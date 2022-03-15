Завдяки допомозі США Україна чинить опір набагато довше, ніж очікували в РФ, - Псакі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У Білому домі заявили, що Сполучені Штати допомогли Україні чинити опір російським окупантам набагато довше, ніж очікували у Москві.
Як інформує УНІАН, про це заявила речниця президента США Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми надали військову допомогу, гуманітарну допомогу українцям, які дозволили їм чинити опір набагато довше, ніж очікувалося російське керівництво", - заявила Псакі.
На питання, яким буде фінал в Україні, Псакі відповіла: "Ну, фінал – це справді питання до президента Путіна. Ми повністю зруйнували його економіку... Він сам має визначити, яким буде для нього подальший шлях".
Топ коментарі
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Так що дякуємо, цивілізований світе! Бо ми б"ємося і за вас (і замість вас).
Саме їм ми в першу чергу дякуємо за конкретну підтримку!
Також, відмітив би допомогу, яку не сильно афішують, Туреччини.
Якщо ви забули, це той самий патріот, що 17.02 виділяв на бабушкофони гроші, а 21.02 з 60 запитуваних ярдів на армію виділив зі служками трохи менше 20.
А ну скажи мені путін х...ло!
Набір слів з глибоким змістовним розумінням світової геополітики.
Вони повинні пікетувати Білий дім зранку до вечора і кожного дня.
Чи одягнути декілька разів на рік вишиванки і поспівати українських пісень це і є усе їх українство??