Путін повторює в Україні тактику, застосовану в сирійському Алеппо, - турецький дипломат

Російські війська в Україні повторюють тактику дій, яку раніше застосовували в сирійському Алеппо, зокрема удари по цивільних об’єктах, протидія гуманітарним місіям та евакуації населення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на колишнього посла Туреччини в Москві Айдина Аднана Сезгіна, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз в Україні спостерігається тенденція нападів, подібна до тенденції нападів у Сирії. Російська армія стріляє наосліп. У місцях ракетних ударів і бомбардування з повітря немає військових об'єктів, це все житлові квартали", - сказав Сезгін.

За його словами, тактика Алеппо також застосовується Путіним при захопленні міст. Зокрема, йдеться про декларацію безпеки для мирних жителів, тоді як на практиці цього немає.

"Коли люди хочуть виїхати з міста, боячись бомбардувань, він каже, давайте відкриємо гуманітарний коридор. Коли відкривають гуманітарний коридор, він не дає йому працювати в той час, коли це домовлено й узгоджено, його також бомбардують", - сказав колишній посол.

Також він вказує на подібність до дій Росії в Чечні, коли цивільне населення використовували як "щит".

"Це суто психологічна пропагандистська війна. Україна не нападає, Україна захищає свою землю і громадян. Чого досягне Зеленський, вбиваючи власних громадян, мирних жителів? Нічого, це брехня. Такі закиди Росія раніше робила в Чечні. Те саме повторювала в Сирії, це повна брехня. Росію вже засудило все міжнародне співтовариство", - сказав Сезгін.

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Колишній посол Туреччини у РФ вважає, що чим довше триває війна, тим більше вона "працює" проти самого Путіна, зокрема тому, що оточення Путіна буде на нього тиснути з метою припинення війни, і він це усвідомлює.