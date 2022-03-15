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Режиму тиші немає. Сьогодні гумкоридору з Луганщини не буде, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Режиму тиші немає. Сьогодні гумкоридору з Луганщини не буде, - Гайдай

Через обстріли з боку військ РФ на Луганщині сьогодні евакуації населенням гуманітарними коридорами не буде.

Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Режиму тиші немає - отже сьогодні гумкоридору не буде. На жаль…", - зауважив Гайдай.

За його словами, російська армія хоче більше заручників війни серед мирного населення і робить евакуацію неможливою. Обстріли не вщухають.

Він нагадав, що вчора евакуація автобусами з Попасної відбувалася під час бою в місті.

"Ризикувати нашими ми не можемо!!! Однак, сьогодні очікується черговий евакуаційний поїзд для жителів Луганщини. Орієнтовний час відправлення - 14:00 із Новозолотарівки. Далі - пересадка на поїзди у Донецькій області. Організований підвіз від БФ "Восток-СОС" з Сєвєродонецька та Рубіжного. Чекаємо на режим тиші…", - додає Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 15 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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15.03.2022 10:17 Відповісти
 
 