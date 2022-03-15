Кличко закликав йти в укриття за кожного сигналу тривоги. За ранок від обстрілів постраждали 4 житлових будинки
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Сьогодні вранці у Києві ворожі снаряди влучили у кілька житлових будинків. Міський голова Віталій Кличко закликав ховатися в укриття за кожного сигналу тривоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його повідомленні у Телеграмі.
Зокрема, вранці 15 березня внаслідок влучання боєприпасу сталася пожежа у житловому десятиповерховому будинку на Виноградарі у Подільському районі Києва. Одну людину госпіталізовано.
Крім того, у Святошинському районі Києва внаслідок влучання боєприпасу в 16-поверховий житловий будинок сталися значні руйнування будівлі і пожежа від 1 по 16 поверхи. Двоє людей загинули.
Також у Святошинському районі внаслідок влучання боєприпасу у дев’ятиповерхівку сталося незначне пошкодження будинку з подальшими незначними локальними загоряннями на поверхах.
Ще ворожий боєприпас влучив у приватний двоповерховий житловий будинок у районі Осокорків сталася пожежа.
Будь ласка, зачекайте...
все що зафіксуе радар - буде сігнал.
жіночкі з діточками, малечами, шановні батьки - всі до сховища.
все каже правильно Віталя.
Я про арту говорю, а ти про ракети і повітряні об'єкти. М-да...
"буде від ракет і кацополетів.
все що зафіксуе радар - буде сігнал."
звичайно від снарядів не буде....
за долдобо..ство коли треба розжовувати,
в уши вкладать ще і пихать туди шо б долізло.
Київ починає гасити арта. І це найбільша небезпека. Бо літаки і ракети ми ще якось зібємо. А от від арти не захиститися. А Кличко радить слухати сигнал тривоги. Так якраз від арти це і не врятує, ****