РФ може готувати операцію під "чужим прапором" з біо- чи хімзброєю, - Міноборони Великої Британії

У Міністерстві оборони Великої Британії розповіли про ймовірну підготовку Росією спецоперації, щоб звинуватити Україну нібито в наявності хімічної чи біологічної зброї та готовності її використовувати, і таким чином спробувати виправдати своє вторгнення і війну проти нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний Twitter британського оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Росія, можливо, планує використовувати хімічну або біологічну зброю в операції під "чужим прапором"", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Британії, така операція може мати форму псевдонападу, інсценованого "виявлення" агентів або боєприпасів чи сфабрикованих доказів про нібито плани України щодо застосування хім- або біозброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливе інсценування атаки хімічною або біологічною зброєю російськими окупаційними силами в Україні, - Єврокомісія