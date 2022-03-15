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США засудили вбивство журналіста Time Рено: "Росія піде на все"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США засудили вбивство журналіста Time Рено:

Сполучені Штати обурені вбивством російськими військовими в Ірпені журналіста видання Time Брента Рено, який документував правду про військові злочини росіян в Україні, та закликали Кремль негайно припинити агресію й вивести своїх військових з України.

З такою заявою виступила в понеділок під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США при Організації посол Лінда Томас Грінфілд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Передусім, я б хотіла висловити наше обурення у зв’язку зі смертю журналіста Брента Рено, який був убитий вчора російськими військами під час роботи над висвітленням того, як біженці залишали блокпост в Ірпіні",- заявила дипломат.

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Вона підкреслила, що Брент Рено працював там, оскільки усвідомлював важливу роль, яку відіграють незалежні ЗМІ в об’єктивному висвітленні розв’язаної Путіним війни проти України.

"Його смерть свідчить про те, що Росія піде на все, аби заглушити всі висловлювання, які кидають виклик її пропаганді",- зауважила американська представниця.

Вона нагадала членам Радбезу ООН, що Росія продовжує поширювати дезінформацію, щоби відволікти увагу міжнародного співтовариства.

"Але жодна російська дезінформація не може відволікти увагу від цього факту: Кремль веде жорстоку, неспровоковану війну за власним вибором проти України. Це війна, яка ведеться за підтримки та сприяння режиму Лукашенка. Росія не хоче, щоб її народ дізнався жахливу правду про безглузду смерть і руйнування, які вона несе Україні", - наголосила постпред США при ООН.

За її словами, від початку вторгнення РФ завдала жахливих руйнувань Україні, яка є також членом ООН, що призвело до загибелі тисяч і переміщення понад 2,5 мільйонів людей.

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"Росія повинна негайно припинити всі військові дії, вивести свої сили з України і стати на шлях дипломатії, дотримуючись принципів Статуту ООН і Гельсінського Заключного акту",- заявила американський дипломат.

Вона підкреслила, що продовження російської агресії в Україні – є безпрецедентним викликом європейському порядку безпеки після Другої світової війни. "Росія за підтримки Білорусі продемонструвала повну зневагу до суверенітету й територіальної цілісності інших держав, а також до прав людини і основних свобод свого народу",- наголосила Лінда Томас Грінфілд.
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Топ коментарі
+9
А ви не сильно обурені коли вбивають Українських дітей, вагітних жінок і цивільних людей?
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15.03.2022 08:15
+8
Опять "обурені"? И только?
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15.03.2022 08:10
+6
Так бойовий дід за вбитих американців обіцяв дії і де вони??
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15.03.2022 08:10
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Україні потрібно терміново формувати Калмицький, Бурятський, Татарський, Карельський Іноземні Легіони
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15.03.2022 08:09 Відповісти
Опять "обурені"? И только?
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15.03.2022 08:10 Відповісти
Так бойовий дід за вбитих американців обіцяв дії і де вони??
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15.03.2022 08:10 Відповісти
Для цього потрібно мати стальні яйця, а в нього уже все відсохло.
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15.03.2022 08:23 Відповісти
Слова Байдена чого варті? Лише "обуруні!" А наскільки глибоко?
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15.03.2022 08:12 Відповісти
А ви не сильно обурені коли вбивають Українських дітей, вагітних жінок і цивільних людей?
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15.03.2022 08:15 Відповісти
сама кацапська мерзота на гілці, скрита і нова
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15.03.2022 08:17 Відповісти
Бесполезный тпындеж
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15.03.2022 08:17 Відповісти
висловити наше обурення ...негайно припинити агресію...?--- І шо в Кремлі на ваші заклики сказали?
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15.03.2022 08:20 Відповісти
Кремлядські вбивці продовжують дивуватися нікчемності західного світу.
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15.03.2022 08:27 Відповісти
Американців всіх кацапи вб'ють,а вони будуть лише обурюватися. Ганьба.🤦
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15.03.2022 08:26 Відповісти
Засудили . Більш не яких эмоцій
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15.03.2022 08:29 Відповісти
О да, теперь пуйло отступит, стотридцать пятое последнее китайское предупреждение
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15.03.2022 08:43 Відповісти
Засудили? і на скільки років тюрми зпасудили ***** в суді США?Як мінімум США повинна була б зруйнувати кремль, і червону площу з їхнім цвинтарем тиранів на червоній площі сталінів, ленінів, жукових , брєжнєвих і всякої нечисті московської . Зрівняти з землею , щоб припинилась війна у всьому світі
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15.03.2022 08:46 Відповісти
Пропоную застрелити доньку пєскова а потім вибачитись!
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15.03.2022 08:51 Відповісти
І сина Медведева і доньку Лаврова.
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15.03.2022 10:47 Відповісти
І що, вбили американського журналіста, а США лише соплі витерли.
А як же захист кожного громадянина США?
Чи цей журналіст іншого сорту??
США, що з вами сталося?? Де поділася велика Америка Рузвельта, Кеннеді, Рейгана, Клінтона, Бушів ?? Вам не ганьба ??
Над вами пуйло знущається як побажає. При тому, що він голозадий, але ви його боїтеся.
США ви втрачаєте повагу у світі. Китай із вас уже сміється.
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15.03.2022 10:46 Відповісти
 
 