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Знищено батарею РСЗВ ворога, яка обстрілювала житлові квартали Чернігова, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України вогнем артилерії знищили батарею РСЗВ ворога, яка підступно обстрілювала житлові квартали у Чернігові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

"Ситуація в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування "Північ" станом на ранок 15 березня залишається контрольованою. Так, оборонцями Чернігова була виявлена батарея РСЗВ ворога, яка підступно обстрілювала житлові квартали міста. Спостерігачі помітили, як батарея почала розгортатися для злочинних обстрілів. Але 10 хвилин роботи нашої артилерії швидко згорнули їхні плани. Тепер на тому місці буде клумба. Вірте в своїх захисників!", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+51
Под Николаевом сегодня тоже покрошили арту ,пушки и боеприпасы захватили ,пленных не брали ! Слава Украине !
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15.03.2022 09:43
+35
За "полонених не брали" - окрема подяка!
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15.03.2022 09:46
+24
Дякуємо нашим козакам!
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15.03.2022 09:41
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Дякуємо нашим козакам!
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15.03.2022 09:41 Відповісти
Под Николаевом сегодня тоже покрошили арту ,пушки и боеприпасы захватили ,пленных не брали ! Слава Украине !
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15.03.2022 09:43 Відповісти
За "полонених не брали" - окрема подяка!
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15.03.2022 09:46 Відповісти
если бой начался - то сдаться в плен очень проблематично . .. все равно будут стрелять
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15.03.2022 09:53 Відповісти
В любій ситуації не брати в полон, після того, що нелюди натворили й продовжують творити. Маскалі - не люди.
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15.03.2022 09:57 Відповісти
Зачем тебе лапоть,телефон ,ты идёшь на *** а не звонить ...
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15.03.2022 10:11 Відповісти
И клумба хорошо удобренная. Лапотными репоедами.
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15.03.2022 09:43 Відповісти
отлично! спасибо!
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15.03.2022 09:43 Відповісти
слава
З
С
У
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15.03.2022 09:47 Відповісти
Клумба? Ну, клумба так клумба
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15.03.2022 09:49 Відповісти
Слава Героям ,Слава місту Герою Чернігову
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15.03.2022 09:49 Відповісти
потери страны Тундра в танках - 404 шт .
. . . очень символично
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15.03.2022 09:57 Відповісти
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15.03.2022 10:00 Відповісти
Вважаю, справжні ведмеді люто ненавидять москалів. Бо вони окупували тайгу.
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15.03.2022 10:07 Відповісти
Запрошую до нас. Ходи, особисто перевіриш. Доречі, не забудь собі взяти підгузники.
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15.03.2022 10:07 Відповісти
В Ржевському, ватан. Тепер зрозуміло хто виграв 2-у світову, не мордва з мокшами, на 9 травня тепер будете помої чавкати.
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15.03.2022 10:50 Відповісти
здохніть довбані кацапи!
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15.03.2022 10:17 Відповісти
 
 