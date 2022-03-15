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ЗСУ використовують трофейну техніку РФ для захисту України. Окупанти у страшному сні такого не могли побачити, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ використовують трофейну техніку РФ для захисту України. Окупанти у страшному сні такого не могли побачити, - Зеленський

Збройні Сили України використовують покинуту техніку військ РФ для захисту своєї держави.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони тікають з поля бою, кидають техніку. Ми беремо трофеї і використовуємо їх для захисту України. Російські війська на сьогодні фактично один з постачальників техніки для нашої армії. Вони у страшному сні не могли такого побачити", - сказав президент.

Також Зеленський звернувся до російських військових, які вже зайшли на українську землю та до тих, яких тільки збираються відправити на війну з Україною.

"Російські строковики, послухайте мене уважно. В України ви нічого не заберете. Ви будете забирати життя, але й ваше також заберуть. Заради чого вам гинути і навіщо? Я знаю, що ви хочете вижити. Ми чуємо в перехопленнях ваших розмов, що ви насправді думаєте щодо цієї війни, цієї ганьби та про свою державу", - зазначив Зеленський.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Орки,велике прохання до вас,не паліть свою техніку,нам на ній ще до вас додому навідатися потрібно!
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15.03.2022 01:34 Відповісти
І досить тирити ЗІП з Торів при втечі!
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15.03.2022 01:36 Відповісти
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15.03.2022 01:38 Відповісти
Саме так Червона Армія стягувалась на кордон з гітлерівської Германії у 1941р. свої ударні сили, але німці не стали чекати коли сталін збере всіх і піде у наступ, вдарили першими, багато тоді совок покинув своєї новенької техніки, коли драпали аж за Волгу по 50 км за добу з Румунії, Бреста і Львова. А німчура ще довго воювала проти совка його ж зброєю, катаючись вже замість старих чеських танкеток на совкових танках КВ та Т-34.
Але КВ хоч і були супер броньовані але дуже прожерливі, їх поплавили на метал, а от для Т-34 яких німці підібрали багато, навіть в Харкові зробили відновлювальний цех, де ремонтували і модернізували. Зараз рашистські прапагандони ********** робити постери до дня побєдобєсія, і діда на на дрючку з німецьких фото, де німці в пілотках в незрозумілій для багатьох формі, охайній і по розміру підібраній формі стоять усміхнені біля Т-34, але вже німецького трофейного.
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15.03.2022 01:52 Відповісти
Краще було би пишатися своєю технікою... Зробили б свої ракети - не розстріляв би московський крейсер о. Зміїний, не запускали би безкарно ракети з моря по наших містах і аеродромах, не шастали би десантні кораблі в морі біля Одеси, Чорноморська, Маріуполя.
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15.03.2022 08:28 Відповісти
Тому і використовують тому що ти дебіл для армії нічого не закупив.
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15.03.2022 10:32 Відповісти
А це ВІН був зобов"язаний ЗАКУПЛЯТЬ? Я думав - це завдання держави а не волонтерів - у першу чергу! Три роки закопували гроші у асфальт - замість того щоб розвивать свою оборонну промисловість! А зараз він повинен щось "закуповувать"?!
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23.05.2022 09:21 Відповісти
 
 