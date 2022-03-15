Режиму тиші немає. Сьогодні гумкоридору з Луганщини не буде, - Гайдай
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Через обстріли з боку військ РФ на Луганщині сьогодні евакуації населенням гуманітарними коридорами не буде.
Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Режиму тиші немає - отже сьогодні гумкоридору не буде. На жаль…", - зауважив Гайдай.
За його словами, російська армія хоче більше заручників війни серед мирного населення і робить евакуацію неможливою. Обстріли не вщухають.
Він нагадав, що вчора евакуація автобусами з Попасної відбувалася під час бою в місті.
"Ризикувати нашими ми не можемо!!! Однак, сьогодні очікується черговий евакуаційний поїзд для жителів Луганщини. Орієнтовний час відправлення - 14:00 із Новозолотарівки. Далі - пересадка на поїзди у Донецькій області. Організований підвіз від БФ "Восток-СОС" з Сєвєродонецька та Рубіжного. Чекаємо на режим тиші…", - додає Гайдай.
Будь ласка, зачекайте...