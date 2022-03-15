Знищено батарею РСЗВ ворога, яка обстрілювала житлові квартали Чернігова, - ОК "Північ"

Захисники України вогнем артилерії знищили батарею РСЗВ ворога, яка підступно обстрілювала житлові квартали у Чернігові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

"Ситуація в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування "Північ" станом на ранок 15 березня залишається контрольованою. Так, оборонцями Чернігова була виявлена батарея РСЗВ ворога, яка підступно обстрілювала житлові квартали міста. Спостерігачі помітили, як батарея почала розгортатися для злочинних обстрілів. Але 10 хвилин роботи нашої артилерії швидко згорнули їхні плани. Тепер на тому місці буде клумба. Вірте в своїх захисників!", - йдеться у повідомленні.

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