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У ворога немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків, - Синєгубов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У російсько-окупаційних військ немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків. ЗСУ тримають свої позиції, постійно посилюючи їх.
Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Щодо утримання міста - ЗСУ тримають свої позиції, постійно їх посилюють, ворог їх час від часу перевіряє, ведуться обстріли. Я скажу так, у ворога немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків. Це позиція військових, цивільних. І ми бачимо результати ЗСУ, які вони демонструють на 20 день війни", - розповів він.
Топ коментарі
+13 Robin Nielsen
показати весь коментар15.03.2022 08:56
+8 Галина Темирова ba27c95c
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+8 Максим С. 45bd4013
показати весь коментар15.03.2022 09:06
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Более 2 тысяч армян из Нагорного Карабах отправляются на войну против Украины. В основном набраны те, кто имеет опыт военных действий в составе артиллерийских расчетов и РСЗО. Финансирование наемников идет за счет российских бизнесменов армянского происхождения.
Если это правда , то армян надо изгнать с Украины и запретит им вообще въезд в Украину , даже по визам
Тим то й є моя шана пам'яті Нігояна, як справжнього сина українського і вірменського народів. А ось пару місяців тому питаю сусідку: Астра, де зараз дівчата твої? Одна замужем в Болгарії, інша у Франції. А найменша ще навчається тут поки-що. стовідсотково вона вже десь в Європі - скористатися такою можливістю як біженка від російської агресії навряд чи пропустила б. У них так і є: ця земля для багатьох не стає рідною, а лише як трамплінчик для більш заможнього життя десь далеко.