США запровадили санкції проти 11 представників оборонного сектору РФ: Серед них глава Росгвардії Золотов
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Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій щодо 11 високопосадовців оборонного сектору Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Державний департамент продовжує запроваджувати серйозні санкції проти російських керівників оборонної галузі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нові санкції стосуватимуться 11 фізичних осіб, які працюють або працювали в оборонному секторі РФ.
Серед тих, кого торкнуться санкції, заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко, Тимур Іванов, Юнус-Бек Євкуров, Дмитро Булгаков, Юрій Садовенко, Микола Панков, Руслан Цаліков, Геннадій Жидко, голова Росгвардії Віктор Золотов, голова Федеральної служби з військово-технічного Дмитро Шугаєв та гендиректор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв.
Уточнюється, що все майно цих осіб, яке знаходиться у Сполучених Штатах або перебуває у володінні чи під контролем осіб із США, буде заблоковано.
"Крім того, також блокується (майно. - Ред.) будь-яких юридичних осіб, яке прямо чи опосередковано належить на 50 або більше відсотків одній або декільком особам, включеним до списку санкцій", - повідомили в Держдепі США.
Будь ласка, зачекайте...
таким "вдохновєним іпалом"-еталоном руцкага гвардійця
так тепер ще санкціі...
Фуйло!! фсе прапала!!
а ми будемо на них із Говерли срати!
оба-на Зає""бісь,ми на Бандерштаті
хай си виют москалі,вороги прокляті
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
По россияне,это не не ваша власть, это узурпаторы!