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У ворога немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ворога немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків, - Синєгубов

У російсько-окупаційних військ немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків. ЗСУ тримають свої позиції, постійно посилюючи їх.

Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щодо утримання міста - ЗСУ тримають свої позиції, постійно їх посилюють, ворог їх час від часу перевіряє, ведуться обстріли. Я скажу так, у ворога немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків. Це позиція військових, цивільних. І ми бачимо результати ЗСУ, які вони демонструють на 20 день війни", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу війська РФ здійснили майже 50 обстрілів житлових районів Харкова, Чугуєва, Ізюма, Рогані, - Синєгубов. ВIДЕО

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Топ коментарі
+13


Kavkaz [email protected]

Более 2 тысяч армян из Нагорного Карабах отправляются на войну против Украины. В основном набраны те, кто имеет опыт военных действий в составе артиллерийских расчетов и РСЗО. Финансирование наемников идет за счет российских бизнесменов армянского происхождения.

Если это правда , то армян надо изгнать с Украины и запретит им вообще въезд в Украину , даже по визам
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15.03.2022 08:56
+8
", то армян надо изгнать с Украины". И еще разорить могилу Нигояна. Да, долбо-еб?
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15.03.2022 09:04
+8
Ну... Если это правда, то Азербайджан знает, что делать. Очень хорошее время для того, чтобы предъявить счета и русским, и их марионеткам. Если имеются ввиду украинские армяне, то изгонять мы их разумеется не будем. А приблуды с оружием в руках будут убиты, кем бы они не были там.
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15.03.2022 09:06
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Kavkaz [email protected]

Более 2 тысяч армян из Нагорного Карабах отправляются на войну против Украины. В основном набраны те, кто имеет опыт военных действий в составе артиллерийских расчетов и РСЗО. Финансирование наемников идет за счет российских бизнесменов армянского происхождения.

Если это правда , то армян надо изгнать с Украины и запретит им вообще въезд в Украину , даже по визам
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15.03.2022 08:56 Відповісти
", то армян надо изгнать с Украины". И еще разорить могилу Нигояна. Да, долбо-**?
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15.03.2022 09:04 Відповісти
И до каких пор армяне всегда выступающие против Украины в ООН будут прятаться за спиной Нигояна? Украина чтит память Нигояна но это не значит что мы должны кланяться в пояс всей Армении которая по сути воюет с Украиной на многих направлениях,в том числе и на этой войне она хочет воевать против Украины.
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15.03.2022 09:15 Відповісти
Я вас прошу: не делите людей по национальностям. Очень много зависит от того, в каком информационном пространстве живут люди. Украинские армяне и армяне, проживающие в россии или под российским информационным колпаком это разные люди. Тоже касается и любой национальности, включая русских.
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15.03.2022 09:19 Відповісти
Не зовсім так. Багато вірмен (з тих, що я знаю) дуже хочуть, аби Україна була близькою до раші. Бо бачте родичі у них і тут і там. Та й вчити українську дуже не поспішають. Учать окрім російської англійську чи французьку. І обов'язково свою. Через що відверто заявляли про свою підтримку на виборах саме зеленського. Мовляв він наведе порядок.
Тим то й є моя шана пам'яті Нігояна, як справжнього сина українського і вірменського народів. А ось пару місяців тому питаю сусідку: Астра, де зараз дівчата твої? Одна замужем в Болгарії, інша у Франції. А найменша ще навчається тут поки-що. стовідсотково вона вже десь в Європі - скористатися такою можливістю як біженка від російської агресії навряд чи пропустила б. У них так і є: ця земля для багатьох не стає рідною, а лише як трамплінчик для більш заможнього життя десь далеко.
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15.03.2022 10:04 Відповісти
А єтничних українців таких самих хіба мало?
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15.03.2022 10:08 Відповісти
є звичайно ж. Хоча як перевірити настільки вони етнічні? Мабуть якраз саме таким чином. У моєї невістки є родичі в Канаді. У моєї дружини - на західній Україні. Але куди нам тікати? Коли і майно тут, і господарство, і земля. Мусимо захищати все те небагато, що в нас є. Бо як кожний рвоне у біженці, то хто ж буде в тер обороні? Хто буде виготовляти консервацію для наших захисників? Хто платитиме хоч і по змозі комуналку, аби електрики, водопостачальники і газовики могли отримати хоч якусь зарплату? Якщо Бог дасть, то переживемо і цю напасть. Як наші діди і батьки пережили більшовицьку та гітлерівську окупацію.
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15.03.2022 10:19 Відповісти
Жму руку, Владимир!
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15.03.2022 10:30 Відповісти
Ну... Если это правда, то Азербайджан знает, что делать. Очень хорошее время для того, чтобы предъявить счета и русским, и их марионеткам. Если имеются ввиду украинские армяне, то изгонять мы их разумеется не будем. А приблуды с оружием в руках будут убиты, кем бы они не были там.
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15.03.2022 09:06 Відповісти
коментар відмічено як спам
Давно пора повыгонять ***** эту шушару!
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15.03.2022 09:10 Відповісти
Кацапський провокатор.
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15.03.2022 09:12 Відповісти
2 тыс. кацапни что воевали на стороне армян в нагорном карабахе. Там они уже отс оса ли. Теперь едут суда за новой порцией. Причем здесь армяне. Тут еще в комментах идиото. Кого гнать армян? У нас много живет армян они мирный народ, работают и живут у нас. Что ж вы кацапню не призываете гнать которой у нас живет миллионы.
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15.03.2022 09:15 Відповісти
Вірменія в ОДКБ.
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15.03.2022 09:18 Відповісти
много кто в ОДКБ и что? не куй сратся в тяжелые военные времена. Я пока видел как например жители Казахстана нас поддерживают. А они тоже в ОДКБ, а точнее их преступные власти.
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15.03.2022 09:20 Відповісти
В Харькове самая большая диаспора в Украине
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15.03.2022 09:30 Відповісти
я чомусь думаю, що більшість тієї діаспори вже виїхали. У нас люди бачили двох молодих, добре одягнутих біженців призивного віку. Чому б їм не пристати до самооборони Харкова? А в другому місці сидять теж втеклі харківські бізнесмени. Із особистою зброєю доречі.
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15.03.2022 10:09 Відповісти
Все срачи на национальной закваске инспирированы и поддерживаются исключительно кацапотролями. Принцип один - ваня перднул, федот подперднул и понеслась. Нацистские ублюдки, короче.
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15.03.2022 09:31 Відповісти
так вони і не беруть великі міста. Вони їх просто знищують на дистанції. З цим як можна боротись?
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15.03.2022 09:38 Відповісти
 
 