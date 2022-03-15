За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну проти України, - генерал армії США Ходжес
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Генерал США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес вважає, що приблизно за десять днів у Росії вичерпаються можливості атакувати Україну, за умови, що Захід не лише не продовжить, а й прискорить свою підтримку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC.
"У них немає трьох речей: у них немає часу, людської сили, і я думаю, що у них немає і боєзапасу. Приблизно за 10 днів, і це моя оцінка, якщо припустити, що ми, Захід, не тільки продовжуватимемо, але й продовжуватимемо, але й прискоримо постачання всього, чого потребують українці, щоб знищити російську артилерію, ракетні установки та пускові установки крилатих ракет – якщо припустити, що ми це зробимо, я думаю, що через наступні 10 днів Росія досягне своєї кульмінації, що означає, що вони не зможуть продовжувати атаки", - пояснив генерал.
Ходжес назвав ситуацію, що склалася у війні "гонкою".
"Це гонка... Україна може пережити росіян, якщо ми зможемо прискорити і розширити постачання необхідної зброї. У росіян закінчуються сили, боєприпаси і час. Зараз саме час тримати ногу на газу", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Російські окупанти вигадали новий спосіб, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.
Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах мешканців населених пунктів повідомлення з проханням проінформувати про стан справ, повідомили у Центрі протидії дезінформації.
"Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото!)", - ідеться у повідомленні.
Уже не вперше влада просить не повідомляти про точні місця вибуху та не поширювати фото та відео очевидців.
"В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!", - додали у відомстві.
https://www.youtube.com/watch?v=UX6EGrbX_IQ
це не армія - це пів куска лайна.
ще трохи, хлопці, і це гомновійско буде клепати з України на руках,
бо ніг вже не буде...
і голожопі ваньки в землю ляжуть - головне їх мати, ленти і стволи...
а і тут вже допомога і наращувати - саме за це генерал і казав.
вас шо спецом довбней під цю новину кинули?
Головне побільше зброї,байрактарів,джавелінів,стінгерів,та інших девайсів!
- повбивав би!
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
"Армия в поле достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабжать, ни отводить, а моральный дух испарится", -- считает он. По его словам, поражение России "сделает возможным "новое рождение свободы" и выведет нас из задумчивости по поводу упадка мировой демократии".
"Дух 1989 года будет жить, благодаря кучке храбрых украинцев", - убежден политолог.
Украина должна победить РФ без вмешательства НАТО
Он также уверен, что дипломатическим путем выйти из войны не удастся, поскольку "нет никакого мыслимого компромисса, который был бы приемлем как для России, так и для Украины, учитывая потери, которые они понесли на данный момент".
дуже сподіваюсь розумні голови в Пентагоні це розуміють.
але іноді, коли йому треба, веслом все це підгоняе, а ворогів міняе так за секунду...
бачив і спілкувався з багатьма китайцями - геть вертляві, ні слова правди.
https://www.facebook.com/vitaliy.sobolevskiy/videos/549966326552990