало в критической ситуации. И Луч разгромили поэтому же.
Насчет прав решать - история с Пашинским и экспортными Стугнами. У него не было "права решать", а он взял и решил. И тут на форуме некоторые товарищи его ругают, потому что он "не имел никакого официального отношения к Стугнам - как он мог?"
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15.03.2022 15:02 Відповісти
Анрюша ! Вы пенсионер ? У меня много дел помимо эпистоляции с тусовщиками форума. Я написал как думалю Вы написали , как думали.. Люди прочитали. Следите за лайками...Сорри , при всём уважении, я Вам не ликбез... Ну а Вы мне - не Мери Поппинс... Все экзаимены я уже сдал и в наставники Вас не приглашаю... бест регардс
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15.03.2022 15:10 Відповісти
Парад в мацквi:
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15.03.2022 01:30 Відповісти
Дайте ще озброєння,щоб Україна мала переваги,а не грайте роль дурнів.А то Туреччина надала ударні наступальні безпілотники і ніхто на неї атомні бомби,не скидує.
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15.03.2022 01:30 Відповісти
Привіт, як ти ?

Он дідо в Європу зібрався знову з =партньорами= теревені вести.
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15.03.2022 06:55 Відповісти
Привіт! Щось захворів.Серце розболілося і зуби.
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15.03.2022 07:01 Відповісти
А до цього серце боліло ? Звичний ? Чи це вперше ?
Якщо вперше, як хочеш, але давай до лікаря - симптоми запам'ятовуй.
Коле чи стискає, віддає в руку / лопатку і т.д.
Тиск в нормі ?

Якщо не конкретно зуб, а загалом, то може бути від нервів, від стресу.

Ми всі реагуємо по-різному.

Одужуй ! І напиши.
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15.03.2022 07:08 Відповісти
Vedana В мене завжди проблеми з серцем,я і з армії був комісовувався.Хоча До лікарів з серцем не збираюся.Аз зубами потрібно йти вирішувати,але пізніше піду.Звісно нерви зараз не дуже.

Сьогодні чисто випадково читав в твіттері якісь новини і побачив дружину знайомого з Маріуполя і їхніх двох дітей близнюків,Коротше не виходить дружина на зв'язок з родичами,хоча в коментах там писали,що до лікарні там потрапила жінка з дітьми близнюками,незрозуміло,який стан.Знайомий колись одружився і виїхав в Маріуполь.А дружина якраз звідти.Аж не віриться,що я на таке наткнувся в інтернеті.
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15.03.2022 07:45 Відповісти
Зрозуміло. Але тоді для серця щось бери. Треба. Щоб зняти біль.
Зуби теж важливі, сам знаєш.

З Маріуполем - жах.
Зараз стільки людей в розпачі за своїх рідних, близьких, друзів - повтрачали зв'язок. Теж шукаю.
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15.03.2022 08:37 Відповісти
Як там тобі у Канаді не холодно по бомбосховищам сидіти? Бімби поряд не падають? Не лякають тебе? Як там твій рудий з партньором ****** теревені веде чи тільки цьомає ***** у тил?
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15.03.2022 09:04 Відповісти
"Ми продовжуємо вважати, що Росія не має переваги в повітрі над Україною, і що українці вміло захищають свій простір".

Ну спасибі. Ваші слова дуже допомагають громити ворога.
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15.03.2022 01:31 Відповісти
Оружие давайте и ПВО. Мы скажем спасибо
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15.03.2022 01:55 Відповісти
И ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ !)
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15.03.2022 03:14 Відповісти
Не знаю правда или нет, но видел новость (телега, УНИАН), что Байден лично наклал кучу вето на поставку МИГов в Украину...
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15.03.2022 04:00 Відповісти
знову у кцапів стирили града https://twitter.com/i/status/1503617716724371458
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15.03.2022 08:48 Відповісти
Вашінгтон пост писав.
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15.03.2022 09:04 Відповісти
ДБР клістони ще раз вилучати планує ? За першим разом українську ППО не знищили .
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15.03.2022 03:41 Відповісти
Та ти шо? Серйозно? Приїжджай в Харків.
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15.03.2022 03:58 Відповісти
Це отмазка, щоб літаки не давати.
Скільки вже будинків житлових розрушено!
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15.03.2022 05:22 Відповісти
Це не так, перевага кацапні є, але вона не суцільна.
В цьому відео від ВВС досить обґрунтовано пояснюються причини https://www.youtube.com/watch?v=KpzUCSdxi7k
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15.03.2022 06:28 Відповісти
Вас все просят о закрытии неба над Украиной что вы тяните кота за яйца. Дайте средства нам для этого если сами боитесь
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15.03.2022 08:34 Відповісти
Це вони так взбзднули, щоб не давати нам (навіть б-ушні МІГи!) літаки. ЩОб, боронь, Боже! не розлютити московського царя.
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15.03.2022 08:35 Відповісти
Насправді має перевагу. Завдяки величезній кількості літаків та льотного м*яса. При рівних умовах наші "привиди" приземлили б їх ще за перший тиждень війни.
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15.03.2022 08:36 Відповісти
Дядьку Сем, при всій повазі, але скидай будь-ласка оберти у поворотах...
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15.03.2022 08:42 Відповісти
Якщо скинути по десятку ракет на москву,ростов, по1 ракеті на кожний корабель в криму,по 20 ракет на кожний обласний центр росіянців-то війна взагалі закінчиться за один день!Але,але-тоді український народ залишиться без підтримки світу....а такккккк світ спостерігає як цинічно знищує Україну росія...
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15.03.2022 08:50 Відповісти
зама комбата кацапов вам
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15.03.2022 09:16 Відповісти
200 вылетов авиации РФ против 10 наших - это нет преимущества ? Лишь бы не давать самолёты...
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15.03.2022 09:20 Відповісти
Привет Пентагону из Мариуполя.
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15.03.2022 09:21 Відповісти
Сливают нас союзнички. Собственно так бьІло всегда. Разве не имеют право Польша, РумьІния или Словакия, разместить на самой границе свои ПВО, и сбивать все подряд что летит в ихнем направлении? Ведь Яворов 20 км от Польши. Таким образом могли бьІ прикрьІть хотя бьІ западную часть УкраиньІ, где уже сотни тьІсяч беженцев.
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15.03.2022 10:16 Відповісти
Какие ***** проблемы поставить Пэтриоты и обслуживающему персоналу дать укргражданство и тогда граждане США не воюют против Рашки-все как хотят американцы. а Патриоты-они и самолеты сбивают и баллистические и тем более крылатые ракеты.
Даже самолетов не нужно-поставьте Патриоты! Тем более что это исключительно оборонительное оружие-им невозможно нападать. Американские сцикуны и лицемеры
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15.03.2022 10:29 Відповісти
Это ******* чтобы небо не закрывать.
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15.03.2022 11:03 Відповісти
Это не *******, хотя они действительно не хотят прямого столкновения НАТО-РоZZия. Вы перемололи их авиацию, они уже воббт старым дерьмом. С подвозом у них тоже жопа. По беларуси им активно мешают возить неравнодушные граждане. По топливке тоже жопа - бел заводы на гране остановки. По этому, надейтесь на себя и на неравнодушных. Ну и эти помогают потиху. Вы сможете - мы все верим в вас.
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15.03.2022 11:11 Відповісти
Врут сволочи, чтобы серьезную помощь не оказывать. У ***** мощное лобби в США, пол Конгресса подкуплены, отсюда и вся эта херотень. Надо американцам снова маккартизм вводить, охоту на ведьм. Вычистить все структуры и всех путиноидов нахер обратно в рашку.
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15.03.2022 11:18 Відповісти
Может он боится, что если дать украинцам сотню б/у МИГов, то ВСУ составят угозу для НАТО?
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15.03.2022 11:22 Відповісти
 
 