Іспанія заблокувала яхту за 130 мільйонів євро, яка може належати російському олігарху Чемезову - директору Ростєха

Головне управління торгового флоту розпорядилося у понеділок зупинили 85-метрову яхту Valerie, що пришвартована в порту Барселони, для виконання європейських санкцій проти російських олігархів.

Про це пише іспанське видання El Pais, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цей корабель вартістю 130 мільйонів євро пов’язаний з магнатом Сергієм Чемезовим, номером один у Ростеху - гігантській російській державній збройовій компанії. Між олігархом і кораблем існує заплутана мережа компаній у офшорах згідно з даними розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, у якому брали участь EL PAÍS та La Sexta в Іспанії.

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Протягом останніх тижнів уряд Іспанії через Головне управління торгового флоту вже запитував у портів інформацію про судна під російським прапором або власність Росії, щоб розглянути можливі санкції. Військово-морський флот Іспанії не має повноважень для арешту активів, тому залишається з’ясувати, як ці можливі втручання будуть застосовані, і якщо і як активи можуть бути конфісковані, як це роблять Франція чи Італія, пише видання.

У наказі ВМС Іспанії, до якого EL PAÍS мав доступ, пояснюється, що він збереже корабель "для порівняння та перевірки" його права власності. Мета утримання – з’ясувати, чи стоїть за цією компанією хтось, хто є в санкційному списку, які Європейський Союз запровадив проти сотень високопосадовців з Росії.

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Вже у 2017 році чергове журналістське розслідування виявило, що падчерка Чемезова та інші близькі магната придбали нерухомість на Коста-Брава через компанії зофшорів. Вілла знаходиться в урбанізації Castell-Platja d'Aro (Жирона), в одному з найбільш привілейованих районів Коста-Брава.