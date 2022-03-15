УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13603 відвідувача онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
37 376 18
війна (56620) вторгнення (361) Генштаб ЗС (4529) оборона (1227)

Оперативна інформація на 06:00 15 березня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Оперативна інформація на 06:00 15 березня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

Розпочалася двадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ

Зазначається, що стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін.

"Збройними Силами України завдаються нищівні удари по угрупованням військ та тиловій інфраструктурі окупантів.

За добу угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири вертольоти, один літак та винищувачем збито крилату ракету ворога.

Угруповання окупаційних військ, що задіяні у веденні наступальної операції значних успіхів на всіх напрямках висування не мали. Триває зосередження основних зусиль на утриманні зайнятих рубежів.

Ворог продовжує завдання ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Використовує мережу закладів охорони здоров’я на тимчасово захоплених територіях України для лікування пораненого особового складу. Також, загарбники й надалі підступно використовують об’єкти цивільної інфраструктури для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки, - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, у зв’язку з неспроможністю підтримання функціонування установ та організацій забезпечення життєдіяльності населених пунктів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО, окупанти вимушені призупинити мобілізацію робітників комунальної сфери.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти діють за принципом "що не спалили Збройні Сили України, втопимо самі", - Генштаб ЗСУ. ФОТО

"Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовцями ЗС РФ виконувати накази командування. Також, за наявною інформацією, мобілізовані мешканці з тимчасово окупованої території окремих районів Луганської області, направляються для поповнення втрат діючих частин російських окупаційних військ, що залучені до бойових дій на території України", - додали в Генштабі.

"Противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати ворога склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.

Артилерія і авіація нанесли вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.

Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено.

Разом переможемо! Слава Україні!", - підсумували у Генштабі.

Також читайте: Оперативна інформація на 24:00 14 березня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Мариуполь - если мы сможем успешно деблокировать Мариуполь, это будет большой плюс к нашему успеху..., только героизм здесь не поможет, нужна верная и правильная стратегия, хочется верить, что она у нас есть
показати весь коментар
15.03.2022 07:06
+22
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..

.Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
15.03.2022 07:00
+12

ВСУ взяли очередного пленного с группы вторжения "V "
показати весь коментар
15.03.2022 07:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..

.Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
15.03.2022 07:00 Відповісти
и про Гитлера надеялись, что он, если отдать ему Судеты, остановится
показати весь коментар
15.03.2022 07:03 Відповісти
Мариуполь - если мы сможем успешно деблокировать Мариуполь, это будет большой плюс к нашему успеху..., только героизм здесь не поможет, нужна верная и правильная стратегия, хочется верить, что она у нас есть
показати весь коментар
15.03.2022 07:06 Відповісти
Генштаб все знає і бачить
показати весь коментар
15.03.2022 07:09 Відповісти
війна вступила в нову фазу--позиційну.це не дуже добре...бо приходиться виковирювати ,як зубочисткою кожну засідку і лігво,легше було громити колони,але нажаль пізно поступили в повному обсязі протитанкові засоби знищення ворога
показати весь коментар
15.03.2022 07:08 Відповісти
Насправді, це дійсно орки, це не люди, і вбивати їх не гріх. Слава Україні, смерть ворогам!
показати весь коментар
15.03.2022 07:08 Відповісти
В Киеве ночью прогремели несколько взрывов в разных районах столицы. Предположительно, из-за ракетного удара российских оккупантов. В это время было предупреждение о воздушной опасности (с 03.45), которое отменили в шесть утра.Мощные взрывы слышали жители южных массивов на левом и правом берегах. Из-за взрывной волны у некоторых горожан дребезжали оконные стекла.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
показати весь коментар
15.03.2022 07:12 Відповісти
Зараз в Києву знову повітряна тривога і звук ракети.
Пишуть , що близько 5 ранку були два влучання в житлові будинки. Сильні пожежі. Райони міста невідомі
показати весь коментар
15.03.2022 07:21 Відповісти

ВСУ взяли очередного пленного с группы вторжения "V "
показати весь коментар
15.03.2022 07:42 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 07:42 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 07:43 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 07:43 Відповісти
Може і жив у когось, хазяї втекли, а вовка випустили. Пів києвом якісь крутелики втекли залишивши тигрицю. Її волонтери переправили до Польщі.
показати весь коментар
15.03.2022 08:20 Відповісти
Украинцы!
В РФ пенсия с 65 лет, а в Украине с 63!
показати весь коментар
15.03.2022 09:03 Відповісти
Неправда! В Україні пенсія з 60!
показати весь коментар
15.03.2022 09:39 Відповісти
Факт!
показати весь коментар
15.03.2022 10:29 Відповісти
 
 