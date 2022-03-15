ЗСУ використовують трофейну техніку РФ для захисту України. Окупанти у страшному сні такого не могли побачити, - Зеленський
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Збройні Сили України використовують покинуту техніку військ РФ для захисту своєї держави.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони тікають з поля бою, кидають техніку. Ми беремо трофеї і використовуємо їх для захисту України. Російські війська на сьогодні фактично один з постачальників техніки для нашої армії. Вони у страшному сні не могли такого побачити", - сказав президент.
Також Зеленський звернувся до російських військових, які вже зайшли на українську землю та до тих, яких тільки збираються відправити на війну з Україною.
"Російські строковики, послухайте мене уважно. В України ви нічого не заберете. Ви будете забирати життя, але й ваше також заберуть. Заради чого вам гинути і навіщо? Я знаю, що ви хочете вижити. Ми чуємо в перехопленнях ваших розмов, що ви насправді думаєте щодо цієї війни, цієї ганьби та про свою державу", - зазначив Зеленський.
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Але КВ хоч і були супер броньовані але дуже прожерливі, їх поплавили на метал, а от для Т-34 яких німці підібрали багато, навіть в Харкові зробили відновлювальний цех, де ремонтували і модернізували. Зараз рашистські прапагандони ********** робити постери до дня побєдобєсія, і діда на на дрючку з німецьких фото, де німці в пілотках в незрозумілій для багатьох формі, охайній і по розміру підібраній формі стоять усміхнені біля Т-34, але вже німецького трофейного.