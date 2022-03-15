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Китай пообіцяв бути для України "доброю силою" та направив в нашу країну гуманітарну допомогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Китай пообіцяв бути для України "доброю силою" та направив в нашу країну гуманітарну допомогу

Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун провів зустріч із головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким.

Про це повідомив очільник ОВА у своєму Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Китай та Україна – стратегічні партнери вже 30 років. Саме стільки минає цьогоріч відтоді, як наші країни встановили дипломатичні відносини", – нагадав Козицький.

За його словами, Фань Сяньжун запевнив, що Китай і надалі "буде доброю силою для України: і в економічному, і в політичному плані".

"Пан посол зазначив, що Китай поважає той шлях, який обрали українці, бо право на самовизначення – суверенне для кожного народу", – зазначив голова ОВА.

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Він додав, що КНР вже скерувала Україні дві партії гуманітарної допомоги, а найближчим часом очікується поставка третьої.

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Топ коментарі
+51
Нельзя верить Китаю, одной рукой помогает, второй рукой даст оружие московии.
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15.03.2022 09:27
+25
Ну такое, посол может на 2 стула сесть, комуняки же....
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15.03.2022 09:27
+23
З приводу китайської зброї для Росії. Наразі, НАТО опрацьовує можливість вступу у війну шляхом авіапідтримки ЗСУ через ураження наземних цілей ЗСРФ своїми літаками, тобто, не вводячи свої сухопутні сили на територію України. Тригером цього може стати поставка зброї Росії Китаєм.
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15.03.2022 09:28
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Нельзя верить Китаю, одной рукой помогает, второй рукой даст оружие московии.
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15.03.2022 09:27 Відповісти
Да ничё Китай кацапам не даст. Даже сухпайки из тараканов. (Разве что продать втихаря по тройной цене чтоб никто не знал)

На востоке репутация это всё. Они не станут подвергать её риску из-за какого-то упоротого бантустана. Уже есть куча примеров, когда китайские банки де-факто ввели против рашки санкции. Хотя их особо никто и не просил. Но для них важно мнение (репутация) их европейский и американских партнёров. Они на порядок важнее рашки даже арифметически.
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15.03.2022 09:52 Відповісти
та де! все буде залежати вигідно їм чи ні, он американскі виробники кінопродукції вже займаються самоцензурою, щоб китайський ринок не образився і не заблокував їм відкати від кінопрокату, а скільки всього іншого? вони й плагіатом можуть собі в промисловому масштабі позволити, і французів які побудували їм біологічну лабораторію послати к чорту, там репутація акурат не дуже, китайці зневажають продажний західний Світ але не відмовляться мати з нього бабло. Мати з китайцями справу, це як годувати ведмедя, коли у вас не буде вже чим його нагодувати він зжере вас.
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15.03.2022 12:58 Відповісти
Ну вибір у Китайців наступний - торгувать на ринку об'ємом 50% світового ВВП (ЕС,США та інші) чи торгувать на банкрутуючому ринку рашки, який по-факту вже близько 0.5% світового ВВП.

Я теж думаю, що вони виберуть вигідніший варіант.
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15.03.2022 15:51 Відповісти
Ничего он им не даст. Китаю важен бизнес и рынки сбыта в Европе р США.
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15.03.2022 10:12 Відповісти
Поддержу ваших оппонентов. Кацапам в первую очередь нужно МЯСО, а не оружие...Вопрос: Китаю Кицапия нужна сильная или слабая?
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15.03.2022 11:13 Відповісти
Повтор. Ниже написанного: Головна ціль Піднебесної - безмежні російські території і ресурси, життєвий простір для мільярдів китайців. Природа не терпить порожнечі - рано чи пізно Китай відхопить територію Росії по самий Урал, це для нього питання життя чи смерті. Тому показове "братання" з москалем - то лапша на вуха кацапам, щоб приспати їхню пильність. А війна з Україною виснажує і без того невеликі ресурси московщини, що Китаю конче потрібно. Думаю, що Китай зацікавлений і у конфлікті росії з США і НАТО. Погибель московщини по-любому невідворотня. Але нам доведеться заплатити за це велику ціну...
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15.03.2022 11:15 Відповісти
Китай дуже прагматичний. Рашка для них вже солодкий хлібець, можна ламати і їсти. Вони і так їх повністю вже. Немає потреби їм допомагати тепер.
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15.03.2022 11:26 Відповісти
так и будет...к сожалению...главное чтобы не давал мокшанам взаймы...а денег купить у них скоро не будет
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15.03.2022 11:27 Відповісти
Какой смысл давать взаймы банкроту?
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15.03.2022 15:52 Відповісти
Ну такое, посол может на 2 стула сесть, комуняки же....
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15.03.2022 09:27 Відповісти
Не вірю еомуністам... Краще більше санкцій проти росії. Щоб їхні блогерши з роздутими губами і жопами поакали як ця мцикуха російська https://youtube.com/shorts/Hc36VaqWdUw?feature=share
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15.03.2022 09:27 Відповісти
та мусить шось казати.Фань Сяньжун.бо він ве Львові
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15.03.2022 09:27 Відповісти
З приводу китайської зброї для Росії. Наразі, НАТО опрацьовує можливість вступу у війну шляхом авіапідтримки ЗСУ через ураження наземних цілей ЗСРФ своїми літаками, тобто, не вводячи свої сухопутні сили на територію України. Тригером цього може стати поставка зброї Росії Китаєм.
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15.03.2022 09:28 Відповісти
да, тоже читал, очень может быть
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15.03.2022 09:29 Відповісти
А дайте ссылку на статью, интересно почитать
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15.03.2022 09:39 Відповісти
Ватнік, НАТО надає допомогу жертві агресії, а китай агресорові. Різницю відчуваєш?
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15.03.2022 09:49 Відповісти
Китай помогает сам себе.
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15.03.2022 10:13 Відповісти
Кацапье просит у китайцев их боевые дроны. Поняли, что против байрактаров нихера у них не работает
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15.03.2022 09:50 Відповісти
*** даже армения даунов ничему не нучила. этож каким дебилом надо быть чтоб не учесть этот опыт армении
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15.03.2022 10:52 Відповісти
и наступить на теже грабли
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15.03.2022 10:53 Відповісти
Двуликий Анус
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15.03.2022 09:28 Відповісти
Китай Украине передал бинты а кацапам патроны
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15.03.2022 09:29 Відповісти
Не передавал он им ничего.
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15.03.2022 10:14 Відповісти
бпла у них китайські.
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15.03.2022 12:59 Відповісти
Купленые. Это не военная помощь.
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15.03.2022 13:18 Відповісти
Троль иди *****
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15.03.2022 11:02 Відповісти
На *** твоя рожа хороша.черт ******
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15.03.2022 11:23 Відповісти
У тебя пихва,кацап смердючий..
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15.03.2022 13:22 Відповісти
ты поц.мама дома?
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15.03.2022 13:57 Відповісти
Китайцы бедолаги. И хочется и колется и НАТО не велит. И вроде как прецедент мировой для собственных экспансионистских хотелок заиметь бы, а с другой - очевидно как санкции больно по рогам агрессивной скотине лупят. На одних только слухах минус 50 ярдов у китайских олигархов.
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15.03.2022 09:32 Відповісти
52 млрд.
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15.03.2022 09:35 Відповісти
Якщо Китай прийме сторону раші, навіть приховано, неофіційно, проти нього можливо почнуть вводити санкції, а з нього території почнуть тікати компанії, як боліт. Це швидше за все призведе до спроби напасти на Тайвань, говорячи, що США першими почали віну проти нього.
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15.03.2022 10:12 Відповісти
І в цьому випадку на гроші ніхто дивитися не буде, коли на кону переділ світу.
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15.03.2022 10:13 Відповісти
Хватит уже писать херню из желтой прессы.
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15.03.2022 10:15 Відповісти
В цьому ніхто і не сумнівався. Головна ціль Піднебесної - безмежні російські території і ресурси, життєвий простір для мільярдів китайців. Природа не терпить порожнечі - рано чи пізно Китай відхопить територію Росії по самий Урал, це для нього питання життя чи смерті. Тому показове "братання" з москалем - то лапша на вуха кацапам, щоб приспати їхню пильність. А війна з Україною виснажує і без того невеликі ресурси московщини, що Китаю конче потрібно. Думаю, що Китай зацікавлений і у конфлікті росії з США і НАТО. Погибель московщини по-любому невідворотня. Але нам доведеться заплатити за це велику ціну...
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15.03.2022 09:32 Відповісти
" Головна ціль Піднебесної - безмежні російські території ..."

... і білоруські також, і ....українські, і... європейські, і.. африканські...

КОМУНІСТИЧНІ АПЕТИТИ БЕЗМЕЖНІ
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15.03.2022 09:47 Відповісти
Там давно нет комуннизма. Это раз, во вторых, сейчас 21 век и подобная экспанция давно финансово не выгодна.
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15.03.2022 10:16 Відповісти
нема комунізму? бугага! є і не тільки в Китаї, просто прихований і не називається комунізмом
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15.03.2022 13:01 Відповісти
***, давайты хоть матчасть подучишь. И не будешь херню писать. Китай комунист только по офф. документам. А так там давно рынковые отношения и капитал.
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15.03.2022 13:20 Відповісти
Якщо ти не китайський троль, тоді напиши прямо тут отаке:
Сі Дзінь Пінь= *****
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15.03.2022 15:19 Відповісти
Ты идиот?
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15.03.2022 15:28 Відповісти
ти- китайський троль?
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15.03.2022 15:38 Відповісти
Я адекватный человек.
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15.03.2022 16:49 Відповісти
ДААААААААААААААААААА!!!
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15.03.2022 11:17 Відповісти
"стратегічні партнери"?! ха-ха-ха! очі, суки, замилюють.
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15.03.2022 09:34 Відповісти
Наші харчові продукти ідуть у Китай
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15.03.2022 09:58 Відповісти
канхвета ета- Тузік вкусний ...
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15.03.2022 09:42 Відповісти
Ясно: нам с добром медицинские товары, а кацапам со злом оружие.
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15.03.2022 09:42 Відповісти
вірити комуністам не можна...
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15.03.2022 09:46 Відповісти
МЗС Китаю вимагає від США доказати, що в Україні не виробляється бактерологічні і хімічна зброя, бо росія, якій вже ніхто в світі не вірить, заявила, що виробляється. А Китай доказав, що епідемія коронавірусу, яка пішла з Уханя, де є така лабораторія, то не злий умисел китайців, а збіг обставин, чи випадковість, чи гра природи?
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15.03.2022 09:46 Відповісти
Корона не имеет ничего общего с биооружием.
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15.03.2022 10:17 Відповісти
За всю свою историю существования, Китай никогда не входил в военные блоки, и не был ничьим союзником. Охарактеризовать внешнюю политику Китая можно всего одной фразой: "Себе на уме". Если Китай анонсирует те или иные свои действия, то делает это лишь для получения своей личной выгоды. Если то или иное действие может нанести Китаю реальный политический вред, или экономический убыток, то он ничего не сделает в этом направлении ни за какие обащания и посулы.
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15.03.2022 09:49 Відповісти
Мальчик, тебе надо учить историю, причем, начинать с ясельной программы.
В школу тебе еще рано.
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15.03.2022 09:56 Відповісти
Данная фраза говорит о том что вы --- необразованный хам.
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15.03.2022 11:20 Відповісти
Погано ти знаєш історію китаю. Маодзедун прйшов до влади на російських багнетах, а потім було 20 років "любви и преданности" китайського народу до ссср. Ну, а коли ссср ослаб, люди його їли хліб із гороху і кукурудзи, а совкова імперія так і не змогла наздогати США по кількості мяса, молока, та інших необхідних для життя продуктів і вже більше не міг годувати незліченних китайців, вони, спочатку, спробували захоплювати території росії (острів Даманський 1968 рік), потім зрозуміли, що їм це не по зубах, та перейшли на підножні корми, а потім почали думати, як виживати. Отак і постав великий китай
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15.03.2022 10:00 Відповісти
Мао всегда считал что СССР искажает идеи Ленина и Маркса и потому обречён на поражение (и тут он таки оказался прав). Вот почему Китай никогда не входил в экономические блоки (СЭВ), ни в военные (Варшавский договор). События 1969г. с последующими 1991, тому реальные подтверждения. Или вы что-то знаете о каких-либо других союзах?
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15.03.2022 10:22 Відповісти
Читайте уважно: Китай ніколи не входив у військово-політичні блоки, союзи чи альянси. Китай зробив ставку на власні сили і потужності, на потенціал власного народу і отримав результат. Гідний, доречі. А для московщини - фатальний.
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15.03.2022 11:27 Відповісти
Мир (в частности Китай, Кацапии не касается) за 20лет изменился сильно. Китай в 2022 и в 2000 это два РАЗНЫХ!!! Китая. Причем тут о.Даманский (вы еще опиумную войну приплетите сюда, если понимаете что это). Китай сегодня это международная фабрика (цех) для простоты понятия, 80% продукции идет в США и ЕС (Кацапия как экономика это пыль). Откройте карту мира географическую китайскую - увидите как на не изображен мир. Откройте учебник истории китайский: 200лет назад русский царь забрал себе исконнокитайские земли до Урала. Откройте отечественную географическую карту (желательно с горам) и посмотрите на Китай - 1 500 000 000 человек - как они там помещаться?... Вопрос: Китаю Кицапия нужна сильная или слабая?
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15.03.2022 11:30 Відповісти
Україна сильна Китаю точно не потрібна.
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15.03.2022 13:03 Відповісти
Спасибо что ответили на мой вопрос. Китай действует мягкой силой (длительная война это не метод Китая). Война в Европе длительная!!! (за 3дня взять Киев -да) Китаю не нужна (даже вам это понятно).
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15.03.2022 13:07 Відповісти
Входив і у військові блоки і був союзником, і навіть в ролі агресора був. Ви не праві.
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15.03.2022 12:01 Відповісти
звiсно! ))))
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15.03.2022 09:51 Відповісти
Ага, правильно, сам обвалив, щоб самомому і скупити. Відомий прийом.

А дурням- радість, як же.
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15.03.2022 15:25 Відповісти
Може, китайці нарешті демократичні цінності почнуть поважати?
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15.03.2022 09:52 Відповісти
Це навряд чи , а ось стати красніше красного можливо. Хоч вони звійсно нетакі імбецили як русішшвайне. За свою многовікову історію вони роблять висновки Конфуціанство чи Маодзидунсво - ось де буде проходити лінія майбутьнього Китая.
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15.03.2022 10:57 Відповісти
Так в них на відміну від расєї таки демократія, так однопартійна і з репресіями проти інакомислення, але нема там царя батюшки який вирішує все.
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15.03.2022 12:03 Відповісти
Китай нічого даремно не робить, там все по фен шую.
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15.03.2022 10:12 Відповісти
с Китаем нужно "дружить на расстоянии".Не забываем,что Китай ДО СИХ ПОР поставляет в россию комплектующие,которые использует военная техника..Не забываем.что Китай принимал участие в строительстве крымского моста...Давайте "дружить" с памятью и осторожно работать с Китаем.
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15.03.2022 10:19 Відповісти
Ржунеможу... рашка звернулася до Китаю по допомогу і Китай її надав... Україні 😆
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15.03.2022 10:29 Відповісти
Кацапії дадуть бойові безпілотники, а нам потім пришлють гуманітарочку.
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15.03.2022 10:41 Відповісти
Не дадуть а продадуть, в три шкури.
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15.03.2022 12:04 Відповісти
Ну це по любому добрий знак. Треба розуміти, що у комуністично-ринковому Китаї жоден посадовець, тим більше, за кордоном, тим більше, у воюючій країні від себе особисто не робив би таких заяв. За цією заявою стоїть загадкова посмішка дядечки Сі, який стікає слюною, дивлячись на неозорі простори Сибіру...
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15.03.2022 10:53 Відповісти
Та нах їм та Сибір? Що там такого крім лісу є?
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15.03.2022 12:05 Відповісти
Китайцям треба десь розселяти свій народ. В Китаї їм всім вже тісно.
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15.03.2022 14:15 Відповісти
Нічого там не тісно, великі агломерації звісно переповнені через квадратно-кутовий метод розселення, звідси і "страшні кадри" з багатоповерховими тісними будинками, але загалом густота населення як в Європі, це не Єгипет де в дельті Нілу яка за територією як дві наші області живе 100 млн людей, і при цьому умудряються ще сільським господарством займатись і возити в расєю картоплю.
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15.03.2022 14:22 Відповісти
Вже *** це чули і від Білорусії
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15.03.2022 11:00 Відповісти
Январь 2022, но по теме Китай-Кацапия
https://www.facebook.com/ivahenkoo/videos/1350766455420059
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15.03.2022 11:56 Відповісти
Китай в ООН завжди голосує на боці росії проти України, або утримується. Але він жодного разу не підтримав Україну. А давати хабарі посадовцям у вигляді гуманітарної допомоги, то для Китая звичайна справа.
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15.03.2022 12:57 Відповісти
Китаю вірити не можна.
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15.03.2022 13:31 Відповісти
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15.03.2022 15:48 Відповісти
отравленную еду пришлют или с вирусами
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15.03.2022 17:20 Відповісти
Бреше. ...тому що у міжнародному суді у Гаазі ... Саме Кітай голосував проти рішення суду ...по наказ негайно призупинити війну в Україні....І що українці після цього будуть продовжувати купувати китайські товари ? Особисто я більше цього робити не буду ...
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16.03.2022 18:52 Відповісти
 
 