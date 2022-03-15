УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12626 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
8 675 8
Велика Британія (3683) війна (56620) Росія (47279) хімічна зброя (300) біологічна зброя (25)

РФ може готувати операцію під "чужим прапором" з біо- чи хімзброєю, - Міноборони Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

РФ може готувати операцію під

У Міністерстві оборони Великої Британії розповіли про ймовірну підготовку Росією спецоперації, щоб звинуватити Україну нібито в наявності хімічної чи біологічної зброї та готовності її використовувати, і таким чином спробувати виправдати своє вторгнення і війну проти нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний Twitter британського оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Росія, можливо, планує використовувати хімічну або біологічну зброю в операції під "чужим прапором"", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Британії, така операція може мати форму псевдонападу, інсценованого "виявлення" агентів або боєприпасів чи сфабрикованих доказів про нібито плани України щодо застосування хім- або біозброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливе інсценування атаки хімічною або біологічною зброєю російськими окупаційними силами в Україні, - Єврокомісія

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рашизм = фашизм
показати весь коментар
15.03.2022 06:17 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
показати весь коментар
15.03.2022 06:18 Відповісти
Самое время поехать на переговоры и улыбаясь поручкаться с кацапскими нацистами.
показати весь коментар
15.03.2022 06:26 Відповісти
якщо. я розроьі вайкййм. Я, разроьиа=в і захист. Параша накуй.
показати весь коментар
15.03.2022 06:29 Відповісти
Ну ещё подождем перегруппировки немного. Орда ещё что-то пакостное придумает. От Китая помощь получит.
показати весь коментар
15.03.2022 06:41 Відповісти
Рашисти мразі @бануті!!! Russia must be destroyed!! Russia delenda est!
показати весь коментар
15.03.2022 08:30 Відповісти
Чужим? Тобто українським?
показати весь коментар
15.03.2022 09:32 Відповісти
 
 