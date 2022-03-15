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Завдяки допомозі США Україна чинить опір набагато довше, ніж очікували в РФ, - Псакі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Завдяки допомозі США Україна чинить опір набагато довше, ніж очікували в РФ, - Псакі

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати допомогли Україні чинити опір російським окупантам набагато довше, ніж очікували у Москві.

Як інформує УНІАН, про це заявила речниця президента США Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми надали військову допомогу, гуманітарну допомогу українцям, які дозволили їм чинити опір набагато довше, ніж очікувалося російське керівництво", - заявила Псакі.

На питання, яким буде фінал в Україні, Псакі відповіла: "Ну, фінал – це справді питання до президента Путіна. Ми повністю зруйнували його економіку... Він сам має визначити, яким буде для нього подальший шлях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США наразі не бачать бажання Путіна згортати агресію, - Псакі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Це правда. Ми б без допомоги Америки, Бритагії та ін. просто б вели партизанську війну, жорстоку для недолюдей, але все б було гірше.
Так що дякуємо, цивілізований світе! Бо ми б"ємося і за вас (і замість вас).
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15.03.2022 09:53
+30
Только распад РФ на маленькие кусочки должен быть в этой войне финал
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15.03.2022 09:52
+25
Дякую США, Великобританії, ЄС і іншим цивілізованим країнам, що незважаючи на ризик ядерної війни, вони нам допомагають. Санкції дуже болючі. Вони забрали "їжу" у руссо-фашистів. Але якщо забрати їжу у людини, вона одразу не помре і не зляже з голоду, так само і тут. Треба чекати і боротися. Надана Зброя справна і дуже ефективна. Давайте ще, не зупиняйтеся, роз'ятряйтеся!
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15.03.2022 09:56
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Только распад РФ на маленькие кусочки должен быть в этой войне финал
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15.03.2022 09:52 Відповісти
+++
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15.03.2022 20:24 Відповісти
Застрелиться! Это был бы лучший шаг для ***** - *********** *********!
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15.03.2022 09:52 Відповісти
Байден-боягуз.
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15.03.2022 09:52 Відповісти
Москале иди на
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15.03.2022 09:53 Відповісти
Шо ти мелеш,дебіл,у байдена є ударні беспілотники навіть не треба пілотів посилати,фуйло його розводить як лоха ржавою ядерною дубинкою.
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15.03.2022 09:56 Відповісти
Москаль , нет такого в украинском языке как Владимир .
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15.03.2022 09:58 Відповісти
Я з 2009 року на цензорі
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15.03.2022 09:59 Відповісти
И что ? Можно было поменять 100500 раз , но ты это не сделал , потому что москаль
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15.03.2022 10:00 Відповісти
Ти в данії а я в Україні якщо б ти у підвал по 10 раз у день бігав думав так би як я
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15.03.2022 10:03 Відповісти
А Робин в украинском есть?
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15.03.2022 10:08 Відповісти
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15.03.2022 10:10 Відповісти
В що я москальського написав?байден-боягуз наші люди гинуть а він сцить навіть міги передати.
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15.03.2022 10:00 Відповісти
Смысл твой в том , что бы настроил украинцев против Америки и вбил между украинцами и Америкой клин . Я прекрасно понимаю твой смысл
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15.03.2022 10:03 Відповісти
Самому не смішно?
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15.03.2022 10:04 Відповісти
Байден трус , Украину не защищает и надо украинцам сдаваться . Это к тому ты подводишь? Я
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15.03.2022 10:05 Відповісти
Ніхто здаватися не буде ти бачив як розбирають завали і дістають звідти дітей,якщо байден дасть нам літаки ядерна війна не почнеться а тисячі людей будуть живі
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15.03.2022 10:08 Відповісти
Сходи десь почитай тихенко і ще раз подумай.
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15.03.2022 13:34 Відповісти
Хлопці, не сваріться - не час.
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15.03.2022 10:23 Відповісти
А американська економіка та громадяни Америки при цьому не страждають?
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15.03.2022 10:06 Відповісти
а яким чином?
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15.03.2022 10:15 Відповісти
Зрозумійте нарешті: Байдену чим довше буде війна України проти Мордору, тим краще. Мордорська економіка - страждає, санкції діють, військо орків - виснажується руками українських козаків. Штати - типу як не втручаються. А доля українського народу, української економіки його зараз не особливо хвилює...
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15.03.2022 10:03 Відповісти
а нас самих хвилювала доля нашого народу в 2019? причому двічі, на президентських і парламентських
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15.03.2022 10:05 Відповісти
не скигли, воюй з ордою
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15.03.2022 10:09 Відповісти
до чого це сказано? Ні в тин, ні в клин...
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15.03.2022 10:14 Відповісти
дебiльне твердження, що комусь, крiм вiдбитого путiна, може бути вигiдна вiйна. Санкцii працюватимуть i без бойових дiй.
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15.03.2022 10:50 Відповісти
Це правда. Ми б без допомоги Америки, Бритагії та ін. просто б вели партизанську війну, жорстоку для недолюдей, але все б було гірше.
Так що дякуємо, цивілізований світе! Бо ми б"ємося і за вас (і замість вас).
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15.03.2022 09:53 Відповісти
Я б навіть більше сказав. Борис Джонсон був та є драйвером серед лідерів західного світу у допомозі Україні з оборонним озброєнням. Штати, на диво, йдуть другим, хоч і дуже потужним, номером.
Саме їм ми в першу чергу дякуємо за конкретну підтримку!
Також, відмітив би допомогу, яку не сильно афішують, Туреччини.
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15.03.2022 13:47 Відповісти
Дуже жалкую, що нема Рейгана і Тетчер.
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15.03.2022 09:53 Відповісти
Роль Рейгана приувеличена,просто во те времена сенат другой был
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15.03.2022 09:56 Відповісти
а звідки їм бути? у всьому світі мода на клованів і популістів
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15.03.2022 10:06 Відповісти
... але в нашого клована сталеві бейці.
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15.03.2022 10:16 Відповісти
Ні, м'якенькі, просто їх наші військові добре стисли, ось і заспівав патріотично
Якщо ви забули, це той самий патріот, що 17.02 виділяв на бабушкофони гроші, а 21.02 з 60 запитуваних ярдів на армію виділив зі служками трохи менше 20.
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15.03.2022 10:38 Відповісти
Звідки яйця в нього? То очі від жаху так вилізли.
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15.03.2022 10:48 Відповісти
Але твого X y й л a добре чмирить !!!!
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15.03.2022 11:04 Відповісти
Дякую США, Великобританії, ЄС і іншим цивілізованим країнам, що незважаючи на ризик ядерної війни, вони нам допомагають. Санкції дуже болючі. Вони забрали "їжу" у руссо-фашистів. Але якщо забрати їжу у людини, вона одразу не помре і не зляже з голоду, так само і тут. Треба чекати і боротися. Надана Зброя справна і дуже ефективна. Давайте ще, не зупиняйтеся, роз'ятряйтеся!
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15.03.2022 09:56 Відповісти
Ви в Афганістан влили трильйон баксів. Може справа таки в людях, а не у вашій допомозі? Гаранти-аферисти.
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15.03.2022 10:00 Відповісти
Вважаєш, що американська допомога нам нічого не дала?
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15.03.2022 10:07 Відповісти
Дала, але це не основний фактор. Як показав Афган.
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15.03.2022 10:18 Відповісти
Україна ніколи ні в чому не була схожа на Афганістан і паралелі тут недоречні. Україна має вступити в НАТО?
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15.03.2022 10:30 Відповісти
Зустрічне питання -- а чи НАТО нас хоче прийняти ????
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15.03.2022 11:05 Відповісти
не хоче
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15.03.2022 19:11 Відповісти
Аналогії звісно не прямі. Але показові. Нам зброя для партизанщини, а туди все. А ефект? Так о тож. Я завжди був прихильником вступу до альянсу, але сьоднішня ситуація значно змінила мою думку відносно цієї контори. Нам отрібні нові військові альянси з тими, хто готовий битися з ордою.
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15.03.2022 11:28 Відповісти
Вообще-то украинская армия умело отбивается НЕ АМЕРИКАНСКИМ оружием и НЕ АМЕРИКАНСКИМИ СОЛДАТАМИ..Великобритания и турцияч-вот кто реально помогает Украине сдерживать атаки российской армии.помогая конкретным оружием."Сдавливающие экономику" санкции,которыми США обложили РФ имеют не быстрое действия на армию России.что США могут приписать себе как действующую военную оборону....США бы немного поскромней в своём участии по обороне Украины.Вохможно в перспективе и санкции сыграют своё значение в военных действиях,но это не сегодня и не сейчас.А оборона идёт сейчас....
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15.03.2022 10:06 Відповісти
Антиамериканізм = русофілія.
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15.03.2022 10:09 Відповісти
Закрите небо
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15.03.2022 10:06 Відповісти
Финал однозначен ,Украина победит ,кацапские оккупанты будут уничтожены .
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15.03.2022 10:09 Відповісти
Спасибо вам гаранты безопасности, медальки себе еще там повесьте. Что в обмен на ядерное оружие, дали нам подачки спустя сколько лет. Да конечно подачки хорошие. Но это пшик по сравнению с тем что могли бы дать как гаранты.
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15.03.2022 10:10 Відповісти
Псаки потихоньку начинает уже примерять китель победителя в войне с свиносабаками. Увы, ваша заслуга в этой мясорубке даже не на втором месте..
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15.03.2022 10:14 Відповісти
мені пофіг, аби знищити кацапню
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15.03.2022 10:39 Відповісти
...нагадує відношення ссср до Другого Фронту...
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15.03.2022 10:49 Відповісти
Тільки Псакі забуває говорити що це саме США і Європа виплекали головного світового терориста Путіна. Це компанії США і Європи жваво розвивали фашистську росію, це компанії США і Європи кредитували фашистську росію, хоча ще років 10 назад було чітко видно до чого все йде!!! А зараз США і Європа життями українців і ціною вбитих мирних жителів україни хочуть зупинити це зло доклавши мінімальних зусиль і цинічно прораховують як би це завдати поменьше своїм економікам!
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15.03.2022 10:18 Відповісти
Гугл перекладача зламався? Чи ти стидаєшся свиномобачого язика?

А ну скажи мені путін х...ло!
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15.03.2022 10:21 Відповісти
Крім того х...ло пишеться з маленької букви. А раіська - свиномобачена зомбіленд
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15.03.2022 10:22 Відповісти
Найстрашніше що Китай побачивши таку слабкість може в майбутньому зробити спробу захопити Тайвань а у китайців вже справжня ядерна зброя оце вже страшна загроза третьої світової тому фуйла треба мочити зразу всіми силами не піддаючись на загрози.
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15.03.2022 10:25 Відповісти
Будапешт... Педабушт... Бупештап... Меморандум.. дуремандум... лохотрон...

Набір слів з глибоким змістовним розумінням світової геополітики.
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15.03.2022 10:19 Відповісти
За помощь спасибо. У нас посевная скоро, готовьте свои F-35, F-22, F15EX, будете ворон гонять над нашими полями. Фермеры борщём с пампушками пилотов накормят. Ваши пилоты такого борща и не пробовали!!! а будут хорошо летать... могут и чарочку налить.
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15.03.2022 10:24 Відповісти
Спасибо США!
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15.03.2022 10:50 Відповісти
Не розумію чого мовчить українська діаспора в США та Канаді?
Вони повинні пікетувати Білий дім зранку до вечора і кожного дня.

Чи одягнути декілька разів на рік вишиванки і поспівати українських пісень це і є усе їх українство??
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15.03.2022 11:13 Відповісти
Читайте уважно формулювання американки. Як відчувається відношення.Ну щось типу-«хворий протримався довше на ліках,ніж очікували лікарі.Але все-одно помер».
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15.03.2022 12:01 Відповісти
Піндосам головне послабити кацапів,щоб вони не втручалися в їх конфлікт з косоокими. А на українців їм покласти.
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15.03.2022 12:08 Відповісти
 
 