Зеленський подякував редакторці російського каналу за заклик зупинити війну: "Боріться, не втратьте свій шанс"

Президент Володимир Зеленський подякував редакторці "Першого каналу" за те, що вона вийшла в прямий ефір з антивоєнним плакатом.

Про це президент заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду. Тим, хто бореться з дезінформацією та розповідає правду. Розповідає реальні факти своїм друзям, близьким та рідним. Та особисто тій дівчині, яка увійшла в студію "Першого каналу" з плакатом проти війни.

Тим, хто не боїться протестувати. Поки що ваша країна не закрилась остаточно від усього світу, перетворившись в дуже велику Північну Корею. Ви маєте боротися, не втратити і свій шанс", - наголосив президент.

Нагадаємо співробітниця "Першого телеканалу", редакторка Марія Овсяннікова вийшла у прямий ефір з антивоєнним плакатом.

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