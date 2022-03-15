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В Енергодарі російські окупанти нападають на мирне населення, забирають телефони, трощать автомобілі, відбувається повна анархія, - мер Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Енергодарі російські окупанти нападають на мирне населення, забирають телефони, трощать автомобілі, відбувається повна анархія, - мер Орлов

У місті є тепло, електропостачання, водопостачання.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов під час єдиного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"На сьогодні ми вже 11 добу знаходимося в режимі окупації. Окупанти їздять по місту вдень. Перевіряють автомобілі, трощать переднє скло, якщо воно затоноване. Відбирають мобільні телефони. Вже є напади на мирне населення. Повна анархія відбувається", — розповів мер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти б'ють людей просто на вулицях в Енергодарі. ВIДЕО

Натомість він зазначив, що у місті є тепло, електропостачання, водопостачання: "Ми отримали гуманітарний вантаж із Запоріжжя. Вчора його вже майже весь було розподілено між багатодітними сім’ями, між людьми, які з інвалідністю. Людям з соціальними проблемами. До цього процесу долучилися депутати міської ради і спільно з працівниками управління соціального захисту виконували цю роботу на волонтерських началах".

За словами Орлова, на АЕС працюють два енергоблоки, радіаційний фон на проммайданчику та у місті в нормі.
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Топ коментарі
+18
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15.03.2022 09:58
+16
Здрасьте, это вторая армия мира, есть что пожрать и мобила?
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15.03.2022 09:58
+8
Чоловiки залишились без автоматов та РПГ. Якi претензii?
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15.03.2022 10:23
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15.03.2022 09:58 Відповісти
Здрасьте, это вторая армия мира, есть что пожрать и мобила?
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15.03.2022 09:58 Відповісти
ванька, ты дурачок? снабжение восстанавливали местные организации, русские фашисты занимаются исключительно грабежом, мародерством и убийствами.
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15.03.2022 10:31 Відповісти
Де поліція?
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15.03.2022 10:06 Відповісти
пнх отседова мразь...
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15.03.2022 10:10 Відповісти
ванька, давно **** за воротник не получал?
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15.03.2022 10:32 Відповісти
Цікаво скільки там тисяч тих орків і що немає справжних чоловіків
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15.03.2022 10:11 Відповісти
Чоловiки залишились без автоматов та РПГ. Якi претензii?
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15.03.2022 10:23 Відповісти
Все в Києві, і люди, і зброя, охороняють президента і його свиту, а на атомку начхать, такі об'єкти повинні були охоронятись великими силами, а не теробороною з палками.
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15.03.2022 10:31 Відповісти
Все в Киеве охраняют Киев. Так уж сложилось, что в Киеве много чего важного и экономически и и политически и стратегически.
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15.03.2022 10:33 Відповісти
Казломордым разве понять как живут мирные Украинцы ...Это у них в крови Потому и будут всегда рабами.
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15.03.2022 11:53 Відповісти
 
 