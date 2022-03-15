Завдяки допомозі США Україна чинить опір набагато довше, ніж очікували в РФ, - Псакі

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати допомогли Україні чинити опір російським окупантам набагато довше, ніж очікували у Москві.

Як інформує УНІАН, про це заявила речниця президента США Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми надали військову допомогу, гуманітарну допомогу українцям, які дозволили їм чинити опір набагато довше, ніж очікувалося російське керівництво", - заявила Псакі.

На питання, яким буде фінал в Україні, Псакі відповіла: "Ну, фінал – це справді питання до президента Путіна. Ми повністю зруйнували його економіку... Він сам має визначити, яким буде для нього подальший шлях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США наразі не бачать бажання Путіна згортати агресію, - Псакі