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Херсонські фермери під українськими прапорами вивели колону сільгосптехніки на весняні роботи. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Херсонські фермери під українськими прапорами вивели колону сільгосптехніки на веснянщ-польові роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився відеозапис проїзду колони в селі Чулаківка.

"Ось так, незламні херсонці виїхали на роботу у поле", - пише в коментарі автор відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні, - ГУР Міноборони. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+53
Херсонці - ви неймовірні! Слава Україні!
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15.03.2022 10:14
+46
Оце КОЗАРЛЮГИ ... війна війною, а хліб сіяти треба... подяка за працю і відвагу...
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15.03.2022 10:16
+44
Слава Героям!
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15.03.2022 10:12
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Слава Героям!
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15.03.2022 10:12 Відповісти
Херсонці - ви неймовірні! Слава Україні!
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15.03.2022 10:14 Відповісти
Клятий окупанте, не ходи по копаному! 👍
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15.03.2022 10:15 Відповісти
Оце КОЗАРЛЮГИ ... війна війною, а хліб сіяти треба... подяка за працю і відвагу...
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15.03.2022 10:16 Відповісти
Синє небо та золото жита 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 назавжди!
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15.03.2022 10:30 Відповісти
Я просто в захваті!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Українці - найкращі!!!!!!!!!!!!!!!
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15.03.2022 10:36 Відповісти
К сожалению бьІвший мер Херсона - Сальдо, которьІй проиграл в Херсоне вьІборьІ, переметнулся на сторону ордьІецев.

Ребята херсоннцьІ, почему Сальдо еще не телипается на каштане или тополе на проспекте Ушакова????????????????????
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15.03.2022 10:41 Відповісти
Всё, как обычно в Украине. Днём тракторы пашут, а ночью танки, да БТРы воруют.
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15.03.2022 10:48 Відповісти
То наші бандеро-роми конокради. Бачите, один танк це табун у 700 коней, а БТР десь під 300. Ну як тут втриматися?
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15.03.2022 12:00 Відповісти
для безопасности
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15.03.2022 11:01 Відповісти
Дали назву місцевості. Ще б коордінати виклали...
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15.03.2022 11:08 Відповісти
поки ми + з усім світом не знищемо кацапстан звідкіля йде зло ми постійно з тими мудаками будемо мати одні проблеми То страшні людиска.СЛАВА УКРАІНІ!
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15.03.2022 11:28 Відповісти
Молодці!!! Все буде Україна!
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15.03.2022 11:50 Відповісти
Треба два рази подумати, ніж щось сіяти чи ремонтувати на окупованих територіях. Так само і сг техніку, по можливості було б перегнати в безпечне місце
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15.03.2022 11:59 Відповісти
Кишка в них тонка окупувати теріторіїї. От нагадити - це по ним.
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15.03.2022 12:02 Відповісти
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15.03.2022 12:17 Відповісти
Величезна повага!
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15.03.2022 14:32 Відповісти
****, аж страшно, в атаку идут!!!
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15.03.2022 15:56 Відповісти
Слєдуют завєтам Зельіча?
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15.03.2022 21:13 Відповісти
 
 