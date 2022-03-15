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Херсонські фермери під українськими прапорами вивели колону сільгосптехніки на весняні роботи. ВIДЕО
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Херсонські фермери під українськими прапорами вивели колону сільгосптехніки на веснянщ-польові роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився відеозапис проїзду колони в селі Чулаківка.
"Ось так, незламні херсонці виїхали на роботу у поле", - пише в коментарі автор відео.
Топ коментарі
+53 Вікторія Дубець
показати весь коментар15.03.2022 10:14
+46 Ігор Сірко
показати весь коментар15.03.2022 10:16
+44 Палиця Василь
показати весь коментар15.03.2022 10:12
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Ребята херсоннцьІ, почему Сальдо еще не телипается на каштане или тополе на проспекте Ушакова????????????????????