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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 13,5 тис. осіб, 404 танки, 1279 броньованих машин, 81 літак, 95 гелікоптерів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 13,5 тис. осіб, 404 танки, 1279 броньованих машин, 81 літак, 95 гелікоптерів

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 13500 осіб,

танків  ‒ 404 од,

бойових броньованих машин  ‒ 1279 од,

артилерійських систем  – 150 од,

РСЗВ  - 64 од,

засоби ППО  - 36 од,

літаків  – 81 од,

гелікоптерів  – 95 од,

автомобільної техніки  - 640 од,

кораблі /катери  - 3 од,

цистерн з ПММ  - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.

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Топ коментарі
+48
я выдохну только тогда, когда экономика этой недосраны будет уничтожена совсем, когда я увижу драки и очереди за продуктами и озверение тамошних тварей, тогда мы начнем думать, как их не выпустить из лепрозория... и я скажу себе - это вам за Мариуполь, за наших погибших детей, женщин и стариков, за наших воинов, за все наши сожженные и разрушенные города, за Украину, горите в аду, я хочу дожить до этого времени и не растерять свой гнев...
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15.03.2022 09:14
+47
Танків ‒ 404. Символічно, як і назва недокраїни, що напала на нас.
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15.03.2022 09:12
+29
Слава Украине! Слава ЗСУ!
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15.03.2022 09:10
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Слава Украине! Слава ЗСУ!
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15.03.2022 09:10 Відповісти
Палала вата...Палала
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15.03.2022 09:11 Відповісти
Танків ‒ 404. Символічно, як і назва недокраїни, що напала на нас.
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15.03.2022 09:12 Відповісти
+
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15.03.2022 09:14 Відповісти
враг потерял уже 81 самолет (четыре было сбито за минувшие сутки), 95 вертолетов (пять за сутки), 404 танка (15), 1279 боевых бронированных машин (30), 36 средств ПВО (2), 64 системы залпового огня, 640 автомобилей (23), 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, 150 артсистем, девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня (1), два катера и один корабль.
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15.03.2022 13:00 Відповісти
я выдохну только тогда, когда экономика этой недосраны будет уничтожена совсем, когда я увижу драки и очереди за продуктами и озверение тамошних тварей, тогда мы начнем думать, как их не выпустить из лепрозория... и я скажу себе - это вам за Мариуполь, за наших погибших детей, женщин и стариков, за наших воинов, за все наши сожженные и разрушенные города, за Украину, горите в аду, я хочу дожить до этого времени и не растерять свой гнев...
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15.03.2022 09:14 Відповісти
Див .шукай інтернет ...Вже проскакує
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15.03.2022 09:15 Відповісти
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15.03.2022 09:15 Відповісти
!Слава Украине!! Слава ЗСУ!! Народу Украина Слава!!
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15.03.2022 09:15 Відповісти
Когда же наконец в конце перечня добавят: И ОДИН ПУТИН.
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15.03.2022 09:15 Відповісти
***** Так у Вікі, і ввійде в історію
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15.03.2022 09:17 Відповісти
Чим побільше би вдалося літаків і вертушок збити.Бо без них москалі одразу будуть розгромлені.
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15.03.2022 09:17 Відповісти
У ***** всихає піська - перемога наша близько (С)
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15.03.2022 09:19 Відповісти
Російські інстасамки вже плачуть https://youtube.com/shorts/k2RFmqzEmLc?feature=share
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15.03.2022 09:19 Відповісти
Це помилкове посилння на російську САУ ...н
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15.03.2022 09:25 Відповісти
Убитых 10+, а раненых там сколько? А дезертиров, которые насмотрелись на куски "сваих братанов"? Нет армии, есть только очкуны, стоящие за 30-50 км от городов.
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15.03.2022 09:23 Відповісти
на вчора поранених було більше 40 тис. - але через погану медичну допомогу частина з них помирає протягом першої ж доби
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15.03.2022 09:43 Відповісти
Я вот просто смотрю на эти цифры и понимаб, как же нае**** путэна своя же разведка....

Киев за 3 дня.....
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15.03.2022 09:48 Відповісти
Пламенный привет Медведчуку и Шарию, я буду чувствовать неимоверную радость когда буду читать как этих предателей будут сажать на кол сами орки.
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15.03.2022 16:36 Відповісти
Вибачте, не те посилання скинув.. Ось на інстасамок https://youtube.com/shorts/Hc36VaqWdUw?feature=share
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15.03.2022 09:24 Відповісти
МО пуйлостана кричит что взяли всю Херсонскую область. У меня на Кинбурне дача, хотите сказать это быдло сейчас сапогами там всё топчет? Надо Херсон в клещи брать с Каховки и Кинбурна
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15.03.2022 09:26 Відповісти
танки 404
мені це сподобалося найбільше))
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15.03.2022 09:26 Відповісти
Має бути 1488 .
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15.03.2022 10:08 Відповісти
666 буде підбитий під Луганськом 1488 під Ростовим
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15.03.2022 16:37 Відповісти
Скоро 100 будем праздновать) Сначала вертушки, а потом и самолеты =)
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15.03.2022 09:27 Відповісти
До речі знищиних ворожих танків це в два рази більше чим має танків Італія .це більше чим має Німечина ,це стільки як має Франція так що добре працює артилерія наша.
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15.03.2022 09:31 Відповісти
Тому що там показушні армії, хоч і високотехнологічні, але воювати без США проти серйозного противника вони не можуть, максимум наводити порядки в Африці.
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15.03.2022 16:39 Відповісти
І трупаків кацапських побільшало. Посилить вій на мокшанських болотах.
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15.03.2022 09:35 Відповісти
полная бездарность кацапского мяса которое лезет танками в города и там дохнет
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15.03.2022 09:45 Відповісти
Вой на болотах услаждає мій витончений смак.
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15.03.2022 09:48 Відповісти
окопались приготовились но что то пошло не так
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15.03.2022 09:49 Відповісти
Целые Д-30, ленд-лиз от империи).
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15.03.2022 09:54 Відповісти
там реально кацапы уже как минимум 10 д 30 в Николаев поставили с бк
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15.03.2022 09:56 Відповісти
гармашей вистачає? а то бачу заліза кацапи поназалишали
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15.03.2022 10:03 Відповісти
За три недели боёв у русских потерь, как за почти 10 лет в Афганистане. Или как за две чеченских войны, вместе взятые.

Правда, зная лживость Москвы (во все времена, и при СССР, и при Ельцине-Путине), не факт, что официальные потери СССР / РФ в тех войнах не были существенно занижены. Чеченцы, в частности, утверждали, что потери русских в 2 чеченских войнах были не 11 тысяч, а 80.

Но относительно официальных данных именно так выглядит ситуация.
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15.03.2022 10:04 Відповісти
Najwyższa pora rozpocząć ofensywę i wyprzeć Ruskich z Ukrainy. Odbić Donbas i Krym.
Nie negocjować póki żywy Ruski jest na Ukrainie. Chwała Ukrainie.
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15.03.2022 10:27 Відповісти
Dzięki, Braterska Polska! Razem-pokonamy rosyjską hordę kozy!

Chwała Polsce! Chwała Litwie! Chwała Ukrainie!
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15.03.2022 12:57 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!смерть кацапским *********!
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15.03.2022 10:48 Відповісти
Штаб ВСУ, отдел статистики: - который день двенадцать тысяч, двенадцать тысяч... Да дайте уже кофе попить спокойно, уже в глаза рябит!
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15.03.2022 11:20 Відповісти
Як символічно 404 танки втратила кацапня. Казламордія сама країна 404.
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15.03.2022 11:39 Відповісти
 
 