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За добу війська РФ 65 разів обстрілювали Харків, випущено 2 ракети по центральній частині. Загинув 26-річний чоловік, - Синєгубов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ продовжують обстрілювати Харків з повітря.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, за добу окупанти випускали 2 ракети по центральній частині Харкова.
"Обстрілювали із реактивної системи залпового вогню "Смерч" район парка Горького, Сумського ринку, перехрестя Сумської та Динамівської. Під обстріл потрапила машина волонтерів організації Help Army. Від тяжкого поранення загинув 26-річний хлопець, поранена жінка. Кількість постраждалих встановлюється. Загалом за добу зафіксували 65 вистрілів", - йдеться у повідомленні.
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Галина Шалаева 6370bbe2
показати весь коментар15.03.2022 09:57 Відповісти Мені подобається 1
Иван Сирко 69da2360
показати весь коментар15.03.2022 10:38 Відповісти Мені подобається 1
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