Зеленський подякував редакторці російського каналу за заклик зупинити війну: "Боріться, не втратьте свій шанс"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський подякував редакторці "Першого каналу" за те, що вона вийшла в прямий ефір з антивоєнним плакатом.
Про це президент заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду. Тим, хто бореться з дезінформацією та розповідає правду. Розповідає реальні факти своїм друзям, близьким та рідним. Та особисто тій дівчині, яка увійшла в студію "Першого каналу" з плакатом проти війни.
Тим, хто не боїться протестувати. Поки що ваша країна не закрилась остаточно від усього світу, перетворившись в дуже велику Північну Корею. Ви маєте боротися, не втратити і свій шанс", - наголосив президент.
Нагадаємо співробітниця "Першого телеканалу", редакторка Марія Овсяннікова вийшла у прямий ефір з антивоєнним плакатом.
Будь ласка, зачекайте...
Мо просто холодильник перемагає телевізор.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
Кацап бреше завжди. Якщо не бреше-здох
Впрочем, там в Залесье обитает нация без совести. Как известно, их поддержка военных действий против Украины в подавляющем большинстве населения - вполне осознанная. Они и сами 100 лет знают, что в телевизоре врут, но идея ненавидеть и идти войной на украинцев им нравится, и они сами часто врут, что это не так.
🤦♂️🤦♀️🎪🤡🤹Увечері 14 березня опозиційні російські канали розповсюдили відео про дівчину, яка вийшла з плакатом під час ефіру Катерини Андрєєвої на "Паслєднєм канале" РФ. Чесно, ми навіть трохи здивувалися, а коли здивування пройшло, почали робити те, що робимо найкраще: розбивати інформаційні спецоперації РФСР.
🔮 Як професійні медійники, в 13 пунктах пояснюємо, чому це загалом погана новина і черговий акт гібридної війни РФ проти України.
1. Це сценарна робота.
2. Співвласником "Паслєднєва канала" є Костянтин Ернст, який хоче уникнути відповідальності перед світом за пропаганду.
3. Запис з'явився на ресурсах похресниці Путіна Ксенії Собчак та у колишнього російського олігарха Михайла Ходорковського.
4. Одразу з'явилися записи телеефіру, які начебто знімали глядачі. Ви часто знімаєте телевізор на відео, особливо звичайні вечірні новини? Тобто, на її появу чекали.
5. Також миттєво (хоча начебто це було записано заздалегідь) на ресурсах Собчак з'явився запис її каяття. Звідки його отримала Собчак? Де це відео лежало до виходу?
6. Промова дівчини охоплює забагато проблем: "за все хороше, проти всього поганого". Тут вам і мітинги за Навального, і батько-укрАїнець - усе за методичками, в яких впізнається ще почерк Суркова.
7. Контент створено професійно, так, щоб викликати емоції, це одна з перших ознак підготовки до вкидання в інфопростір.
8. Дівчина з плакатом одразу стала топом в іноземних сегментах Twitter. Зазвичай таке планується заздалегідь.
9. Тобто, поки в Україні продовжують гинути люди, в світі шириться класичний наратив, який розповсюджують російські ліберали: що дівчина, яка отримує звичайне адміністративне покарання, більша жертва, ніж люди, які знаходяться під обстрілами в українських містах. Ми вже таке чули не раз, але світ лише щойно лише зрозумів, як Путін створив "республіки" в ОРДЛО.
10. Це ще одна спроба російських опозиціонерів розхитати владу в РФ. Зараз нам це вигідно, та спитайте Навального, чий Крим.
11. Фактично, ця історія, що позиціонується як спроба достукатися до росіян, має повністю протилежну мету. Фокус з українських реалій зсувається на фантастичний світ "Паслєднєва канала". Росте популярність РФ. Російська пропаганда перетворюється на жертв режиму.
12. Наскільки ви впевнені, що новини в РФ йдуть в прямому ефірі?
13. Та все одно це медійна перемога України. По-перше, навіть пропагандист Ернст зрозумів, що Путін скінчився. По-друге, дав можливість побачити ще один бік пропаганди. А знання - це завжди корисно.
Пророк.
(с)