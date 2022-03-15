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Обстріл телевежі біля Рівного: кількість загиблих зросла до 19 людей. Розбір зруйнованої будівлі триває, - голова ОВА Коваль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Обстріл телевежі біля Рівного: кількість загиблих зросла до 19 людей. Розбір зруйнованої будівлі триває, - голова ОВА Коваль

Кількість загиблих внаслідок удару по телевежі в Антополі Рівненської області зросла до 19. Поранених дев'ять.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Кількість загиблих зросла з дев'яти до дев'ятнадцяти людей. Кількість травмованих незмінна, це дев'ять людей. Розбір зруйнованої будівлі триває", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ворожого авіаудару пошкоджено телевізійну вежу поблизу Рівного, - голова Рівненської ОВА Коваль

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19 сміливих журналістів загинули за правду в Рівному, знаючи що там ********.

Але багато наших за "сміливість" хвалять російську пропагандистку, яка в записі новин вибігла з плакатиком, попередньо записавши відео про "адін нарот", щоб ми знов полюбили росіян.

Хвалять пропагандистку, яка особисто винна в смерті цих 19 справжніх журналістів.

І оце страшно. Не робіть так, українці. Герої у нас. На росії - підступні вороги.
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15.03.2022 09:53 Відповісти
Хоч я і не фанат цього персонажа, але точніше ще ніхто не сформулював.

Mustafa Nayyem
"Какой-то странный и не очень умный восторг вокруг этого плаката в эфире первого канала РФ.

Послушайте.

Даже если все журналисты россми выйдут на красную площадь, обкатаются в смоле и посыпят голову пеплом, это не вернёт тысячи жизней наших близких и родных, убитых в этой войне; не восстановит нашего прежнего Харькова, Сум, Чернигова, Мариуполя и Волновахи.

Было ли это фейком или нет, плевать - один плакат в эфире очередного рупора маразма не сотрёт из памяти сотен тысяч наших детей картинки разрушенных домов, звуки сирен воздушной тревоги, плач матерей и смерть своих отцов.

Все эти преступления совершились не в один день и не 24 февраля. Они длились восемь лет.

В течение которых все российские журналисты малодушно продолжали называть Крым российским, войну - конфликтом, а самые ярые ещё и активно содействовали преступлениям своей страны, публикуя сюжеты о распятом мальчике, визитках Яроша и киевских нацистках.

Поэтому давайте без сентиментов.

Они все без исключения - либо трусы, либо исполнители. Только раньше они боялись Путина, СКР и ОМОНа, а теперь - угрозы понести наказание за тот бесконечный ужас, который натворили и ужасный конец, который ждёт их страну.

Удачи на этом светлом пути, держитесь там."
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15.03.2022 13:30 Відповісти
Рашиські варвари будьте прокляті.
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15.03.2022 10:00 Відповісти
Прокляті свинособаки. Не вірю ні слову цим полоненим, вони знають що йдуть вбивати.
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15.03.2022 10:07 Відповісти
 
 