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За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну проти України, - генерал армії США Ходжес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну проти України, - генерал армії США Ходжес

Генерал США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес вважає, що приблизно за десять днів у Росії вичерпаються можливості атакувати Україну, за умови, що Захід не лише не продовжить, а й прискорить свою підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC.

"У них немає трьох речей: у них немає часу, людської сили, і я думаю, що у них немає і боєзапасу. Приблизно за 10 днів, і це моя оцінка, якщо припустити, що ми, Захід, не тільки продовжуватимемо, але й продовжуватимемо, але й прискоримо постачання всього, чого потребують українці, щоб знищити російську артилерію, ракетні установки та пускові установки крилатих ракет – якщо припустити, що ми це зробимо, я думаю, що через наступні 10 днів Росія досягне своєї кульмінації, що означає, що вони не зможуть продовжувати атаки", - пояснив генерал.

Ходжес назвав ситуацію, що склалася у війні "гонкою".

"Це гонка... Україна може пережити росіян, якщо ми зможемо прискорити і розширити постачання необхідної зброї. У росіян закінчуються сили, боєприпаси і час. Зараз саме час тримати ногу на газу", - додав він.

Також читайте: "Мій прогноз - Київ вже ніколи не впаде!", - генерал армії США Ходжес

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
згоден шановним генералом, в ним нема резервів, їхні, прости Боже, спецназівці, україньским мисливцям в полон здаються і тирять курей..
це не армія - це пів куска лайна.
ще трохи, хлопці, і це гомновійско буде клепати з України на руках,
бо ніг вже не буде...
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15.03.2022 03:09
+23
Нам нужно просто ПРОДОЛЖАТЬ стрелять.
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15.03.2022 04:12
+22
УВАГА!

Російські окупанти вигадали новий спосіб, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.
Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах мешканців населених пунктів повідомлення з проханням проінформувати про стан справ, повідомили у Центрі протидії дезінформації.
"Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото!)", - ідеться у повідомленні.



Уже не вперше влада просить не повідомляти про точні місця вибуху та не поширювати фото та відео очевидців.
"В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!", - додали у відомстві.
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15.03.2022 02:55
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УВАГА!

Російські окупанти вигадали новий спосіб, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.
Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах мешканців населених пунктів повідомлення з проханням проінформувати про стан справ, повідомили у Центрі протидії дезінформації.
"Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото!)", - ідеться у повідомленні.



Уже не вперше влада просить не повідомляти про точні місця вибуху та не поширювати фото та відео очевидців.
"В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!", - додали у відомстві.
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15.03.2022 02:55 Відповісти
Снаряд вопал в кремль. Срочная євакуация головы ленина.
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15.03.2022 04:05 Відповісти
Станіслав може спати спокійно.
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15.03.2022 04:09 Відповісти
Станіслав звучить краще.
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15.03.2022 04:13 Відповісти
я здається тут бачив на форумі цю наталю ривак...і ше на ютюбі під коментами
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15.03.2022 05:39 Відповісти
10 днів....А всі бачили що вони за 10 днів з нашого Маріуполя зробили, з Харькова,уроди мокшанські.
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15.03.2022 03:02 Відповісти
"Кєша, шміру давай!" (с) Брати Гадюкіни
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15.03.2022 03:05 Відповісти
Пуйла раком.
https://www.youtube.com/watch?v=UX6EGrbX_IQ
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15.03.2022 04:11 Відповісти
США не беруть участь у головній та визначальній війні 21 ст. Так тут всім і кажу. Але зрозуміють років через 10. Переоцінюють себе і недооцінюють Україну.
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15.03.2022 03:08 Відповісти
згоден шановним генералом, в ним нема резервів, їхні, прости Боже, спецназівці, україньским мисливцям в полон здаються і тирять курей..
це не армія - це пів куска лайна.
ще трохи, хлопці, і це гомновійско буде клепати з України на руках,
бо ніг вже не буде...
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15.03.2022 03:09 Відповісти
"Зараз саме час тримати ногу на газу" !
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15.03.2022 03:17 Відповісти
Генерал так і не пойняв, шо кацапи (тобто совок) може вести війну без ресурсів, закидуючи своїх ваньок голих і босих кілька років підряд.
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15.03.2022 03:26 Відповісти
Не прокатит, от мобилизации теперь свинопсы прятаться будут. Так что не так просто их набрать будет. Они думали, что тут все с деревянными автоматами и будет победный ход, но что то пошло не так
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15.03.2022 03:29 Відповісти
Думали їх тут зустрінуть з хлібом і сіллю, "пєснямі і пляскамі" і букетами. Но ці кінчені орки дуже сильно прорахувались.
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15.03.2022 08:59 Відповісти
лента за лентою і перегріті стволи міняйте і все буде добре,
і голожопі ваньки в землю ляжуть - головне їх мати, ленти і стволи...
а і тут вже допомога і наращувати - саме за це генерал і казав.
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15.03.2022 03:43 Відповісти
Взагалі то стрічка за стрічкою, а не "лента за лентою". Щось не так з гугл перекладачем?
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15.03.2022 09:54 Відповісти
стрічка за стрічкою?
вас шо спецом довбней під цю новину кинули?
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15.03.2022 10:05 Відповісти
" Лента за лентою набої подавай , вкраїнський повстанче в бою не відступай ." Слід знати такі пісні.
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15.03.2022 10:37 Відповісти
Ну так убивать беззащитных ванюшек легко и просто. А обстрелы могут прекратиться. Мясом же не будешь стрелять по городам, там боеприпасы нужны ж.
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15.03.2022 09:03 Відповісти
бомбити ще довго можуть, цих бомб ще з совка там незлічити
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15.03.2022 10:59 Відповісти
Потрібно добити орків.
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15.03.2022 03:45 Відповісти
Слова генерала вірні.Ми своїми руками придушимо цю ка цапську нечисть!
Головне побільше зброї,байрактарів,джавелінів,стінгерів,та інших девайсів!
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15.03.2022 03:48 Відповісти
Надо просто понимать, что американский отставной генерал просто делится своим экспертным мнением. Мнение хорошее, привлекательное, но есть нюанс. Наши западные коллеги никак не могут допустить мысль, что высшее руководство России не смотрит в бюджет и может продолжать воевать в Украине очень долго, закидывая руснявыми тушками поля своих операций. И что запросто оставит весь народ своей страны без штанов, но с медалями "за крым", "за донбасс"...
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15.03.2022 03:56 Відповісти
- микола, ну ти чув таке? ці падли на наш борщ кажуть борстч?
- повбивав би!
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15.03.2022 03:59 Відповісти
щі...
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15.03.2022 06:32 Відповісти
Нам нужно просто ПРОДОЛЖАТЬ стрелять.
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15.03.2022 04:12 Відповісти
Вважає? Ти вважав. 10 днів тому. **** дрімлива.
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15.03.2022 04:33 Відповісти
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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15.03.2022 04:37 Відповісти
кацапня розбудила Україну - після всього шо вони наробили? - тільки стрілять.
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15.03.2022 04:39 Відповісти
"Россия идет к полному поражению в Украине. Российское планирование было некомпетентным, основанным на ошибочном предположении, что украинцы благосклонны к России и что их армия рухнет сразу после вторжения", - считает Фукуяма. в разведке РФ были настолько уверены в скорой победе, что "российские солдаты, очевидно, везли с собой парадную форму", а не дополнительные боеприпасы и пайки.но получился полный провал за которым последует полный крах России как государства. Футуролог считает, что крах армии РФ "может быть внезапным и катастрофическим".

"Армия в поле достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабжать, ни отводить, а моральный дух испарится", -- считает он. По его словам, поражение России "сделает возможным "новое рождение свободы" и выведет нас из задумчивости по поводу упадка мировой демократии".

"Дух 1989 года будет жить, благодаря кучке храбрых украинцев", - убежден политолог.

Украина должна победить РФ без вмешательства НАТО

Он также уверен, что дипломатическим путем выйти из войны не удастся, поскольку "нет никакого мыслимого компромисса, который был бы приемлем как для России, так и для Украины, учитывая потери, которые они понесли на данный момент".
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15.03.2022 04:44 Відповісти
Китай, Німетчіна, Франція, Ізраїль - потенціальні союзники кацапні.
дуже сподіваюсь розумні голови в Пентагоні це розуміють.
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15.03.2022 04:47 Відповісти
я би не сказав, що вони аж так прямо їх союзники, просто їх власні інтереси поки що збігаються з москальськими інтересами. і повір, як тільки ці інтереси розійдуться, то 'союз' припиниться в той самий день.
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15.03.2022 05:11 Відповісти
ви пропустили слово "потенціальні" в моему комменті.
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15.03.2022 05:16 Відповісти
ситуативні.
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15.03.2022 07:00 Відповісти
Китай получает основной доход от торговли с США, а не с РФ. Китай мило улыбается от того, как глубоко в жопу залез *****. Да и ползучую интервенцию в Сибири никто не отменял.
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15.03.2022 05:49 Відповісти
так Китай е Китай він сидіть на березі річки і все жде пропливаючого мимо трупа ворога.
але іноді, коли йому треба, веслом все це підгоняе, а ворогів міняе так за секунду...
бачив і спілкувався з багатьма китайцями - геть вертляві, ні слова правди.
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15.03.2022 05:58 Відповісти
У Франції та Німетчіні лише корумповані політики союзники, але аж ніяк не самі країни
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15.03.2022 11:15 Відповісти
Справа в тому, на скільки днів у нас залишилося ППО
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15.03.2022 06:31 Відповісти
Каяться за что? За то, что фашистская мразь путин, который слушает своих попов и стоит со свечечкой в поповнике с постной рожей, а после этого посылает своих уродов убивать людей в чужой стране? А попы при этом одобряют весь этот ужас. Не молиться сейчас нужно, а бить фашистов всеми способами.
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15.03.2022 06:59 Відповісти
И еще одно- с кем молиться, с теми попами, которые гундосят за здравие своему шефу гундяеву? Желают здравия твари, которая вместе с шизанутым мокшанским царьком отправляет в Украину своих фашистов убивать людей!
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15.03.2022 07:08 Відповісти
боже американці поділіть ту рашку як гітлеровську німеччину після Другої свтової на зони між провідними країнами світу та ведіть заборону на рашизм або прирівняйте його до фашизму
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15.03.2022 07:10 Відповісти
рабсия неизбежно развалится в результате многолетних гражданских войн. эти утырки еще неосознают какие темные времена их ожидают.
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15.03.2022 08:10 Відповісти
это хорошо,но расслабляться нельзя.Точно так же активизируются "путинские консервы" в ЕС,НАТО,ОБСЕ и даже ООН,которые сводят на "нет" усилия мирового сообщества.так находятся аргументы по отказу закрыть небо над Украиной,типа для нежелания провокации на третью мировую.А в Югославии и Сирии не боялись,хотя угрозы были те же и от тех жи ничем не кончились..так же запускаются санкции,к которым уже подготовились российские "заинтересованные лица",поэтому уже многое нужно выискивать.что подлежало конфискации 9а ранее было на виду)...Так же идёт "пинг-понг" с предоставлением Украине советских самолётов..так что находятся те,кто "выравнивает ситуацию" с близостью поражения россии
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15.03.2022 07:37 Відповісти
Чогось виникло враження, що вони там, на Заході, в НАТО ставлять ставки й з нетерпінням чекають фіналу.....
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15.03.2022 09:06 Відповісти
трохи чудового гумору у лихоліття

https://www.facebook.com/vitaliy.sobolevskiy/videos/549966326552990
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15.03.2022 09:24 Відповісти
Дорогой пиндосский друг, а сколько за эти 10 дней погибнет еще украинских детей, уже не говорю за всех остальных жителей Украины? Вам видно все это похер.
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15.03.2022 09:29 Відповісти
ЕС и НАТО с удовольствием смотрят хронику ежедневного убийства мирных жителей Украины, наших детей... Они пророчили нам 3 дня на сопротивление. Теперь эти уроды удивлены тому что мы живы и перемалываем ВТОРУЮ "армию" в мире. Надо спросить у мэра Чернигова - возьмёт ли он НАТО для охраны мусорного полигона? Для большего, это воинство, вряд ли годиться.
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15.03.2022 09:52 Відповісти
Ну понятно.Вы нам оружие а мы должны тут всех орков перебить.Я никогда не думал что Россия нападет на нас и не думал что наша Украинская нация станет такой сплочённый что растерзаем этого тупого фашистского медведя на кусочки .И развалим эту недоимперию на камушки.Слава Украине.
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15.03.2022 12:10 Відповісти
 
 