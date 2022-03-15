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Іспанія (603) Росія (47279) яхта (57)

Іспанія заблокувала яхту за 130 мільйонів євро, яка може належати російському олігарху Чемезову - директору Ростєха

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головне управління торгового флоту розпорядилося у понеділок зупинили 85-метрову яхту Valerie, що пришвартована в порту Барселони, для виконання європейських санкцій проти російських олігархів.

Про це пише іспанське видання El Pais, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цей корабель вартістю 130 мільйонів євро пов’язаний з магнатом Сергієм Чемезовим, номером один у Ростеху - гігантській російській державній збройовій компанії. Між олігархом і кораблем існує заплутана мережа компаній у офшорах згідно з даними розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, у якому брали участь EL PAÍS та La Sexta в Іспанії.

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Протягом останніх тижнів уряд Іспанії через Головне управління торгового флоту вже запитував у портів інформацію про судна під російським прапором або власність Росії, щоб розглянути можливі санкції. Військово-морський флот Іспанії не має повноважень для арешту активів, тому залишається з’ясувати, як ці можливі втручання будуть застосовані, і якщо і як активи можуть бути конфісковані, як це роблять Франція чи Італія, пише видання.

У наказі ВМС Іспанії, до якого EL PAÍS мав доступ, пояснюється, що він збереже корабель "для порівняння та перевірки" його права власності. Мета утримання – з’ясувати, чи стоїть за цією компанією хтось, хто є в санкційному списку, які Європейський Союз запровадив проти сотень високопосадовців з Росії.

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Вже у 2017 році чергове журналістське розслідування виявило, що падчерка Чемезова та інші близькі магната придбали нерухомість на Коста-Брава через компанії зофшорів. Вілла знаходиться в урбанізації Castell-Platja d'Aro (Жирона), в одному з найбільш привілейованих районів Коста-Брава.
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Топ коментарі
+6
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15.03.2022 07:28
+2
Дурбецало ты, никто не мародерит! Берут под арест и ставят на прикол под охраной. Придет время, продадут на аукционе. Не сравнивай с Росисей, где все прилипает к лапам чиновников *****.
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15.03.2022 07:38
+1
Вазели на хватит на всех, то и бегут
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15.03.2022 07:29
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15.03.2022 07:28 Відповісти
Вазели на хватит на всех, то и бегут
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15.03.2022 07:29 Відповісти
Лучше бы помогли нашей армии, а то все кинулись мародерить расейское бабло и яхты и говорить, что это - помощь Украине.
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15.03.2022 07:30 Відповісти
Правильно роблять.
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15.03.2022 07:36 Відповісти
Дурбецало ты, никто не мародерит! Берут под арест и ставят на прикол под охраной. Придет время, продадут на аукционе. Не сравнивай с Росисей, где все прилипает к лапам чиновников *****.
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15.03.2022 07:38 Відповісти
Весь военный бюджет рашки пошел на яхты путинцам.
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15.03.2022 07:37 Відповісти
Да уж, размах у "наших" воров явно не тот. Разве что Косюк со своим "эсминцем" и транспортом сопровождения подтягивается к кацапам.
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15.03.2022 07:41 Відповісти
хорошо что навальный не одолел корупцию
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15.03.2022 07:48 Відповісти
Арестовали. Это прекрасно. А дальше что? Будет продажа?
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15.03.2022 07:43 Відповісти
дать директору ростєха героя україни! скільки ж там "калібрів" біля причала?!
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15.03.2022 07:52 Відповісти
якщо це вона, то вона не коштує стільки.
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15.03.2022 10:05 Відповісти
 
 