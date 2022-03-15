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США запровадили санкції проти 11 представників оборонного сектору РФ: Серед них глава Росгвардії Золотов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

США запровадили санкції проти 11 представників оборонного сектору РФ: Серед них глава Росгвардії Золотов

Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій щодо 11 високопосадовців оборонного сектору Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Державний департамент продовжує запроваджувати серйозні санкції проти російських керівників оборонної галузі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові санкції стосуватимуться 11 фізичних осіб, які працюють або працювали в оборонному секторі РФ.

Серед тих, кого торкнуться санкції, заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко, Тимур Іванов, Юнус-Бек Євкуров, Дмитро Булгаков, Юрій Садовенко, Микола Панков, Руслан Цаліков, Геннадій Жидко, голова Росгвардії Віктор Золотов, голова Федеральної служби з військово-технічного Дмитро Шугаєв та гендиректор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв.

Уточнюється, що все майно цих осіб, яке знаходиться у Сполучених Штатах або перебуває у володінні чи під контролем осіб із США, буде заблоковано.

"Крім того, також блокується (майно. - Ред.) будь-яких юридичних осіб, яке прямо чи опосередковано належить на 50 або більше відсотків одній або декільком особам, включеним до списку санкцій", - повідомили в Держдепі США.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
мало того що природа нагородила золотова
таким "вдохновєним іпалом"-еталоном руцкага гвардійця
так тепер ще санкціі...
Фуйло!! фсе прапала!!
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15.03.2022 03:06
+23
Какая отвратітєльная тупая рожа , хай Бог милує.
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15.03.2022 03:15
+19
а на кацапії енаралів не з дегенератвним обличчям нема - сборняк олігофренів.
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15.03.2022 03:21
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мало того що природа нагородила золотова
таким "вдохновєним іпалом"-еталоном руцкага гвардійця
так тепер ще санкціі...
Фуйло!! фсе прапала!!
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15.03.2022 03:06 Відповісти
Он слесарь с ЗИЛа. Какое еще ипало может быть у прости господи лимитчика после армии пошедшего на завод, чтобы в Москву попасть?
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15.03.2022 05:08 Відповісти
Я, в 80-х работал на зиле. Параша? Нет. Чукчи, да.
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15.03.2022 05:18 Відповісти
краще конфіскуйте на користь України,бо мокшів посилають здихати саме за ці свої мільони що їх влада накрали у кацяпського бидла.
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15.03.2022 03:06 Відповісти
Какая отвратітєльная тупая рожа , хай Бог милує.
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15.03.2022 03:15 Відповісти
Абсолютно показушные санкции, дешевый PR.
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15.03.2022 03:17 Відповісти
для тебе- можливо.Ти тих статків що має російське керівницьтво навіть уві сні не бачив.
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15.03.2022 03:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=U87JUwajCcM
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15.03.2022 04:03 Відповісти
а на кацапії енаралів не з дегенератвним обличчям нема - сборняк олігофренів.
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15.03.2022 03:21 Відповісти
Міні ***** якесь😂
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15.03.2022 03:34 Відповісти
******.
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15.03.2022 03:59 Відповісти
Кабаєву тєж?
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15.03.2022 03:44 Відповісти
Спочатку раком.
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15.03.2022 03:58 Відповісти
В не природной позе
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15.03.2022 04:16 Відповісти
в ту саму гору втицнути-забункерити де ***** біситься на все життя буде достатьно - ми ж не звірі....
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15.03.2022 04:15 Відповісти
Окремі звірі нападають в популяції.То не звірі. То *****.
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15.03.2022 04:18 Відповісти
Мені приснився сон чудовий, хтось знову підпалив Москву, а я бажав ще знову й знову, картину споглядати цю.
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15.03.2022 03:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=U87JUwajCcM
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15.03.2022 04:01 Відповісти
москалі то хворі люди ,лізут воювати,,
а ми будемо на них із Говерли срати!
оба-на Зає""бісь,ми на Бандерштаті
хай си виют москалі,вороги прокляті
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15.03.2022 03:56 Відповісти
Сядут усе. Если доживут.
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15.03.2022 03:57 Відповісти
Флеш мод. ***** приехало. Накуй. За кораблем.
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15.03.2022 04:23 Відповісти
Коржаков писав, що після ГКЧП Собчак пропросив у Єльцина охорону з Москви, бо свою 9 вигнали. Золотов був при гаражах 9 , не було кого під рукою і послали капітана. І як не дивно підійшов Собчаку-покладистий і безсловесний так і прижився біля путіна з тих часів. Уже 30 років поряд.
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15.03.2022 04:42 Відповісти
Коротко..
.

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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15.03.2022 04:43 Відповісти
Рожа у этого чмыря как у опущенного петуха
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15.03.2022 04:49 Відповісти
а яка ще має бути рожа у опущенного петуха? - саме така....
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15.03.2022 05:01 Відповісти
Лучшие санкции, это международный трибунал, проведенный в Харькове, Киеве, Херсоне, Мариуполе и других городах, сильно пострадавших от военных действий оккупант, и справедливым приговором. Виселицы на площадях!!!
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15.03.2022 05:18 Відповісти
а до цього ці вбивці =були ********* пацифістами=закрийте небо у вас є шанс ******* *****
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15.03.2022 06:14 Відповісти
Глава Росгвардії якийсь Шаріков, та й Росгвардія себе показала в Україні, расхєрячили їх наші хлопці в прах!
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15.03.2022 06:46 Відповісти
А синки-внучки жирують по європам,альо,як довго?
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15.03.2022 07:07 Відповісти
Раком вставали все.
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15.03.2022 07:46 Відповісти
Золотов и Нарышкины лицо путинской системы!
По россияне,это не не ваша власть, это узурпаторы!
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15.03.2022 09:09 Відповісти
глава Росгвардии Виктор Золотов - санкции ТОЛЬКО СЕЙЧАС?!!! На 20 день войны?!
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15.03.2022 09:09 Відповісти
Золотов типичный дебил. Россия страна где дебилы управляют дебилами и все счастливы.
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15.03.2022 10:20 Відповісти
Фамилия "Криворучко" кагбе намекает
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15.03.2022 11:09 Відповісти
 
 