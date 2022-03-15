Прем'єр-міністри Чехії, Польщі та Словенії сьогодні відвідають Київ як представники Ради Європи

Прем'єр-міністри Чехії, Польщі та Словенії Петр Фіала, Матеуш Моравецький та Янез Янша, а також віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський у вівторок вирушать до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і надати широкий пакет підтримки для України та її громадян, повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Разом із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, віцепрем'єром Ярославом Качинським та прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею ми вирушаємо сьогодні до Києва як представники Ради Європи, щоб зустрітися з президентом Зеленським та прем'єр-міністром Шмигалем", - написав Фіала у твіттері у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що візит організовано в консультації з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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"Мета візиту – висловити беззастережну підтримку Євросоюзом України, її свободи та незалежності. Водночас під час візиту ми надамо широкий пакет підтримки для України та її громадян. Міжнародна спільнота також була проінформована про цей візит міжнародними організаціями, зокрема Організацією Об'єднаних Націй", - зазначив Фіала.