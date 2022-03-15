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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 13,5 тис. осіб, 404 танки, 1279 броньованих машин, 81 літак, 95 гелікоптерів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 13500 осіб,
танків ‒ 404 од,
бойових броньованих машин ‒ 1279 од,
артилерійських систем – 150 од,
РСЗВ - 64 од,
засоби ППО - 36 од,
літаків – 81 од,
гелікоптерів – 95 од,
автомобільної техніки - 640 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+48 Hanka Panyanka
показати весь коментар15.03.2022 09:14
+47 экзорцист
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+29 Moanna Gratius ed1b335d
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Киев за 3 дня.....
мені це сподобалося найбільше))
Правда, зная лживость Москвы (во все времена, и при СССР, и при Ельцине-Путине), не факт, что официальные потери СССР / РФ в тех войнах не были существенно занижены. Чеченцы, в частности, утверждали, что потери русских в 2 чеченских войнах были не 11 тысяч, а 80.
Но относительно официальных данных именно так выглядит ситуация.
Nie negocjować póki żywy Ruski jest na Ukrainie. Chwała Ukrainie.
Chwała Polsce! Chwała Litwie! Chwała Ukrainie!