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Київ (13851) Кличко (2817) обстріл (21162)

Кличко закликав йти в укриття за кожного сигналу тривоги. За ранок від обстрілів постраждали 4 житлових будинки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кличко закликав йти в укриття за кожного сигналу тривоги. За ранок від обстрілів постраждали 4 житлових будинки

Сьогодні вранці у Києві ворожі снаряди влучили у кілька житлових будинків. Міський голова Віталій Кличко закликав ховатися в укриття за кожного сигналу тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його повідомленні у Телеграмі.

Читайте також: Внаслідок влучання боєприпасу значні руйнування 16-поверхового будинку в Святошинському районі Києва. Спалахнула пожежа, двоє загиблих, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Зокрема, вранці 15 березня внаслідок влучання боєприпасу сталася пожежа у житловому десятиповерховому будинку на Виноградарі у Подільському районі Києва. Одну людину госпіталізовано.

Крім того, у Святошинському районі Києва внаслідок влучання боєприпасу в 16-поверховий житловий будинок сталися значні руйнування будівлі і пожежа від 1 по 16 поверхи. Двоє людей загинули.

Також у Святошинському районі внаслідок влучання боєприпасу у дев’ятиповерхівку сталося незначне пошкодження будинку з подальшими незначними локальними загоряннями на поверхах.

Ще ворожий боєприпас влучив у приватний двоповерховий житловий будинок у районі Осокорків сталася пожежа.

Читайте також: Епіфаній благословив киян на захист свого міста. ВIДЕО
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Топ коментарі
+1
мадам - ви мене вбили
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15.03.2022 10:22
+1
може з 8ми коли вже ногті і когті підкрашені?
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15.03.2022 10:31
+1
у підземних переходах можна ховатися?
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15.03.2022 10:36
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Від арти, як правило, не буде ніякого сигналу тривоги. Така собі порада, якщо чесно
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15.03.2022 10:10 Відповісти
буде від ракет і кацополетів.
все що зафіксуе радар - буде сігнал.
жіночкі з діточками, малечами, шановні батьки - всі до сховища.
все каже правильно Віталя.
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15.03.2022 10:20 Відповісти
Сам хоча б зрозумів, що написав???
Я про арту говорю, а ти про ракети і повітряні об'єкти. М-да...
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15.03.2022 10:31 Відповісти
OMG...
"буде від ракет і кацополетів.
все що зафіксуе радар - буде сігнал."
звичайно від снарядів не буде....
за долдобо..ство коли треба розжовувати,
в уши вкладать ще і пихать туди шо б долізло.
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15.03.2022 10:40 Відповісти
Ще раз. Для чого ти вліз зі своєю думкою?
Київ починає гасити арта. І це найбільша небезпека. Бо літаки і ракети ми ще якось зібємо. А от від арти не захиститися. А Кличко радить слухати сигнал тривоги. Так якраз від арти це і не врятує, ****
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15.03.2022 12:15 Відповісти
ок, так, я під тебе вліз, глохні вже забудь...
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15.03.2022 12:22 Відповісти
повітряну тривогу вмикають тоді, коли системи спостерігання фіксують "ціль" яка летить... а вони не бачать на висоті 20-50 метрів і летять вони не на десятки-сотні кілометрів (це про пушки)...
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24.07.2022 11:18 Відповісти
Надо сегодня на переговорах договориться, чтоби они свою чертову стрельбу начинали хотя бы 6.30 или 7ми часов. Ну ведь в 5 еще все спят, скотины!
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15.03.2022 10:11 Відповісти
мадам - ви мене вбили
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15.03.2022 10:22 Відповісти
може з 8ми коли вже ногті і когті підкрашені?
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15.03.2022 10:31 Відповісти
Не, ну в самом деле: я уже три дня выспаться не могу!
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15.03.2022 10:46 Відповісти
спить вдень from 2 to 6 - 4 hours!
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15.03.2022 10:56 Відповісти
а вдень не ********?
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24.07.2022 11:10 Відповісти
заграница поможет! граница открыта!
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24.07.2022 11:11 Відповісти
Да і укриттів нормальних в спальних районах немає... В школи може прилетіти...
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15.03.2022 10:24 Відповісти
у підземних переходах можна ховатися?
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15.03.2022 10:36 Відповісти
Там платно.
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15.03.2022 10:47 Відповісти
підземний перехід врятує тільки від обстрилів або при вибух десь на відстані не ближче 100 метрів, при вибуху рядо чи при попаданні - ні, не спасе, там тонке перекриття і переходи не глибоко у землі...
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24.07.2022 11:08 Відповісти
Добре,якщо вони є.У нас в Полтаві навіть підвалів нема в тих будинках,що будувались протягом останніх 40-ка років в спальних районах-там "тєхподполья".
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15.03.2022 10:58 Відповісти
Скрізь так само і в Києвї теж. Запам'яталось, як на 6-й день літня жіночка зходячи до нашого "укриття" сказала: "Боже, тільки зараз дійшло, тут же 5 сходинок лише". Але від осколків вбереже та й переважно якщо в будівлю потрапляє, то потрапляє в середні/верхні поверхи, то сенс зходити все ж є, але, нажаль, не 100відсотковий.
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15.03.2022 12:44 Відповісти
якщо є підвали, вони повинні мати запасний вихід, бо вразі обвалу на вхід ви не вийдите звідти, а якщо там ще й труби з водою, каналізацією - ви там і потоните або захлинетесь...
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24.07.2022 11:04 Відповісти
Сховища - то підвали, де відмили бабло повісивши при вході табличку "сховище"?
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15.03.2022 19:11 Відповісти
пам'ятаю коли був малий, на стінах будинків були намальовані стрілки й написи "БОМБОСХОВИЩЕ", в двох кварталах було два бомбосховища... зараз з усіх "кричалок" призивають не нехтувати сигналами тривоги, а куди ховатися нема ні одного вказівника, самотужки знайшли сховище (там раніше був завод), але поки до ньго доберешся - хвилин 20 потрібно! а якщо враховувати що під час тривоги неможна користуватися ліфтом - то й 30 хвилин!!! є сенс? не знаю як у Києві, я про свій город...
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24.07.2022 11:02 Відповісти
 
 