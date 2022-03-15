РФ може готувати операцію під "чужим прапором" з біо- чи хімзброєю, - Міноборони Великої Британії
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У Міністерстві оборони Великої Британії розповіли про ймовірну підготовку Росією спецоперації, щоб звинуватити Україну нібито в наявності хімічної чи біологічної зброї та готовності її використовувати, і таким чином спробувати виправдати своє вторгнення і війну проти нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний Twitter британського оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Росія, можливо, планує використовувати хімічну або біологічну зброю в операції під "чужим прапором"", - йдеться в повідомленні.
За даними Міноборони Британії, така операція може мати форму псевдонападу, інсценованого "виявлення" агентів або боєприпасів чи сфабрикованих доказів про нібито плани України щодо застосування хім- або біозброї.
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