Китай пообіцяв бути для України "доброю силою" та направив в нашу країну гуманітарну допомогу
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Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун провів зустріч із головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким.
Про це повідомив очільник ОВА у своєму Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Китай та Україна – стратегічні партнери вже 30 років. Саме стільки минає цьогоріч відтоді, як наші країни встановили дипломатичні відносини", – нагадав Козицький.
За його словами, Фань Сяньжун запевнив, що Китай і надалі "буде доброю силою для України: і в економічному, і в політичному плані".
"Пан посол зазначив, що Китай поважає той шлях, який обрали українці, бо право на самовизначення – суверенне для кожного народу", – зазначив голова ОВА.
Він додав, що КНР вже скерувала Україні дві партії гуманітарної допомоги, а найближчим часом очікується поставка третьої.
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На востоке репутация это всё. Они не станут подвергать её риску из-за какого-то упоротого бантустана. Уже есть куча примеров, когда китайские банки де-факто ввели против рашки санкции. Хотя их особо никто и не просил. Но для них важно мнение (репутация) их европейский и американских партнёров. Они на порядок важнее рашки даже арифметически.
Я теж думаю, що вони виберуть вигідніший варіант.
... і білоруські також, і ....українські, і... європейські, і.. африканські...
КОМУНІСТИЧНІ АПЕТИТИ БЕЗМЕЖНІ
Сі Дзінь Пінь= *****
В школу тебе еще рано.
А дурням- радість, як же.
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