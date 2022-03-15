Китай пообіцяв бути для України "доброю силою" та направив в нашу країну гуманітарну допомогу

Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун провів зустріч із головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким.

Про це повідомив очільник ОВА у своєму Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Китай та Україна – стратегічні партнери вже 30 років. Саме стільки минає цьогоріч відтоді, як наші країни встановили дипломатичні відносини", – нагадав Козицький.

За його словами, Фань Сяньжун запевнив, що Китай і надалі "буде доброю силою для України: і в економічному, і в політичному плані".

"Пан посол зазначив, що Китай поважає той шлях, який обрали українці, бо право на самовизначення – суверенне для кожного народу", – зазначив голова ОВА.

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Він додав, що КНР вже скерувала Україні дві партії гуманітарної допомоги, а найближчим часом очікується поставка третьої.