Херсонські фермери під українськими прапорами вивели колону сільгосптехніки на весняні роботи. ВIДЕО

Херсонські фермери під українськими прапорами вивели колону сільгосптехніки на веснянщ-польові роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився відеозапис проїзду колони в селі Чулаківка.

"Ось так, незламні херсонці виїхали на роботу у поле", - пише в коментарі автор відео.

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