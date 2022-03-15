У ворога немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків, - Синєгубов

У російсько-окупаційних військ немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків. ЗСУ тримають свої позиції, постійно посилюючи їх.

Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щодо утримання міста - ЗСУ тримають свої позиції, постійно їх посилюють, ворог їх час від часу перевіряє, ведуться обстріли. Я скажу так, у ворога немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків. Це позиція військових, цивільних. І ми бачимо результати ЗСУ, які вони демонструють на 20 день війни", - розповів він.

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