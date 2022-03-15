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ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти РФ. Впевнений, що він не останній, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти РФ. Впевнений, що він не останній, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з міжнародними партнерами над новими санкціями проти РФ.

Про це він заявив під час відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

"Євросоюз затвердив четвертий санкційний пакет проти Росії. Я впевнений, що не останній. Ми працюємо з партнерами щодо нових обмежень, які будуть застосовані проти російської держави", - сказав президент.

Також Зеленський заявив про неминучість покарання тих, хто розпочав військову агресію проти України.

"Кожен, хто відповідає за війну. Кожен, хто відповідає за руйнування демократії. Кожен, хто відповідає за репресії проти людей. Кожен отримає відповідь. Відповідь від світу. І це тільки початок. Відповідальність за військові злочини російських військових неминуча", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Металургія рашки прощавай) китайці тепер мають де руду за копійки купувати для своїх заводів, словом мінус 150-200 тис. робочих місць за рік-два.
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15.03.2022 02:11
+4
Да, это по сути только начало. И объем экономических санкций еще далеко не 100%. При введении санкций на полную катушку в России через 4 месяца начнется голод.
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15.03.2022 02:21
+3
На ринку алюмінія кацапи були першими... Бай-бай. Без канадьского обладнання видобування дуже швидко відкатиться взад....
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15.03.2022 02:26
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Дивно, що знову мантру про закрите небо не почав))
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15.03.2022 02:09 Відповісти
Металургія рашки прощавай) китайці тепер мають де руду за копійки купувати для своїх заводів, словом мінус 150-200 тис. робочих місць за рік-два.
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15.03.2022 02:11 Відповісти
На ринку алюмінія кацапи були першими... Бай-бай. Без канадьского обладнання видобування дуже швидко відкатиться взад....
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15.03.2022 02:26 Відповісти
Так, але основна частина металургів зайнята в чорній металургії, а це мало того що давно дуже тісний ринок, так кацапи умудрилися основного і єдиного клієнта простати. А це самі заводи, коксохіми і пов'язане з цим машинобудування. Вони хотіли добити нашу металургію, а тепер добили свою, після війни Ахметка подякує їм за щедрість.
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15.03.2022 02:31 Відповісти
До речі німці реально радувати почали на днях. Закуповують F-35, повиключали камер на автобанах типу щоб ніхто не відслідковував конвої зі зброєю яка йде в Україну. Є правда одне "але", знаючи німців то конвої зі зброєю за дивним збігом обставин можуть приїхати не в Гостомель а Гомель.
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15.03.2022 02:19 Відповісти
Та ні,поляки не допустят! Там один кордон Брест.
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15.03.2022 04:00 Відповісти
новина гарна в тому плані, шо 4й пакет затвержений.
і так - буде 5й і 6й і далі, як буде потреба.
ти тут до чого, незрозуміло.
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15.03.2022 02:19 Відповісти
Да, это по сути только начало. И объем экономических санкций еще далеко не 100%. При введении санкций на полную катушку в России через 4 месяца начнется голод.
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15.03.2022 02:21 Відповісти
А це реально, пам"ятаємо "ніжки Буша" і як допомагав весь світ расеянцам не здохнути. Прикормили змію на свою голову.
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15.03.2022 02:58 Відповісти
А тепер от *** вушки будуть їсти!
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15.03.2022 04:02 Відповісти
 
 