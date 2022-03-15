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Прем'єр-міністри Чехії, Польщі та Словенії сьогодні відвідають Київ як представники Ради Європи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прем'єр-міністри Чехії, Польщі та Словенії сьогодні відвідають Київ як представники Ради Європи

Прем'єр-міністри Чехії, Польщі та Словенії Петр Фіала, Матеуш Моравецький та Янез Янша, а також віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський у вівторок вирушать до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і надати широкий пакет підтримки для України та її громадян, повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Разом із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, віцепрем'єром Ярославом Качинським та прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею ми вирушаємо сьогодні до Києва як представники Ради Європи, щоб зустрітися з президентом Зеленським та прем'єр-міністром Шмигалем", - написав Фіала у твіттері у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що візит організовано в консультації з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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"Мета візиту – висловити беззастережну підтримку Євросоюзом України, її свободи та незалежності. Водночас під час візиту ми надамо широкий пакет підтримки для України та її громадян. Міжнародна спільнота також була проінформована про цей візит міжнародними організаціями, зокрема Організацією Об'єднаних Націй", - зазначив Фіала.
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15.03.2022 10:09 Відповісти
и пусть их по пути в Украину сопровождает тридцать истребителей советского производства.А по возвращению эти старенькие самолёты бы просто не смогли завестись и остались бы в Украине на ремонт,а делегации вернулись без них..а ? ))
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15.03.2022 10:11 Відповісти
охренеть, смелые люди, покажите им результаты рашистской операции по денацификации
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15.03.2022 10:21 Відповісти
Ого, панове мають яйця. У відповідь ***** залізе під стіл глибше.
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15.03.2022 10:53 Відповісти
Так колись Ющенко з Квасневським і ще декількома прем"єрами відвідали Тбілісі, не давши ординським варварам захопити грузинську столицю.

Шкода, що грузинські пові..., маю на увазі урядовців, зрадили нас. І продали Україну кац...м за 33 сріберники.

Ганьба грузинській верхівці, ганьба грузинам котрі її обрали. Ви не джигіти, ви дівчатка.

Слава грузинам, котрі воюють в Україні проти орди, Ви друзі і істинні генацвале.
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15.03.2022 11:19 Відповісти
You're mistaken. In Tbilisi was president Lech Kaczynski not Kwasniewski. As a interesting fact Lech Kaczynski was brother of Jaroslaw Kaczynski who is coming today to Kiev with prime minister Morawiecki.
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15.03.2022 14:00 Відповісти
 
 